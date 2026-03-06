Мыльные букеты как живые: тренд Талдыкоргана, советы флориста и цветочный бум в Костанае и Павлодаре

Накануне 8 Марта цветочные рынки в городах Казахстана готовятся к традиционному ажиотажу. В магазинах и на ярмарках уже появились тюльпаны, розы и даже мыльные букеты. Сколько стоят цветы, что чаще выбирают покупатели и какие тренды появились в 2026 году, узнали корреспонденты Zakon.kz.

Костанай

Крупные цветочные магазины Костаная уже в начале недели перешли на круглосуточный режим работы. Торговые точки, которые активно развивают свои страницы в соцсетях, стали выкладывать варианты готовых букетов и объявлять об открытии предзаказа. И, по словам продавцов, молодежь и люди до 45-50 лет активно используют эту возможность. Но немало и мужчин, которые приходят в салон за простыми букетами из роз или тюльпанов.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Мы активно ведем свои соцсети и выкладывали варианты готовых букетов. Многие из них сборные: розы с хризантемами, гортензиями, сборные композиции из роз, тюльпанов. Много заказов поступило именно через интернет. А с 6 по 8 марта начинается самый пик заказов. Работаем в режиме нон-стоп: собираем, подписываем букеты, и они ждут своих заказчиков. Вместе с цветами предлагаем и различные вкусные боксы с клубникой в шоколаде, бенто-тортами и другими сладостями", – рассказала флорист одного из салонов Милана.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Цены на готовые букеты разные, начиная от 8 тыс. до 103 тыс. тенге. Все зависит от наполнения. И если сравнивать стоимость цветов по видам, то дешевле всего оказались розы, они стартуют от 600 тенге, хризантемы – от 1900 до 2500 тенге, герберы – от 900 до 1300 тенге.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Накануне праздников в Костанае минимальная цена за тюльпановый опт, если упаковками от 50 штук, была от 530 тенге за штуку. Спрос в основном был от предприятий. Что касается розницы, то цена на тюльпаны, в зависимости от производителя и размера цветов, колеблется от 600 до 1100 тенге.

"Мы привезли тюльпаны из Алматы. И сегодня первый день выставили на продажу. Их доставили в специальных коробках, они все свежие, красивые. При желании клиента можем упаковать. Цена за штуку – 800 тенге. Интерес уже есть", – отметила предприниматель Лейла, которая вместе со своей командой расположилась в одном из крупнейших торговых центров.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В одном из салонов предлагают собрать композицию из подсолнухов, одна головка стоит 2 тыс. тенге. Есть готовые букеты из тюльпанов, мимозы, гербера и ярких ирисов. Можно собрать и уникальные композиции. В продаже не только привычные розы, хризантемы, герберы и эустома, но и нарциссы (800 тенге), солидаго (950), дельфиниум (3 600), матиола (1 500). А лидером по стоимости является мимоза, ее веточка стоит 9 500 тенге, но ее чаще всего используют в качестве составляющей детали в композициях.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Павлодар

В Павлодаре, как и в других городах Казахстана, продавцы уже во всеоружии: заказы собраны, витрины оформлены, и впереди их ждут, пожалуй, самые напряженные дни цветочной торговли.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

В одной из крупных сетей весенние тюльпаны продаются по 900 тенге за штуку – цена праздничная и розничная. Ассортимент богатый: разные сорта, привезенные из Голландии. Большой букет из 35 тюльпанов обойдется примерно в 40 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

"Тюльпаны всегда в тренде, особенно на 8 марта. Это классика, которая будет в моде всегда", – говорят павлодарские продавцы.

Чаще всего покупатели выбирают букеты из 6 – 7 цветов, стоимость которых не превышает 5 тысяч тенге. Но и крупные композиции, сопоставимые с букетами роз, пользуются спросом.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Скидок в магазинах сейчас нет, и цена может подняться до 1000 тенге за цветок. В то же время можно найти варианты по 690 – 800 тенге. Те, кто сделал предзаказ до 10 февраля, получили 15% скидку.

"У нас собственная теплица в Павлодаре, поэтому цветы всегда свежие, сорта самые лучшие и с крупными бутонами. Предзаказ дает выгодную цену, а бронь оформляется с минимальной предоплатой от 10%. При заказе от 1 000 штук цена – 350 тенге, от 3 000 – 340, от 5 000 – 330", – рассказал цветовод.

