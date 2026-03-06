Где купить дешевые тюльпаны в Алматы и как проявить оригинальность с цветами

Оригинальным подарком на 8 Марта называют комнатные цветы в горшках. К ним в 2026 году повышенный интерес, заметили продавцы. Огромным спросом пользуются пионовидные тюльпаны. Цветочные ярмарки уже собирают вокруг себя покупателей. Репортер Zakon.kz прошелся по городу и узнал, где дешевле.

В Алматы на цветочном рынке в микрорайоне Тастак-2 началась праздничная суматоха. Горожане вовсю закупаются цветами. В последние дни перед праздником мужчины стараются чем-то удивить знакомых дам. Поздравлять мам, бабушек, жен и дочерей будут только восьмого. А в предпраздничные дни радуют коллег прекрасного пола.

"Все, суета началась! Мы вот сейчас с мужиками из офиса приехали на рынок, чтобы докупить цветов. Основную часть заказали доставкой. Мелкие партии не развозят. Мы специально утром закупаемся, позже тут столько людей будет, что даже подойти к цветочникам не получится. Перед 8 Марта надо все делать заранее", – сказал покупатель Ерлан.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Цветочный бизнес Айдоса Каната процветает много лет. Предприниматель выращивает тюльпаны в собственных теплицах за городом. Оттуда нежный товар привозят прямо на прилавки. Торговец рассказывает: наиболее востребованные – красные, желтые и розовые тюльпаны. Реже берут белые и двухцветные. Сейчас в тренде пионовидные.

"Пионовидные буквально нарасхват, их все берут с удовольствием. Мода на пионовидные тюльпаны началась года два назад, и с тех пор не заканчивается. У пионовидных бутон больше, чем у обычных, но стебель короче. Тем не менее в букете смотрятся эффектно. Мы заказы принимаем заранее. Разные организации заказали еще месяц назад", – отметил бизнесмен.

Фото: Zakon.kz

Тюльпаны выращивают из луковиц. Доставляют их из Голландии. Высаживать начинают осенью. До цветения должно пройти не меньше трех месяцев, говорят флористы. По словам предпринимателей, по сравнению с 2025 годом оптовые цены на весенние цветы выросли примерно на 10%. Но покупатели могут почувствовать совсем другую разницу.

"Появилось очень много перекупщиков. Вот, например, у нас в теплицах покупают по 300-500 штук и не скрывают, что это на перепродажу. Берут по оптовой цене – 350 тенге. А если заказывают хотя бы за месяц, то отдаем по 300. В итоге потом те же тюльпаны продают по 800. А пионовидные покупают оптом по 400, 8 Марта продают по 1000. У перекупщиков навар – больше 200%. Некоторые люди думают, что луковицы так подорожали, но на самом деле их стоимость выросла совсем немного. В основном накручивают именно продавцы. Кто во что горазд, зависит от совести", – пояснил Айдос.

По соседству с Айдосом, торгует цветами больше десяти человек. Чтобы не было обид из-за клиентов, продавцы договорились и выставили одинаковые цены на тюльпаны. Вот только до конца этой недели ценники будут меняться ежедневно.

"Сегодня обычные тюльпаны любого цвета продаем по 600 тенге, завтра – по 700, послезавтра – по 800. А в понедельник оставшийся неликвид сдадим за копейки на корм скоту. Ребята из области заберут на ферму с радостью. В праздник будем работать с раннего утра до позднего вечера, хочется побольше заработать. У нас 8 Марта почти весь год кормит", – подчеркнул продавец.

Если на рынке в Тастаке обычные тюльпаны сейчас стоят по 600, то неподалеку в палатках на перекрестках за аналогичные просят 800.

Фото: Zakon.kz

На другой улице их продают по 900 тенге. А в самом центре города – по тысяче!

Фото: Zakon.kz

В супермаркетах тюльпаны можно найти по 375 тенге. Правда, бутончики совсем маленькие.

Фото: Zakon.kz

Готовые букеты из разных цветов на базаре продают от пяти тысяч тенге, в магазинах – от семи.

