Общественный контроль: как в Атырау реализуют идеологию "Закон и Порядок" на дорогах

В Атырау полицейским на помощь пришли автомобилисты и пешеходы, сообщая о нарушениях в мессенджере в специальном чате полиции региона "Белсенді азаматтар – 06".

О чем чаще всего в чате, где зарегистрированы десятки тысяч человек, ставят в известность полицию, и что еще делают стражи правопорядка для предотвращения транспортного коллапса в участившихся пробках, выяснила корреспондент Zakon.kz.

Эта инициатива стала практической реализацией идеологии "Закон и Порядок", направленной на укрепление правосознания граждан и развитие партнерских отношений между обществом и государством.

Такой формат общественного взаимодействия показывает, что безопасность – это общая ответственность. В рамках идеологии "Закон и Порядок" в стране формируется культура нулевой терпимости к правонарушениям, когда каждый гражданин чувствует личную причастность к защите порядка в своем городе.

Атырау растет день ото дня – возводятся новые микрорайоны, как грибы после дождя появляются школы, дома культуры, объекты здравоохранения. И все больше и больше становится автотранспорта, число зарегистрированных автомобилей достигло отметки 163 865 единиц. Дошло до того, что в часы пик машины подолгу стоят плотными рядами по обеим сторонам, а особо нетерпеливые автомобилисты сигналят, периодически подгоняя зазевавшихся соседей. И без наплевательского отношения к правилам дорожного движения тоже не обходится.

По словам начальника Управления полиции города Атырау, подполковника полиции Бактыбека Исаева, за девять месяцев 2025 года выявлено 50 655 различных нарушений правил дорожного движения.

"Сотрудники батальона патрульной полиции провели масштабный комплекс профилактических и оперативных мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения. Подчеркну, что главная цель нашей работы – безопасность каждого жителя города. Мы всегда стремимся к тому, чтобы улицы Атырау были спокойными, дороги безопасными, а жители уверенными в нашей защите". начальник Управления полиции Атырау, подполковник полиции Бактыбек Исаев

В рамках плановых акций, проводимых на постоянной основе, особое внимание уделяется здесь предупреждению дорожно-транспортных происшествий, снижению аварийности и профилактике преступлений в общественных местах.

"Мы выявили 10 741 автомобиль, водители которых "забыли" оплатить штрафы. Из них 1 847 транспортных средств доставили на штрафстоянки. Владельцы 8 894 автомобилей оплатили штрафы на месте. Поэтому можно сделать выводы, что профилактика дает результаты. К сожалению, проблема дорожно-транспортных происшествий сохраняется, с начала 2025 года в черте города зарегистрировано 990 ДТП, в результате которых 13 человек погибли, и 1315 получили травмы различной степени тяжести". начальник Управления полиции Атырау, подполковник полиции Бактыбек Исаев

Работа патрульной полиции не ограничивается составлением протоколов. Проводится множество акций, в том числе "Пьяный водитель – преступник", "Безопасная дорога", "Безопасный город", "Правопорядок", "Осторожно, дети!", "Скорость", "Автобус и такси".

"С учетом корректировки дорожной инфраструктуры в Атырау обновляют дорожную сеть, одновременно меняют устаревшие светофоры. Конечно, проведение масштабных ремонтных и реконструкционных работ временно приводит к затруднению движения и образованию заторов на отдельных участках дорог. Поэтому каждый день несем службу в усиленном режиме – на наиболее загруженных перекрестках и участках города организовали ручное регулирование движения. Наша основная задача – минимизировать неудобства для участников дорожного движения, обеспечить безопасность пешеходов и водителей, а также не допустить транспортного коллапса. Так будем действовать до полного завершения ремонтных работ". заместитель начальника отдела Управления полиции Атырау, подполковник полиции Ерлан Кабесов

Несмотря на проводимую полицейскими масштабную профилактическую работу, на дорогах, где отсутствуют сотрудники полиции, некоторые водители не считают зазорным грубо подрезать, пролететь на запрещающий сигнал светофора, не пропустить пешехода, парковаться там, где придется, например, на детской площадке. Отсюда серьезные последствия, высокий уровень аварийности.

По инициативе Департамента полиции Атырауской области в мессенджере Telegram создали общественный чат "Белсенді азаматтар – 06" ("Активные граждане – 06"), в котором зарегистрировано свыше 27 тысяч человек. Он стал весьма эффективной площадкой взаимодействия полиции и населения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Пишут не только о том, что имеет отношение к дороге, но и, например, скидывают фото и видео спящих на лавочках нетрезвых людях, или о бездомных собаках. Именно благодаря налаженной системе взаимодействия этот чат стал хорошим инструментом общественного контроля в Атырау.

"Работа Telegram–чата "Белсенді азаматтар – 06" выстроена по принципу оперативного и прозрачного реагирования на каждый сигнал, поступающий от жителей города. Все обращения атырауских автомобилистов, сопровождаемые фото- или видеоматериалами, поступают в чат, где их в режиме реального времени отслеживают ответственные сотрудники Управлений местной и административной полиции. Они сразу передаются дежурным нарядам для проверки информации и принятия необходимых мер. После нашего реагирования результат публикуем в чате в открытом формате, чтобы все участники могли видеть, какие меры были приняты. Такой подход обеспечивает оперативность, прозрачность и доверие со стороны населения". заместитель начальника отдела Управления полиции Атырау, подполковник полиции Ерлан Кабесов

Большинство обращений атыраусцев связано с фактами создания аварийных ситуаций, игнорирования дорожных знаков и неправильной парковки машин. Личные данные активных граждан не разглашаются.

Одним из приоритетных направлений деятельности патрульной полиции остается профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Именно дети в этом отношении наиболее уязвимы, а безопасность на дорогах во многом зависит от того, насколько крепко они усвоят правила поведения на улице. Поэтому сотрудники батальона патрульной полиции Атырау посещают детские сады, школы и колледжи, и на интерактивных занятиях, практических тренировках учат правильному переходу проезжей части, поведению на остановках.

"Во всех школах города мы реализовали цикл мероприятий под общим названием "Уроки безопасности". Показываем видеоролики, тематические макеты, дорожные знаки, обучающие игры и ситуации, максимально приближенные к реальным дорожным условиям. Особое место занимает наша работа с воспитанниками дошкольных учреждений: через игровые формы, мультимедийные материалы малыши в доступной форме узнают, как правильно переходить дорогу, почему важно слушать родителей". заместитель начальника отдела Управления полиции Атырау, подполковник полиции Ерлан Кабесов

Общественная поддержка и методичные профилактические мероприятия стражей правопорядка должны снизить уровень аварийности на дорогах Атырау.