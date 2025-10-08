Министерство внутренних дел внедряет ИИ для отбора на службу

Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу, сообщает Zakon.kz.

7 октября в министерстве прошла встреча с разработчиком инновационной платформы, направленной на повышение прозрачности в процессе оценки знаний, передает пресс-служба ведомства.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и подписании меморандума о взаимодействии.

"Такое сотрудничество открывает новые возможности для внедрения интеллектуальных технологий в систему отбора, что позволит обеспечить высокий уровень прозрачности, эффективности и доверия", – говорится в сообщении.