Фото: Zakon.kz

Цена за цветочек пионовидного сорта варьируется от 600 до 1200 тенге. Примечательно, что какой бы высокой ни была стоимость, в праздник ни один продавец не остается без покупателей. Логику клиентов торговцы изучили хорошо.

"Покупатели делятся на несколько типов: к первому относятся те, кто 8 Марта берет в спешке, на цены даже не смотрит. Они понимают, что расходов не избежать. Считают, например, плюс-минус 10 тысяч роли не сыграют. В общем, не мелочатся. Второй тип – те, кто экономит не столько деньги, сколько время. То есть представляют, что если 8 Марта по пробкам поедут в другой конец города, топлива сожгут как минимум на такую же сумму, которую сэкономят, если не больше. Не меньше отдадут за такси. Еще и в пробках простоят три часа. А хочется же как можно больше времени провести со своими женщинами. На общественном транспорте не ездят, потому что цветы могут помяться. Третий тип: эти люди считают, что чем дороже тюльпан купят, тем приятнее сделают своим женщинам, поэтому не скупятся. А четвертый тип – самые предусмотрительные. Они заказывают заранее и берут намного дешевле. Тюльпаны почти у всех сейчас местные. Продавцам, если знать заранее объем закупок со стороны покупателей, можно спланировать продажи", – поведал продавец Айдос.

Специалисты утверждают: никаких секретов для долгого хранения тюльпанов нет. Правило простое: вода должна быть прохладной, и менять ее надо хотя бы два раза в день. Подрезать стебли рекомендуется тоже регулярно.

Непростая ситуация сейчас с розами. Их доставляют из Китая, Нидерландов и других стран. Из-за конфликта между Израилем и Ираном многие рейсы переносятся, доставки задерживаются. На этом фоне продавцы в Казахстане повышают цены.

"Продавцы, которые успели получить предыдущую партию роз, накручивают цены, так как не уверены, что следующая доставка успеет к празднику. А от суммы прибыли зависят следующие заказы от нас поставщикам. Мы должны заработать определенную сумму, чтобы не испортить коммерческие отношения с поставщиками и не уйти в минус. За счет завышенной цены торговцы хотят наперед компенсировать себе возможные убытки. А после праздника цена резко упадет. Помимо Китая и Нидерландов, розы к нам доставляют Колумбия, Кения, Эквадор. Авиарейсы задерживаются, грузовые самолеты с розами не могут вылететь. Некоторые поставщики уже фурами отправили. Но фуры тоже могут опоздать. Мы все в ожидании", – поделился продавец Шерали.

Фото: Zakon.kz

В Бюро нацстатистики РК подсчитали: за 2025 год в Казахстан импортировали 10 954 тонны срезанных цветов и бутонов на сумму 77,6 миллиона долларов. Главным поставщиком является Эквадор. Оттуда поступает почти половина от всех импортируемых растений – 4 586 тонн. Ниже представлены поставки остальных импортеров:

Китая – 2 678 тонн

Нидерланды – 1 702 тонны

Колумбия – 778 тонн

Кения – 739 тонн

Всего в прошлом году цветы поставляли из 45 стран. Среди разных видов львиную долю заняли розы – 6 219 тонн.

Фото: Zakon.kz

В этом году, помимо роз и тюльпанов, очень востребованы комнатные цветы. Их, по наблюдению продавцов, берут в подарок мамам, бабушкам и тещам. Подбирают под характер. Цены на рынке начинаются от трех тысяч.

"Маме или бабушке можно подарить герань (пеларгонию), она не просто украшает интерьер, а еще и пользу приносит, поскольку отпугивает моль. Фикус тоже приятное растение. Универсальным считается "денежное дерево" – как символ достатка. Он подойдет любой девушке и женщине", – заверил продавец Андрей.

Фото: Zakon.kz

Наверняка каждой женщине приятно получать на 8 Марта любые цветы. А большинство дам сходится во мнении, что дорог не столько подарок, сколько внимание.