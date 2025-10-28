Глоссарий для родителей: как понять сленг современных подростков

Если, заслышав речь зумеров, вы испытываете чувство, будто это "что-то на эльфийском", во-первых, не переживайте – вы не одиноки. Во-вторых, сложить разрозненные кубики букв в более-менее понятные слова все-таки можно. Zakon.kz делится "переводчиком" с детского на взрослый.

Для облегчения прыжка через языковой барьер разделим наш словарик на разделы.

Про людей

Бести (от англ. bestie – лучшее) – очень близкий друг или подруга.

ЛД, ЛП, элпэшка – аналогично, лучшие друзья и подруги.

Офник, офница – узколобая персона, предпочитающая решать конфликты посредством насилия.

Соулмейт (от англ. "soul" – дух) – родственная душа.

Делулу (от англ. delusional – бредовый) – человек, склонный жить в собственных иллюзиях и фантазиях. Искренне верящий в возможность построить отношения с кумиром или стать звездой k-pop-сцены, к примеру.

Душнила – "душный" собеседник, зануда.

Краш или крашиха – вызывающий симпатию у говорящего. Судя по всему, не всегда в романтическом ключе.

Нормис – "слишком нормальный" индивид, кажущийся зумеру неинтересным.

Нефор (неформал) – антипод нормиса. Как правило, относит себя к определенной субкультуре.

НПС или непись – очень близкое к нормису понятие, пришедшее из мира видеогейминга. В играх под НПС понимают неигровых персонажей, действующих по заданному программой алгоритму. В жизни – персонажей, обладающих как бы исключительно "базовыми настройками", без нетривиальных увлечений, целей и амбиций.

Скуф – стереотипное представление об обрюзгшем, скучном человеке средних лет. Если ранее данный ярлык навешивали на мужчин, сейчас он может достаться и "женщине-скуфу". От этого слова происходит глагол "соскуфиться", то есть повзрослеть в плохом смысле слова.

Токсик – "токсичная", малоприятная в общении личность.

Альтушка – девушка, придерживающая альтернативного стиля в одежде, музыке и т.д. Часто звучит в ироничном ключе.

Босс KFC – особа с лишним, на взгляд комментатора, весом.

Босс художки – личность, привыкшая активно самовыражаться во внешности и творчестве, но тем самым раздражающая окружающих. Да, это, увы, не комплимент.

Дед инсайд – мрачный, меланхоличный индивид. Слово не лишено саркастичного оттенка.

Пик ми (от англ. pick me – выбери меня) – изначально девушка, изо всех сил пытающаяся понравиться представителям противоположного пола. Впрочем, теперь так порой именуют и парней со стереотипно женским поведением, также нацеленным на одобрение "противоборствующей" стороны.

Сигма – уверенная в себе, сильная, не нуждающаяся в одобрении окружающих натура. Поначалу применялось только к парням, но с некоторых пор такого звания могут удостоиться и некоторые девушки.

Тюбик – молодой человек, не лучшим образом проявляющий себя в общении и романтических отношениях.

Штрих – то же, что "тюбик", но с маргинальными замашками в довесок.

Гринфлаг (буквально "зеленый флаг") – хорошие качества характера или персона в целом.

Редфлаг ("красный флаг") – нехорошие качества характера или персона в целом.

Комфортик – добрый малый.

Найк про – начиналось как обозначение спортивных достижений, но закончилось как шпилька в сторону леди в облегающей одежде.

Драма куин – королева драмы.

Про эмоции

Агриться (от англ. angry – сердитый) – злиться.

Бомбить – тоже гневаться, взрываться.

Плюс-вайб и минус-вайб – настроение либо ощущение, хорошее или плохое, соответственно.

Кринж, кринге (от англ. cringe – съеживаться) – чувство стыда за чужие действия.

Слэй (от англ. slay – убивать, покорять) – кто-то или что-то, достойное восхищения.

Трэш (от англ. trash – мусор) – ужас, кошмар, нечто отвратительное, вызывающее непринятие.

Тильт (от англ. tilt – крен) – стресс, замешательство, невозможность сосредоточиться.

Чил ( от англ. chill – расслабиться) – отдых. Породило прилагательное "чиловый" – расслабленный и глагол "чилить" – отдыхать.

Криповый (от англ. creepy – жуткий, противный) – страшный, отталкивающий.

Другое

Прайм (от англ. prime – главный, основной) – время максимального расцвета человека, предмета или явления.

