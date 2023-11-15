Два кило золота, взгляд в космос и требования к историческим личностям: какие секреты хранит тенге

Сегодня, 15 ноября, страна отмечает 30-летний юбилей нацвалюты. Дизайнеры тенге поделились с Zakon.kz интересными фактами об "имениннице".

○ Красивой цифре 30 Нацбанк посвятил коллекционную монету из серебра и тантала, отсылающую к развитию цифровых технологий. Вполне стандартного размера. А вот на 20-летие свет увидел двухкилограммовый (!) золотой сувенир. По тем временам он обошелся бы желающим в 25 млн тенге.

Фото: Нацбанк РК

○ Казахстан часто "двигает прогресс" в деле испытания новых защитных технологий для банкнот. Например, мы одними из первых применили краску, меняющую цвет в зависимости от угла зрения.

"Эта технология используется в космической индустрии. Оттуда она пришла к нам. Ученые, разработавшие эту краску в лаборатории, поняли, что она очень стойкая, очень хорошо держится на поверхности. Это дало толчок, чтоб они задумались, как можно ее использовать на банкнотах. Проводились тестирования. В 2006 году только начались разработки, в 2008 мы уже применили на купюре 5000 тенге, серия "Байтерек". Она показала себя очень хорошо в обращении, мировое сообщество подхватило тенденцию. Сейчас мы можем встретить практически на всех банкнотах мира этот защитный элемент", – рассказал Санжар Нуркасимов, главный специалист-дизайнер, руководитель проектов Управления дизайна банкнот и монет.

Фото: Нацбанк РК

○ Нацбанк щепетильно относится к вопросам авторского права. Использование чужих работ требует подписания соглашения.

○ Существует правило, согласно которому посвятить платежное средство можно только уже ушедшему из жизни человеку и не ранее его 100-летия.



"Почему именно так сложилось с личностями? Потому что личность должна быть проверена историей. Нарушение регламента зачастую влечет неприятные вещи, это и в мире так", – объяснил главный дизайнер Нацбанка Алмат Басенов.

Вместе с тем на 60-летие известного, увы, покинувшего нас казахстанского музыканта Батырхана Шукенова вышла монета с его изображением. Но здесь есть нюанс: за основу взяли полюбившееся алматинцам граффити "Стена Батыра", творение уличных художников из команды REPAS.

"Мы сразу две смысловые линии вложили в эту монету – молодежное искусство и посвящение личности. С одной стороны, интересная коллаборация, коих, надеюсь, будет больше, с другой, никаких своих внутренних законов мы не нарушили", – считает Басенов.

Фото: Zakon.kz

○ Главный финрегулятор периодически получает письма граждан, недовольных дизайном наших акша. Одной из самых запомнившихся претензий специалисты назвали обвинение в том, что проблемы в экономике республики связаны с горизонтально-вертикальным оформлением банкноты.

○ Посвященная тюркской письменности банкнота "Культегин" 2013 года стала самым затяжным проектом фабрики. Только работа над концептом отняла семь лет. Но труды окупились сторицей: памятная денежка была признана "Лучшей банкнотой 2013 года IBNS".

Фото: Нацбанк РК

○ Просто расплачиваясь в магазине, вы буквально держите в руках искусство. Потому что без художественного образования и классического понимания эстетики путь в дизайнеры нацвалюты заказан. Впрочем, монетами чаще занимаются... архитекторы. Видимо, сочетание в профессии физики с лирикой здесь приходится как нельзя кстати.

○ Первые тенге создавались вручную.

"Для производства не было ничего. В 90-е годы использовали старую технологию, компьютеры только-только начинали появляться. Еще делали тогда ручную гравюру: это когда штихелем по металлу вырезается точечка за точечкой, линия за линией".

○ Казахстан активно работает с другими монетными дворами. Первый наш "выход в большой мир" случился в 2004 году, когда одна из самых крупных европейских нумизматических компаний заказала монету в честь Чемпионата мира по футболу в Германии 2006 года. Дебют увенчался успехом, и с той поры отечественные умельцы регулярно делают "коллекционки" для Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу. Кстати, сейчас разрабатывается сувенир для Чемпионата Европы по футболу 2024 года – первое в нашей истории сотрудничество с УЕФА.

○ Сегодня наши изделия с танталом ценятся во всем мире. Еще бы! Неподатливый, неохотно поддающийся чеканке, строптивый материал, для которого пришлось придумывать особую технологию. Пусть не сразу, но талантливые мастера справились с "укрощением" и раскрыли почти 20 оттенков его противоречивой натуры. А ведь идея его использования возникла совершенно случайно и началась... с символичных космических просторов.

Фото: Zakon.kz

"Мы разрабатывали серию коллекционных монет "Космос". Дизайн требовался необычный, думали, какой бы металл использовать. И так уже вышло, что монетный двор находится на территории Ульбинского металлургического завода, где как раз производят тантал. То есть этот тантал, считай, "за забором". Наши попробовали его использовать, сначала не получилось, но потом все-таки добились и сделали. Символично, что применение тантала началось именно с этой серии, ведь в основном он активно используется в аэрокосмической промышленности. После он нашел свое место в других сериях". Алмат Басенов

○ Пока тантал блистает на выставках во весь доступный спектр, банкноты ведут себя скромнее и по большей части придерживаются проверенной палитры.

"Насчет цветовой палитры, она устоялась и мы ее придерживаемся. Нащупывали с серии 2006 года, с "Байтерека". 500 тенге – голубой цвет, 1000 – охра, 2000 – зеленый, 5000 – красный, 10 000 – фиолетово-синий, 20 000 – холодные оттенки серого. Когда продумывали серию "Казак ели", чтобы не путать население, решили остаться в этой цветовой гамме. Это очень удобно для распознавания. Открываешь бумажник – не видишь номинал, но уже знаешь, какой суммой располагаешь. Размеры тоже разнятся – чем больше номинал, тем больше банкнота". Санжар Нуркасимов

○ Монеты, в принципе, едва ли подделаешь в кустарных условиях. Тем не менее образчики крупных номиналов – 100 тенге, 200 тенге – биколорные и дополнительно защищены от энтузиазма фальшивомонетчиков.