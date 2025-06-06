Этика в социальных сетях: как казахстанцы учатся соблюдать границы онлайн

Когда-то границы определялись забором, флагом и паспортом. В цифровую эпоху этика перестала быть философским понятием и превратилась в практическое руководство по выживанию в мире лайков, репостов и бесконечных чатов. Где проходят границы цифрового уважения, выяснял Zakon.kz.

Казахстанцы, как и миллионы пользователей по всему миру, учатся жить в онлайн-пространстве по новым правилам иногда интуитивно, иногда через конфликты, но все чаще осознанно. Это молчание в комментариях, уважение к чужому мнению и осознанное потребление контента.

Сегодня тон меняется. Все больше казахстанцев, от школьников до пенсионеров, начинают осознавать, что онлайн-пространство требует таких же норм этики, как и реальная жизнь. И возможно, даже более четких.

Это касается не только контента, но и манеры общения, уважения к личным данным, способности различать личное и публичное. Онлайн-грамотность уже перестает быть сугубо техническим навыком. Это социальная зрелость, в которой ключевыми становятся такие понятия, как согласие, уважение, эмпатия и ответственность.

И если раньше фраза "Это просто интернет, не воспринимай всерьез" служила оправданием любого поведения, то сегодня такая формулировка теряет силу. Потому что виртуальное – это тоже реальность. И она требует своих этичных правил.

Нужно понимать простую вещь: интернет помнит все. То, что казалось безобидной шуткой, неловким фото или эмоциональным комментарием в момент написания, может всплыть через месяцы или даже годы, сыграть против вас. Особенно в социальных сетях, где каждое действие оставляет цифровой след.

Лучше сто раз подумать, прежде чем один раз нажать "опубликовать"

Особенно когда речь идет о личной информации или темах, затрагивающих чьи-то чувства и границы. То, что выложено в Сеть, перестает быть только вашим, становится частью публичного пространства, где каждый имеет право судить, интерпретировать и распространять дальше. Но человек ХХI века привык выкладывать контент, делиться своими эмоциями и мнением. Особенно часто в этом нуждается молодежь.

"Для меня ведение блога в социальных сетях, особенно в Instagram, очень важно. Я публикую различный контент, но в основном это фотографии и видео с моими увлечениями, такими как поэзия, публикация собственных материалов, пейзажи нашей страны, которые завораживают своей красотой. Я считаю, что можно публиковать контент, который не приносит вреда через экран пользователям интернета", – рассказывает студентка 3-го курса Альмедина Шайхат.

В Казахстане, где молодежь активно живет онлайн, все больше людей начинают осознавать: не все, что можно показать, стоит показывать. И не потому, что могут осудить, а потому что уважение к себе и другим начинается с фильтра не только в социальных сетях, но и в голове.

Социальные сети стали не просто пространством для общения, они превратились в главный канал распространения информации, формирования общественного мнения и даже источником новостей. Но вместе с этим приходят и новые риски, с которыми сталкиваются пользователи. В быстро меняющемся цифровом ландшафте особенно остро встает вопрос: насколько безопасна и достоверна та среда, в которой мы ежедневно проводим часы, и какие основные вызовы сегодня стоят перед пользователями соцсетей?

"Вызовов достаточно много, и самый главный, на мой взгляд, – это засилье фейковой информации. Если официальные источники проверяют публикуемую информацию, то в социальных сетях авторы часто ссылаются на источники без должной проверки. Ошибки множатся, как снежный ком, и сложно понять, что было исходной точкой. Серьезный вызов – нарушение авторских прав. Источник и автор информации зачастую не указываются. Использование искусственного интеллекта вызывает много вопросов. Ну и, конечно, угрозы и буллинг", – рассказывает старший преподаватель факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби Ольга Ложникова.

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В интернет-сегменте, особенно в комментариях под постами, действительно сформировался свой специфический словарь и речевые конструкции, которые часто используются в целях унижения, троллинга или буллинга.

"Речевая агрессия может проявляться в самых разных формах: от открытых оскорблений до пассивной агрессии, завуалированного сарказма или обесценивания в текстовых комментариях. Агрессия в Сети часто обостряется по двум причинам: анонимность (многим проще писать оскорбления, когда нет риска встретить человека лицом к лицу) и низкий уровень цифровой этики. Не все пользователи осознают последствия своих слов. Кроме того, часть речевых конструкций настолько прочно вошла в повседневный обиход, что сами авторы не всегда замечают в них агрессию. И в этом главная опасность", – рассказывает филолог и преподаватель русского языка КазНИТУ им. Сатпаева Анель Токпанова.

Сетевой этикет

Определенного кодекса нет, но сетевой этикет – это свод негласных правил, которые помогают пользователям вести себя корректно в онлайн-пространстве. Его главная цель – создать атмосферу уважения и конструктивного общения в интернете. Основные принципы такого поведения включают в себя вежливость, внимательное отношение к публикуемому контенту, уважение к чужим личным данным и открытость к диалогу.

"Прежде чем выложить фотографии или видео с другими людьми, я предупреждаю их об этом. На что чаще всего мне дают положительный ответ. Касательно публикации скриншотов переписок отношусь крайне негативно. Я считаю, что это все-таки личное. Но бывают такие случаи, когда скриншоты переписок с подозрительными людьми помогают защитить себя и доказать правоту", – делится своим мнением студентка 3-го курса Альмедина Шайхат.

Чтобы общение в Сети оставалось безопасным и комфортным для всех, важно избегать оскорблений, проверять информацию перед публикацией, не торопиться с отправкой эмоциональных сообщений, уважать разные точки зрения и соблюдать конфиденциальность. Такие простые действия помогают сделать интернет-пространство более здоровым, честным и толерантным для всех его участников.

"Медиаграмотность позволяет прежде всего понять, какая информация является ложной, какому источнику можно доверять, а какой нуждается в проверке. То есть с помощью медиаграмотности можно развить навыки критического анализа. Ведь первый признак этичного поведения – это отсутствие лжи в сообщениях". Старший преподаватель факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби Ольга Ложникова

Навыки критического мышления особенно важны для того, чтобы не поддаваться манипуляциям и не распространять вредный контент.

"В первую очередь назову умение анализировать информацию и проверять факты и надежность источников. Нужно научиться оценивать различные точки зрения, критично относиться к себе, но при этом уметь отстаивать свои мысли и убеждения. Всему этому мы учим на факультете журналистики в рамках курсов "Медиаграмотность" и "Медиаэтика". Очень важен навык выявления логических ошибок и манипулятивных методов", – отмечает старший преподаватель факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби Ольга Ложникова.

Будущее – за цифровыми джентльменами

Этика в социальных сетях – это не про строгость, цензуру или запреты. Это про осознанную свободу. Свободу, в которой каждый человек понимает: мои слова, фото и репосты – это часть общего пространства, где живут не только идеи, но и чувства. И если раньше в онлайн-среде часто царила логика "что хочу, то и выкладываю", то сегодня все больше казахстанцев осознают: уважение к другому не ограничивает, а расширяет возможности для общения.

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Такой подход особенно важен в такой многонациональной и многокультурной стране, как Казахстан. