Новый праздник впервые отмечают в Казахстане

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1 февраля 2024 года в Казахстане отмечают День работников гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

17 ноября 2023 года был переутвержден Перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации Республики Казахстан. Материал по теме День гражданской авиации появится в Казахстане Предложение нового праздника поступило от объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Казахстана. "Комитет гражданской авиации проделал все соответствующие работы по определению данного праздника, и Министерство труда и социальной защиты населения поддержало данную инициативу". Пресс-служба КГА Министерства транспорта В ведомстве добавили, что профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства. Читайте также ИИН впервые получили 7 тысяч новорожденных казахстанцев Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК Как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ в США

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