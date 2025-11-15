День национальной валюты Казахстана: в чем уникальность тенге

15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты. В этот день в 1993 году тенге был официально введен в обращение, став символом экономической независимости страны. Чем уникальна валюта нашей республики и как ее оценили эксперты со всего мира – в материале Zakon.kz.

Именно в этот день 32 года назад в Казахстане ввели в обращение тенге. Согласно информации Национального банка РК, 12 ноября 1993 года был подписан указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан", а уже 15 ноября тенге вошел в обращение, став основным расчетным средством в стране. По всей республике рубли были обменены на тенге.

Кроме того, согласно Закону "О праздниках в РК", в этот же день финансисты празднуют свой профессиональный праздник.

Как появился тенге

Для разработки национальной валюты Казахстана потребовался год. В 1992 году была собрана группа специалистов для создания тенге. Процесс начался с изучения исторических аспектов развития культуры Казахстана. В ходе проработки названия предлагались разные варианты – "таньга", "донга", "денге", "акша" и "сом". По предложению академика Саука Такежанова было поддержано использование старого казахского синонима названия денег – "тенге".

Существовала еще казахстанская разменная денежная единица – тиын, но впоследствии инфляционные процессы вывели тиыны из обращения, так как они утратили свою покупательную способность.

Национальная валюта Казахстана обозначается символом (〒). Это графическое изображение тенге является символом древнетюркского алфавита, обозначающим в транскрипции звук "т", с которого начинается слово "тенге", а также слово "тенгри", что в переводе на русский язык означает "божество, олицетворяющее небо", являвшееся священным для всех тюркских народов.

Какие существуют купюры

Казахстанские банкноты делятся на два основных вида: серийные (циркуляционные) и юбилейные.

Серийные (циркуляционные) банкноты – это банкноты, предназначенные для повседневного использования в наличном денежном обращении. В республике было выпущено пять серий банкнот с 1993 года, каждая из которых имеет свою уникальную тему и элементы дизайна: "Портреты", "Аль-Фараби", "Байтерек", "Қазақ елі" и "Сакский стиль". Эти банкноты обеспечивают наличные расчеты между субъектами экономики и периодически обновляются в целях усиления защиты от подделок.

Юбилейные банкноты – это специальные банкноты, выпущенные в честь важных событий и ограниченным тиражом. Являются законным платежным средством и находятся в обращении наравне с обычными банкнотами, и, как правило, они популярны у коллекционеров. Юбилейные банкноты обычно имеют уникальные элементы дизайна, такие как изображения исторических личностей, памятников, культурных символов или природных объектов. Выпуск юбилейных банкнот является общепринятой практикой во многих странах. На юбилейных банкнотах часто тестируются технологические процессы нанесения новых защитных элементов, которые затем внедряются в серийные банкноты.

С 1993 года в Казахстане было выпущено несколько юбилейных банкнот, посвященных значимым событиям в жизни страны:

1000 тенге, посвященная председательству Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году, председательству в Исламской конференции, памятнику тюркской письменности "Күлтегін", а также 80-летию Великой Победы.

2000 тенге, посвященная 7-м зимним Азиатским играм 2011 года.

5000 тенге, посвященная 15-летию введения национальной валюты тенге.

10 000 тенге, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан, 25-летию независимости и 30-летию национальной валюты – тенге.

20 000 тенге, посвященная 20-летию введения национальной валюты тенге и 30-летию независимости Республики Казахстан.

Непревзойденное качество

Тенге отличается высоким качеством и подделать его сложно. У казахстанских банкнот несколько уровней защиты. Некоторые из них можно проверить, держа купюру в руках, без каких-либо приборов. И таких элементов десятки.

Во-первых, бумага. Подлинная банкнота издает особый хруст, который невозможно подделать. Во-вторых, водяные знаки и защитные нити, которые становятся заметны на просвет.

"Есть скрытые изображения, которые проявляются, если наклонить купюру. А элементы, напечатанные цветопеременной краской, меняют оттенок прямо на глазах. И, конечно, тактильная печать – рельеф, который можно ощутить пальцами как на лицевой, так и на оборотной стороне", – сообщили в Нацбанке.

Но главное, Казахстан не просто использует мировые стандарты, а создает их. Следует отметить, что Нацбанк первым в мире внедрил микрооптические двухцветные защитные нити рапид вижен с динамическим эффектом движения. Также дифракционные патчи ролинг стар с яркими трехмерными эффектами применены в серии "Сакский стиль".

"Для производства высокотехнологичной и качественной продукции на Банкнотной фабрике используются различные способы печати, существующие в мире, а также всевозможные комбинированные способы печати. Защищенная бумага для производства банкнотной и другой защищенной полиграфической продукции, краски, голографическая фольга со степенями защиты, субстраты на полимерной и на пластиковой основе – среди защитных элементов, применяемых в тенге. Например, банкнота номиналом 20 000 образца 2022 года имеет 25 защитных элементов", – отмечают представители Нацбанка РК.

Национальный банк РК непрерывно проводит работу по совершенствованию и использованию новейших разработок в области защитных элементов при выпуске новых юбилейных и памятных банкнот.

Цифровой тенге

Существует и цифровой тенге. Это третья форма денег. По мнению финансистов, она не заменит, а дополнит существующие виды денег: наличные и безналичные. Цифровой тенге комбинирует свойства привычных денег – наличных или на банковских счетах – и при этом представляет собой перспективную инновацию, которая позволит эффективно решить множество задач в государственных финансах и международном платежном обороте.

Как и наличный тенге, цифровой тенге будет выпускать Национальный банк.

В 2021 году подтверждена технологическая реализуемость концепции цифрового тенге, а уже в 2023 году в Казахстане выпущена первая банковская карточка в цифровой валюте Центрального банка. Введение цифровой валюты Центрального банка в Казахстане будет поэтапным.

Награды и мировое признание

Тенге неоднократно отмечали наградами мирового уровня за дизайн и защиту от подделок. Так, в прошлом году на престижном европейском конкурсе High Security Printing банкнота 10 000 тенге заняла первое место в категории "Лучшая новая банкнота".

High Security Printing – одна из ведущих наград, ежегодно присуждаемых на международных конференциях за выдающиеся инновации в области банкнот и идентификационных документов. Конкурс оценивает сочетание художественного оформления, технологической инновации и символики, отражающей культурное наследие страны-эмитента.

