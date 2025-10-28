Физика может быть интересной: как столичный педагог вдохновляет учеников полюбить науку

Физика – предмет, который у многих школьников ассоциируется с трудностями и сложными формулами. Но молодой педагог из Казахстана Мейрбек Базаров доказал, что этот предмет может быть не только понятным, но и по-настоящему увлекательным.

Уже шесть лет он преподает физику в школе, превращая сложные теории в живые и понятные эксперименты. С молодым педагогом познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Фото из личного архива Мейирбека Базарова

27-летний Мейрбек Базаров родился и вырос в Казталовском районе Западно-Казахстанской области. Высшее образование и степень магистра получил в Уральске. Сейчас он работает в столичной школе. С детства он знал, что станет учителем. В разные годы мечтал преподавать домбру, историю, а в старших классах увлекся физикой – наукой, объясняющей, как устроен мир.

"Физика – удивительный предмет, который открывает нам двери в законы природы. Мой первый учитель как-то сказал: "Не знать законы физики – это значит принимать все происходящее вокруг за чудо", – говорит педагог.

Практически все ученики Мейрбека с легкостью осваивают материал, а многие из них выбирают физику для сдачи ЕНТ и поступают в престижные вузы. Сам учитель уверен: секрет успеха – в том, чтобы не заставлять заучивать, а показывать, как физика работает в реальной жизни. Он часто проводит эксперименты для своих учеников, наглядно показывая, как работают законы физики.

"Формулы – это всего лишь язык, на котором говорит природа. Когда ученики видят, как этот язык "оживает" в опытах, они начинают понимать и любить предмет", – уверен он.





Один из самых запоминающихся экспериментов – опыт с атмосферным давлением.

"Я взял 20-литровую пластиковую бутылку, на короткое время зажег в ней огонь и быстро закрыл крышкой. Через несколько секунд бутылка начала сминаться, будто ее сдавливает невидимая сила. Ребята были в восторге!" – улыбается учитель.

Фото из личного архива Мейрбека Базарова

Мейрбек признается, что современных детей очень сложно чем-то увлечь и удивить. Говорит, влияют интернет и смартфоны. Им сложно сконцентрироваться на чем-либо. Быстрые ролики в Youtube и TikTok практически лишают людей концентрации. Поэтому старые методы преподавания уже не работают, и современным учителям необходимо придумывать новые методы преподавания. Опыты, эксперименты, современные платформы преподавания и логические задачи дают свои плоды. Кроме того, Мейрбек активно готовит старшеклассников к ЕНТ. По его словам, 98% его выпускников поступают в выбранные университеты.

"Педагог всегда должен быть в поисках нового, все время совершенствовать свои навыки и знания. В начале моей педагогической карьеры мне тоже было сложно. Есть темы, которые тяжело донести до ученика. Но я не отчаивался, пробовал разные методы, учился у опытных педагогов, получал видеоуроки. Со временем у меня начало получаться. Поэтому я всегда говорю, что учитель должен не только учить, но и сам учиться, любить свой предмет и не отчаиваться, когда что-то не получается", – отметил Мейрбек.





Больше всего в памяти учителя остался один ученик – любопытный, неугомонный и вечно задающий вопросы. Мейрбек старался не оставлять его вопросы без ответов. Именно такие дети, по мнению учителя, мотивируют педагогов не ограничиваться одной темой, а разносторонне готовиться к каждому уроку. Сейчас, кстати, тот самый ученик учится на гранте в престижном вузе Казахстана.

С этого года молодой учитель начал вести страницу в социальных сетях. Делает он это для того, чтобы делиться своим опытом и идеями. Мейрбек выкладывает эпизоды с уроков, эксперименты и опыты. Кстати, число его подписчиков растет с каждым днем. Казахстанцы отмечают его креативность и умение донести тему.

Сейчас Мейрбек активно учит английский язык. Он поставил себе цель перенять опыт зарубежных педагогов развитых стран, освоить их методику и внедрить в казахстанскую сферу образования. Молодым педагогам Мейрбек советует изучать языки и не ограничиваться одним своим предметом. Тогда перед казахстанскими учителями не будет преград.