База – истина, аксиома.

Имба (от англ. imbalanced – несбалансированный) – еще один реверанс в сторону компьютерных игрушек. В мониторе – слишком сильное оружие, преимущество. За ним – нечто мощное, выдающееся.

Рофл – шутка, розыгрыш. Очевидно, рофлить – шутить, подшучивать.

Пов или плов (от англ. point of view (POV) – точка зрения) – используется для демонстрации знакомой каждому ситуации.

Байт – провокация ради определенной реакции, действия публики. Иначе говоря, забайтить – значит, подтолкнуть к чему-либо.

Муд (от англ. mood – настроение) – настрой.

Флексить (от англ. flex – сгибать) – хвастаться или развлекаться, зависит от контекста.

Форсить (от англ. force -проталкивать) – продвигать.

Хайп – ажиотаж, зачастую искусственно созданный.

Шеймить (от англ. shame – позор) – публично осуждать, критиковать.

Шипперить – сводничать, ставить в пару. И не суть – знакомых, звезд или вовсе выдуманных героев.

Пон – понял, поняла.

Кикнуть – исключить, выгнать кого-то.

Ливнуть – выйти, самоустраниться.

Заруинить – испортить, разрушить. Руина – тот, кто портит и разрушает.

Заскамить (от англ. scam – мошенничество) – обмануть.

Фиксить (от англ. fix – чинить) – исправить.

Мнение специалиста

По словам филолога, старшего преподавателя русского языка КазНИТУ им. Сатпаева Анель Токпановой, механизм возникновения сленга – это живой и динамичный процесс, отражающий постоянное развитие общества, культуры и технологий. Сленг рождается не только через заимствования из других языков, но и как результат творческого переосмысления уже существующих слов. Люди стремятся выразить эмоции, подчеркнуть принадлежность к определенной группе, сделать речь более яркой и неформальной. Так и появляются новые словечки, которые быстро расходятся по социальным сетям, фильмам, песням и повседневному общению.

"Но в современном мире большое количество сленга приходит из английского языка. Глобализация делает его более популярным. Мир открыт, и молодежь мгновенно подхватывает все, что звучит современно и модно, тем более доступ к интернету творит своеобразные чудеса. В Казахстане, помимо англицизмов, значительная часть сленга формируется под влиянием казахского языка, что придает русской речи местный колорит и национальные оттенки. Важно помнить, что язык – это живой организм. Он постоянно изменяется, фильтруется, приспосабливается и сам регулирует, какие слова приживутся, а какие со временем исчезнут. Сленг, если говорить проще, – экспериментальный слой языка. То, что сегодня кажется модным и необычным, завтра может стать нормой, а послезавтра уйти в забвение", – считает эксперт.

Вместе с тем она отмечает: сленг постоянно обновляется, отражая дух определенного промежутка времени. Потому что сленговые слова живут по закона моды – то, что когда-то звучало дерзко и свежо, со временем теряет остроту и обретает новые смыслы. Язык играет со словами, "переодевает" их в современные контексты.

Однако к подобному "жонглированию" филолог относится настороженно:

"Соцсети – это настоящая фабрика слов, и это плохо. Молодежь совсем перестала нормально говорить. У них язык живет в режиме реального времени. Одно удачное или смешное, иногда абсурдное слово в видео или меме – и уже завтра им говорит все молодое поколение. Молодежь ловит тренды быстрее, чем они успевают попасть в словари. Так и получилось, что "краш" стал синонимом симпатии, "флексить" – способом показать уверенность и раскрепощенность, а "вайб" – атмосферу момента. Даже привычные выражения вроде "по кайфу" или "залетело" обретают новую жизнь благодаря умным лентам и алгоритмам. Соцсети превращают язык в живой, бесконечный эксперимент. И не могу сказать, что это радует".

В завершение Анель Токпанова рассказала о разнице между сленгом подростков прошлого (стряхнем пыль со слова "козит" – то есть сводит с ума в плохом смысле) и сегодняшней молодежи ("бомбит" – наиболее близкое по значению). Различаются два мира прежде всего скоростью обновления и источниками. Так, раньше новые слова распространялись медленно: через общение, музыку, фильмы, уличную культуру. Сегодня бал правит Сеть, генерируя десятки новых выражений и мемов за неделю. Вдобавок изменился ритм языка – он становится короче, динамичнее, эмоциональнее.