Жители Атырау встали на коньки: город сковал гололед

Ночью при минусовой температуре в Атырау прошел дождь, который сразу же превратился в гололед, который сковал дороги и тротуары города, серьезно осложнив передвижение как для пешеходов, так и для автомобилистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на сложную и потенциально опасную обстановку, некоторые горожане восприняли ситуацию с юмором. В социальных сетях начали активно распространяться видео и фотографии импровизированных катаний на коньках прямо на улицах города.

На одном из таких видео – 18-летний житель Атырау Абылай Сансызбай. Вместе с другом он решил выйти на улицу в коньках и прокатиться по проезжей части.

"На улице гололед. Все вокруг пишут, что в Атырау такая погода, что можно кататься на коньках. Мы с другом поняли это буквально и решили покататься прямо посреди улицы. Смотрите – машину заносит. Будьте осторожны, завтра всем на работу, в школу, на улице очень скользко", – говорит молодой человек на видео.

Между тем, к утру последствия гололеда уже отразились на статистике обращений за медицинской помощью. По данным областного управления здравоохранения, в травмпункты города обратились около 200 человек. В основном это ушибы, растяжения и легкие травмы, полученные при падениях на скользких тротуарах.

"15 пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы для стационарного лечения. Еще 25 пациентов получили амбулаторную помощь и были отпущены домой. Всего со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра за медицинской помощью обратились 200 человек", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в Атырауском областном управлении здравоохранения.

Стоит отметить, что в связи с неблагоприятными погодными условиями все школьники Атырау были переведены на дистанционный формат обучения на один день. А коммунальные службы города начали работать в усиленном режиме. За сутки на дороги и тротуары было высыпано 64 кубометра противогололедного реагента.