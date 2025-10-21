Образование в эпоху ИИ: человек и машина в одном классе

Доска, мел, звонок на урок – все это остается, но меняется сам процесс обучения. Искусственный интеллект все активнее внедряется в обучение, обещая перевернуть привычные подходы к образованию. Что он уже умеет? Чем помогает ученикам и преподавателям? Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

Разбираемся, как технологии перестраивают саму суть занятий. Раньше урок – это учитель у доски, тетради на столах и одинаковое объяснение для всех. Сегодня все чаще в образовательном процессе появляется новый участник, а именно ИИ-помощник.

Он умеет подстраиваться под ученика, анализировать уровень знаний, объяснять материал в разных стилях. Такой подход называют персонализированным обучением, и именно его называют будущим образования. Но давайте разбираться, насколько будет положительная динамика?

Начнем с того, что все не так утопично, как кажется на первый взгляд. Важно помнить: интеллект у машины – искусственный. Он действительно подстроится, найдет информацию, красиво изложит, но не всегда подскажет, как правильно думать, и не научит принимать осознанные решения. По сути, ИИ – это помощник, а не наставник.

Мы поговорили с заместителем директора по учебной работе, учителем начальных классов школы-гимназии №51 Ольгой Зарщиковой, она рассказала, какому принципу работы с ИИ она учит своих подопечных:

"Я объясняю это на простых и понятных сравнениях. Говорю ребятам, что ИИ – это ваш самый умный карандаш. Он может помочь вам нарисовать красивую картину, но держать его и решать, что именно рисовать, будете вы. Он не волшебная палочка, а умный помощник, который работает по правилам. Мы проводим эксперименты. Например, просим нейросеть написать короткий рассказ про осень в Алматы. Сначала дети восхищаются: "Вау, как быстро!" А потом мы все вместе начинаем искать в тексте неточности или странные моменты. Допустим, ИИ написал, что зимой в Алматы падают кокосы. Дети смеются и понимают: "Ага, значит, он может ошибаться! Его нужно проверять". Так мы на практике показываем, что критическое мышление и контроль остаются за человеком", – объясняет Ольга Зарщикова.

ИИ с готовностью отвечает на любой вопрос: быстро, четко, уверенно. Он никогда не скажет: "Я не знаю" или "Я в этом не уверен". Алгоритмы устроены так, что выдают информацию в утвердительной форме, создавая иллюзию полной компетентности.

Но именно в этой уверенности и кроется риск. Утверждение, которое звучит убедительно, не всегда оказывается достоверным. Искусственный интеллект может ошибаться и делает это чаще, чем принято думать. Он не различает нюансы контекста, не умеет сомневаться, не проверяет источники так, как это делает человек. Его задача – сформировать логичный ответ на основе накопленных данных, а не установить истину.

Первое, что должен усвоить каждый пользователь, – после ИИ-ответа всегда нужна проверка.

Технологии можно и нужно использовать: они ускоряют поиск, помогают структурировать информацию, подсказывают неожиданные решения. Но важно понимать, он не несет ответственности за правильность вывода. Он не обучает критическому мышлению, напротив, при неосторожном использовании может его подменять.

Поэтому доверять – да. Верить без оглядки – нет. Каждое его слово лучше подвергать сомнению и проводить фактчекинг.

Баланс между живым обучением и цифровыми технологиями

Технологии, безусловно, расширяют возможности, делают обучение гибким, доступным, персонализированным. Но при этом ничто не заменит силы живого контакта: интонации учителя, его реакции, поддержки и умения услышать ученика не только по делу, но и между строк. Именно в этом взаимодействии рождается понимание и начинается процесс обучения. Важно не противопоставлять цифровое и человеческое, а искать между ними устойчивую связку, где технологии дополняют, но не вытесняют личность.

"Мой главный принцип: технология должна приходить на урок последней и уходить первой. Сначала происходит обсуждение темы и только потом экран. Мы сначала всем классом спорим, фантазирует, высказываем свои гипотезы. И только потом подходим к гаджету, чтобы проверить их или визуализировать. Также практикуем цифровой детокс. На каждом уроке есть отрезки времени, когда все гаджеты откладываются в сторону. Мы лепим из пластилина, рисуем на бумаге, общаемся глазами, разыгрываем сценки. Эмоции живого общения незаменимы", – рассказывает учитель начальных классов Наталья Сашнина.

В центре любого образовательного процесса остается человек. Именно умение общаться, договариваться, слышать друг друга и находить общий язык формирует личность, и никакой искусственный интеллект этого не заменит. Машина может подобрать нужные слова, но не почувствует паузы, не уловит иронии, не поддержит по-настоящему.

Детям важно с самого начала понимать, что источником ответов может быть не только экран, но и собственная голова, а именно знания, логика и жизненный опыт. Их развитие не должно зависеть от процента заряда на телефоне. Техника и ИИ подвержены сбоям, их работа может быть нестабильной. Человек же способен осознанно принимать решения и нести за них ответственность. И это ключевое отличие, которое нельзя терять из виду даже в самой цифровой среде.

Технологии, которые делают уроки живыми

Мы задались вопросом, могут ли технологии с искусственным интеллектом сделать обучение более персональным, когда каждый ребенок идет по своей траектории, но все равно остается частью класса?

"Не просто могут, а уже делают это. Мы видим это на адаптивных платформах. У меня в классе 30 человек. Пока я работаю с одной группой у доски, другие дети в наушниках занимаются по индивидуальной программе. Как это выглядит: Бекназар, который легко щелкает задачи, получает от ИИ более сложные, олимпиадные примеры. А Аяулым, которая путается в вычитании, в это же время решает дополнительные тренировочные примеры, подобранные именно под ее ошибки", – поясняет Ольга Зарщикова.

Также она отмечает, что они все начинают и заканчивают урок вместе.

"Мы ставим общую цель, в конце мы собираемся и делимся своими открытиям: кто что нового узнал, каким способом решил задачу. Так личный опыт каждого обогащает весь класс, и никто не чувствует себя одиноким", – говорит учитель.

А что с учителями? Их заменят?

Короткий ответ – нет. По крайней мере, не скоро.

ИИ может помогать, анализировать, проверять, объяснять. Но он не может вдохновлять, понимать эмоции, видеть скрытые трудности ученика, поддерживать в сложный момент.

Образование, конечно, в первую очередь, знания и навыки, но важны и отношения. ИИ может быть мозгом, но человеческое сердце обучения – это учитель.

"В начальной школе использование ИИ всегда проходит под строгим контролем учителя и с соблюдением норм безопасности. Акцент делается не на глубоком изучении самого ИИ, а на использовании технологии как удобного и эффективного инструмента для достижения учебных целей", – подытожила учитель Наталья Сашнина.

Искусственный интеллект в образовании как увлекательный мультфильм: яркий, доступный, захватывающий. Он может объяснить сложную тему просто, показать красивую картинку, заинтересовать, быть динамичным и более интересным, чем речь учителя. Но за кадром всегда нужен тот, кто поможет разобраться, где вымысел, а где смысл. Учитель – это как раз тот самый человек, который переведет увиденное в знание, расставит акценты и объяснит, что действительно важно.

Внедрение технологий в обучение, безусловно, неотъемлемая часть современного мира. Это не хорошо и не плохо, но важно понимать, что это инструмент, но он может работать во благо только тогда, когда им умеют пользоваться. Главное, не забывать о мере, чтобы за экраном оставался живой голос и за алгоритмом стоял человек. И чтобы в центре образования всегда была не машина, а личность.