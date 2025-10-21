Марс под боком, или Почему стоит поехать в путешествие по Приаралью

На Аральском море рождается новый туризм – осознанный, познавательный и по-настоящему приключенческий. Сегодня здесь можно увидеть бывшее морское дно, ставшее степью, ржавеющие корпуса судов, застрявших в песке, и редкие островки жизни – небольшие озера, остатки флоры и фауны.

Здесь же находится государственный заповедник, окутанный мистическими тайнами – Барсакельмес, передает Zakon.kz.

Фото: пресс-службы Аральского района Кызылординской области

Почти "край света"

Приаралье – это Кызылординская область и часть Узбекистана – Каракалпакстан. Это буквально "край света": огромные пространства пустынных равнин, солончаков, сухих русел и редкой растительности. Особенно впечатляет высохшее дно Арала, где местами до сих пор можно увидеть брошенные корабли – немых свидетелей былой эпохи.

Елена Капанова приехала этим летом с друзьями в Аральск из Нижнего Новгорода.

"Мы собирались на Арал почти два года. До этого объездили 20 морей, были в разных странах. Узнавали в интернете, в какие аулы можно поехать. Путь был долгим – летели самолетами, ехали поездами. И не пожалели! Долгий путь компенсировали незабываемые локации: во-первых, само море – вернее то, что от него осталось. Цвет воды невероятно голубой, волны – седые и могучие. Об Арале много пишут, что он величественный, и я это увидела сама. Сам город Аральск тоже понравился – маленький, но очень чистый, с множеством старых зданий. Это так трогательно. Аллея рыбаков прекрасна, а Музей рыбаков вообще меня поразил – это ведь настоящий корабль, который бороздил Арал. Особенно поразили расстояния – мы ехали сотни километров по дороге, как будто по другой планете. Всюду пески, барханы – я бы сравнила эту землю с поверхностью планеты Марс!". Елена Капанова

Сейчас осень, прохладно, но туристы продолжают приезжать.

Фото: пресс-службы Аральского района Кызылординской области

"Кто-то из них путешествует в другие страны и находится у нас транзитом, а есть и те, кто приезжает именно в Аральск, чтобы увидеть город и Малый Арал. Едут к нам и иностранцы, и казахстанцы. Все хотят увидеть дно моря, съездить в деревни рыбаков, пожить с ними или хотя бы провести день-другой, посмотреть, как они выходят на улов. Есть туристы, которые хотят увидеть, как разводят верблюдов и лошадей, как собирают в степи верблюжью колючку, как доят верблюдиц. Им интересен быт людей, живущих в самобытной культуре", – рассказывает специалист отдела туризма Аральского района Фариза Елеусизова.

По словам Елеусизовой, туризм во многих странах – прибыльная отрасль, мощный механизм экономического роста. Поэтому необходимо привлекать как можно больше туристов, организовывать экскурсии по историческим местам региона.

В Приаралье также развивается экологический и исторический туризм. Здесь есть древние городища, которые ежегодно исследуют археологи – например, Кердери-1, Кердери-2, Жанкент. Они были обнаружены сравнительно недавно, когда песок, сошедший со дна моря, обнажил останки древних поселений.

Фото: пресс-службы Аральского района Кызылординской области

"Недавно все СМИ опубликовали новость – на дне Арала нашли кости динозавра. Ранее, в 1968 году, здесь были обнаружены останки аралозавра – крупного утконосого динозавра, который жил на суше и питался растениями. То, что Приаралье было местом их обитания, подтверждают ученые. Сюда приезжают экспедиции, туристы из Европы и других стран. Барсакельмес – государственный заповедник на дне Арала – окутан множеством легенд. Его название переводится как "пойдешь – не вернешься". Туристы, побывавшие там, рассказывали, что часы будто останавливаются, время перестает ощущаться. Там не ловит сотовая связь, не идут часы – все это делает территорию по-настоящему загадочной". специалист отдела туризма Аральского района Фариза Елеусизова

Возрождение Северного Арала

Пока путешественники открывают для себя Приаралье, Казахстан усиливает международное сотрудничество в сфере водных ресурсов. Государство работает над восстановлением Северного Аральского моря. Масштабный проект, инициированный Казахстаном, направлен на улучшение гидрологического баланса, развитие инфраструктуры и укрепление экосистем дельты Сырдарьи. Эти меры направлены на укрепление экологической стабильности региона и развитие экономики Кызылординской области.

Страна уже является участником двух ключевых международных документов – Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, и Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков.

Кроме того, Казахстан присоединился к глобальной инициативе Freshwater Challenge, которая объединяет страны, занимающиеся восстановлением и защитой экосистем.

Международные туристические маршруты

Кызылординская область интересна и соседним странам, например, Узбекистану. Недавно в Кызылорде побывали Генеральный консул Республики Узбекистан в Алматы Раушанбек Матчанов и консул Абдумажид Дусимов. Они предложили новые туристические маршруты в свою страну и ознакомились с казахстанскими.

Кызылорда является городом-побратимом трех городов Узбекистана, а также столицы Каракалпакстана – города Нукуса. Поэтому кызылординско-узбекские туристические проекты – вопрос недалекого будущего. Сотрудничество откроет новые партнерские возможности в развитии туризма, малого и среднего бизнеса, ремесленного дела и сферы услуг.

"Мы надеемся, что будут организованы совместные мероприятия, поездки, развитие медицинского и космического туризма. Наши города, как музеи под открытым небом. У нас большая казахская диаспора, прекрасная кухня и тысячи достопримечательностей. Поэтому взаимный интерес между нашими странами принесет благо обоим государствам". Раушанбек Матчанов

Еще одно активно развивающееся направление в Кызылординской области – это космический туризм на Байконур, который также находится в этом регионе.

Каждый год отсюда по несколько раз взлетают ракеты, в том числе пилотируемые. Ближайший запуск запланирован на 27 ноября: в космос отправится корабль "Союз МС-28" к Международной космической станции (МКС). Местные туроператоры организуют наблюдение запусков, экскурсии, прогулки по городу Байконыр, который долгое время был закрыт для посторонних.

Приаралье – это место, где человек может одновременно почувствовать как свое влияние на природу, так и свое место в ней. Это путешествие не только географическое, но и драматичное, "внутрь себя". Трагедия исчезнувшего моря, превращенного в гигантскую степь, – это символ экологической катастрофы, и одновременно объект притяжения.

Всего Кызылординскую область по итогам восьми месяцев 2025 года посетили почти 6 000 туристов из Казахстана и зарубежья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.