Министерство внутренних дел внедряет ИИ для отбора на службу
Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу, сообщает Zakon.kz.
7 октября в министерстве прошла встреча с разработчиком инновационной платформы, направленной на повышение прозрачности в процессе оценки знаний, передает пресс-служба ведомства.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и подписании меморандума о взаимодействии.
"Такое сотрудничество открывает новые возможности для внедрения интеллектуальных технологий в систему отбора, что позволит обеспечить высокий уровень прозрачности, эффективности и доверия", – говорится в сообщении.
