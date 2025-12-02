Поколение зумеров: почему они не торопятся влюбляться

Когда-то любовь считалась главным квестом молодости. Теперь же все больше ребят из поколения Z решили нажать кнопку skip. Мировые исследования говорят, что интерес к отношениям и близости растворяется, как сахарная вата в воде. Zakon.kz решил выяснить, как обстоят дела у нашей молодежи.

Поколение Z выросло в эпоху стремительно развивающихся технологий и вместе с прогрессом адаптировалось под цифровую реальность, где каждую эмоцию было модно заменять эмодзи, а любое общение голосовым или видеокружком, которое так удобно прослушать и просмотреть потом.

Люди и их представления о жизни меняются, и одно из самых заметных изменений – новый взгляд на близость. Мы поговорили с кандидатом психологических наук Жанат Биржановой, которая рассказала нам, что именно меняет формат общения у зумеров.

"Цифровая среда меняет формат общения, но она не формирует новый тип привязанности. Привязанность закладывается в детстве родителем, а не технологиями. Онлайн-пространство лишь заполняет уже существующие нарушения. Люди с тревожным типом привязанности используют цифровую среду, чтобы почувствовать нужность, а люди с избегающим типом, чтобы держаться на дистанции. Поэтому не технологии создают проблемы, а люди с нарушениями привязанности. Они легче попадают в зависимость от онлайн-контактов, которые дают лишь иллюзию близости", – поясняет психолог.

Но все же если для прошлых поколений романтические отношения были чуть ли не обязательной ступенькой во взрослую жизнь, то зумеры смотрят на все иначе. У них есть четкий план, желание понять и доказать обществу, что они сами по себе представляют что-то в социуме.

Материал по теме Этика в социальных сетях: как казахстанцы учатся соблюдать границы онлайн

Исследования разных стран

Общее американское исследование говорит о том, что еще в 2010-м лишь 12% людей 18-29 лет признавались, что за год у них не было физической близости. К 2024-му таких стало вдвое больше. Зумеры перестали нуждаться в человеке рядом.

Студенты США и вовсе удивили статистикой. В отчете Центра контроля заболеваний за 2023 год более половины (53,7%) признаются, что ни разу не вступали в подобный контакт.

Европа не отстает. Немецкие исследователи заглянули в мир поколения Z и обнаружили, что молодежь все меньше стремится к романам, а отсутствие отношений не вызывает ни драм, ни тоски. Никаких скандалов из-за неподаренного букета и сорванного свидания, только спокойное принятие своего ритма жизни.

Согласно российскому исследованию за 2024 год, 22% молодых людей 18-25 лет не имели физической близости. Причем больше половины опрошенных рассказали о трудностях в личной сфере, и главной из них стало отсутствие влечения. Не страх, не переживания, а именно отсутствие внутреннего импульса.

Почему так происходит

Можно бесконечно спорить о том, что мир ускорился, люди стали осторожнее, а онлайн-жизнь вытеснила классические романтические сценарии. Драму, выяснение отношений и "кто кого любит" теперь можно закатить и в переписке. По факту, эффект тот же, эмоции те же, только без необходимости выходить из дома.

Все эти старомодные условности, назначенные свидания, долгие сборы перед походом в кино аккуратно сместились на второй план. Сейчас даже существуют платформы, где можно смотреть фильм синхронно с партнером, находясь за тысячи километров друг от друга.

Романтика растворилась в Сети, превратилась в цифровые условности, прямо как картинки в мессенджерах от бабушки с пожеланиями на грядущий день. Культура видоизменилась. Но психолог уверена, как бы ни было удобно онлайн, реальному человеку по-прежнему нужен реальный человек.

"Как бы мы ни развивались, человек остается существом телесным. У нас есть гормоны, тело и естественная потребность в физической близости. Да, исследования показывают, что эта потребность вроде бы снижается, но я вижу и другую сторону. Сегодня больше людей сталкиваются с депрессией, а при депрессии желание и активность неизбежно падают. Плюс мы живем почти в "век нарциссических расстройств", когда любовь, особенно родительская, все чаще воспринимается как условная. Это формирует нарушения, которые тоже влияют на способность к близости и к отношениям", – объясняет Жанат Биржанова.

А может, зумеры просто придумали новый способ взросления без обязательной привязки к свиданиям, без давления "надо встретить кого-то", без навязанного сценария "любовь – семья – дом"?

Материал по теме Профессии будущего: какие специалисты востребованы в Казахстане и у кого высокие зарплаты

И чтобы расставить все точки над "i", решили поинтересоваться непосредственно у представителей поколения Z, что останавливает их от быстрых браков и серьезных отношений. Своим мнением поделилась студентка 3-го курса факультета журналистики Альмедина Шайхат.

"Я считаю, что отношения требуют слишком много времени и значительных эмоциональных ресурсов, поэтому их роль зачастую становится второстепенной. В отношениях важны открытое общение, уважение, забота и умение поддержать друг друга в нужный момент. Сейчас я сосредоточена на карьере, профессиональном успехе и саморазвитии. Как журналист, я понимаю ценность времени и возможностей, поэтому сначала хочу реализоваться профессионально, а личные отношения могут подождать", – признается студентка.

По мнению студентки, любовь второстепенна. Сейчас для нее важно выстроить карьерный рост и достигнуть поставленных целей. Для современного поколения особенно важны стабильность, профессиональный рост и достойный доход.

"На мой взгляд, любовь может подождать. В современном мире важно двигаться и реализовывать себя. Лично я планирую сначала встать на ноги, путешествовать, состояться в профессиональной сфере, а затем найти человека по духу. При этом важно не упускать возможности, которые могут значительно повлиять на карьерный рост и успех. В таких условиях серьезные отношения зачастую откладываются на более поздний этап, так как они требуют очень много времени", – поясняет свою позицию Альмедина.

Что это значит для будущего?

Возможно, прямо на наших глазах растет поколение, которое выбирает отношения не по календарю и не по чужим ожиданиям. Им не нужно к двадцати пяти срочно иметь ребенка и семью, им нужен внутренний щелчок. Только честный выбор и только тогда, когда он действительно возникает. А если нет, что ж, значит, история пока пишется без романтической линии.

Но важно понимать, что общение в Сети, как в песне Киркорова "он – твоя иллюзия, он – бессонница", которая не дает вам никаких гарантий на что-то реальное. Все мы, по сути, одиноки в глобальной паутине. Реальность находится за пределами экрана.

"Онлайн-общение не может заменить реальный контакт. Это скорее форма отчуждения от собственного тела и своих потребностей, один из признаков разрыва связи с собой. Когда человек теряет контакт со своим телом, он теряет и способность к настоящей связи с другими. Ему кажется, что все под контролем, что связь есть, но это лишь мираж. На самом деле это защитный механизм, который отдаляет и от себя, и от людей вокруг" – резюмирует психолог.

Так что какими бы яркими, удобными и бесконечными ни казались онлайн-разговоры, важно помнить, человеку все-таки нужен живой человек: без фильтров, премиум-подписок и без риска исчезнуть одним нажатием "удалить чат".