#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Министерство внутренних дел внедряет ИИ для отбора на службу

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 08:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу, сообщает Zakon.kz.

7 октября в министерстве прошла встреча с разработчиком инновационной платформы, направленной на повышение прозрачности в процессе оценки знаний, передает пресс-служба ведомства.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и подписании меморандума о взаимодействии.

"Такое сотрудничество открывает новые возможности для внедрения интеллектуальных технологий в систему отбора, что позволит обеспечить высокий уровень прозрачности, эффективности и доверия", – говорится в сообщении.

На днях стало известно, на каком месте по инновациям находится Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование
08:35, 18 сентября 2025
Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование
В Министерстве ИИ и цифрового развития показали новый логотип
08:02, 26 сентября 2025
В Министерстве ИИ и цифрового развития показали новый логотип
В какие войска отправить служить новобранцев, в Казахстане будут определять с помощью ИИ
16:48, 20 августа 2025
В какие войска отправить служить новобранцев, в Казахстане будут определять с помощью ИИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: