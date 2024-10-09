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Акмолинский педагог-исследователь Райхан Садвакасова успешно совмещает науку и общественную жизнь

Успешно совмещает науку и общественную жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 13:46 Фото: управление образования Акмолинской области
Учитель физики и математики, педагог-исследователь общеобразовательной школы имени Р. Елебаева села Кудукагаш района имени Биржан Сал Акмолинской области Райхан Садвакасова входит в число преподавателей, глубоко понимающих свою работу и радующих многих успехами учеников.

Райхан Даулетхановна родилась 10 марта 1970 года в селе Кудукагаш района Биржан. В 1987 году окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ш. Уалиханова по специальности учитель физики и математики. В 1992 году начала свою трудовую деятельность в общеобразовательной школе села Кудукагаш, в которой работает по сей день.

"Профессия педагога во все времена одна из важнейших в обществе, ведь от его усилий зависит будущее наших детей, наше будущее. Это единственный человек, который большую часть своего времени профессионально занимается воспитанием и обучением детей. Обучение и воспитание – две главные функции в деятельности учителя. Так было всегда, но наша жизнь меняется, и мы должны понимать, что надо идти в ногу со временем. Искать и находить новые методы и формы работы. Современная система образования позволяет нам заниматься научной деятельностью и прививать любовь к новаторству ученикам, чему мы уделяем особое внимание", – говорит Райхан Даулетхановна.

С 2021 года Райхан Даулетхановна возглавляет Акмолинскую областную ассоциацию физиков района Биржан сал. Была участником республиканского семинара, проходившего в Актобе, на тему "Обеспечение доступа к качественному образованию в малокомплектных школах". Она успешно совмещает работу в школе и общественную жизнь.

"Стараюсь успевать давать детям достойное образование и принимать участие в общественной жизни региона. На вебинаре, организованном методическим центром Управления образования Акмолинской области, провела мастер-класс на тему "Повышение естественно-научной грамотности". В центре педагогического мастерства поделилась своим опытом среди педагогов-исследователей региона, которая прошла в рамках августовского совета преподавателей организаций образования РК, получила высокую оценку коллег и награждена благодарственным письмом. В соответствии с приказом методического центра Управления образования авторская программа по теме "Физические законы" обобщена на областном уровне. Своим лучшим опытом поделилась на областном вебинаре "Решение сложных задач по физике", организованном областным методическим центром. Была участником регионального семинара, проведенного на тему "Использование инновационных технологий, рациональных форм и методов подготовки к итоговой аттестации и национальному единому тестированию". Продолжаю делится опытом с коллегами и учиться новым навыкам", – подчеркнула Райхан Садвакасова.

За высокие заслуги и вклад в развитие системы просвещения была награждена рядом государственных наград, в том числе, благодарственными письмами акима района Биржан сал, Управления образования Акмолинской области, в 2020 году – Почетной грамотой Министерства образования и науки, Почетной грамотой профсоюза работников образования и науки.

Отличительными чертами Райхан Даулетхановны являются творческий подход к делу, высокий уровень работоспособности, способность научить любого ребенка и постоянное стремление учиться. Она с готовностью помогает коллегам в любых добрых начинаниях. А самое главное – все ее ученики посещают урок физики и математики с удовольствием и желанием!

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