Он же делится секретами сортов:

"Тюльпаны бывают разные. Классика – это "триумф", строгий и элегантный. Есть пионовидные, они напоминают маленькую розу и поражают пышностью. А еще попугайные – яркие, необычные, с причудливыми лепестками. Но особенно впечатляют пионовидные: у обычного цветка восемь лепестков, а у них больше шестнадцати. Благодаря этому бутон становится объемным, словно весенняя чаша. Мы вырастили девять сортов".

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Не забывают павлодарцы и о других цветах.

"Есть мужчины, которые предпочитают вечную классику – орхидеи. Цветущая орхидея стоит от 15 тысяч тенге. Конечно, спрос на них в этот день немного падает, но покупатели все равно находятся", – отмечают продавцы.

А вот тюльпаны в луковицах в магазинах Павлодара почти не встретишь. Их можно купить только в теплицах. Мы нашли варианты, где продают цветы с луковицей по 800 тенге в аквабоксе. Плюс оформление – еще 500 тенге. Но, чтобы выделиться таким подарком, его придется поискать в магазинах.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Талдыкорган

Накануне 8 Марта главная пешеходная улица Талдыкоргана превратилась в настоящий цветочный хаб. Однако в этом году на местном Арбате наметился неожиданный лидер: у прилавков с мыльными букетами ажиотаж оказался выше, чем у столиков с живыми тюльпанами.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова/Букет из мыла

Розочки, гвоздики и пышные гортензии, выполненные из специального мыльного состава, привлекают покупателей своей долговечностью.

"Наши букеты могут радовать глаз до пяти лет, – делится продавец Айсулу, демонстрируя тончайшие лепестки. – А когда интерьер захочется обновить, подарок можно употребить по назначению: опустите цветок в горячую ванну. Клиенты часто подмечают, что в комнатах, где стоят такие розы, долго держится приятный аромат".

Для многих мужчин решающим фактором становится цена. Житель города Роман Богданов уже определился с выбором:

"Купил большую корзину мыльных роз всего за 4 500 тенге. Выглядит роскошно, подарок долговечный, упакован мастерски. Думаю, моей женщине понравится".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова/Розы из мыла

Традиционные тюльпаны продаются по цене 700 – 800 тенге за штуку. Розы – от тысячи тенге за экземпляр. Многие горожане берут тюльпаны прямо с луковицами, надеясь позже высадить в грунт. Однако качество товара на прилавках вызывает жаркие споры.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Пенсионерка Юлия Борзова не скрывает своего разочарования ассортиментом:

"На прилавках сейчас больше цветочного хлама, чем приличных растений! Смотреть больно: тюльпаны почти увядшие, розы стоят такие, что завтра уже осыплются. А те, что с луковицами, так они наполовину с гнильцой. Праздник делают, а о качестве не думают".

Скептически к весенней классике относится и житель пригорода Канат Тайманов:

"Я никогда не покупаю своим женщинам тюльпаны. Для меня это символ недолговечности и какой-то дешевизны. Предпочитаю дарить что-то более статусное. Тюльпан постоит один вечер и опустит голову. Разве это подарок?".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Наблюдая за спорами покупателей, опытный флорист Азалия Пак советует не рубить с плеча, а внимательно присматриваться к деталям перед покупкой.

"Чтобы не купить увядающий цветок, всегда ищите так называемую "рубашку" у розы. Это крайние, грубые лепестки у основания бутона. Если роза идеально гладкая, значит, ее уже чистили, спасая от увядания, и простоит она недолго. У тюльпанов же смотрите на срез: он должен быть светлым и сочным. Темный или склизкий край – верный признак того, что цветок "задохнулся" в старой воде", – поясняет Азалия.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Тем, кто все же решился на покупку живого букета, эксперт дает рекомендации по спасению цветов в домашних условиях.

"Многие совершают ошибку, обрезая стебли ножницами. Они пережимают сосуды. Используйте только острый нож и делайте срез под углом 45 градусов. Помните, что тюльпаны обожают ледяную воду, в вазу можно даже подкинуть кубики льда. И никакой вазы с яблоками рядом! Фрукты выделяют этилен, из-за которого цветы стареют в два раза быстрее", – добавляет флорист.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова/Цветы из мыла

Для тех, кто ищет золотую середину между капризным срезом и долговечным мылом, на Арбате Талдыкоргана остаются горшечные растения. Орхидеи по 15 000 тенге или более бюджетные варианты от 2 000 тенге – это подарок, который потребует ухода, но точно не завянет к завтрашнему утру.

