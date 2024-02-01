Новый праздник впервые отмечают в Казахстане
Фото: pxhere
1 февраля 2024 года в Казахстане отмечают День работников гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.
17 ноября 2023 года был переутвержден Перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации Республики Казахстан.
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Предложение нового праздника поступило от объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Казахстана.
"Комитет гражданской авиации проделал все соответствующие работы по определению данного праздника, и Министерство труда и социальной защиты населения поддержало данную инициативу".Пресс-служба КГА Министерства транспорта
В ведомстве добавили, что профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства.
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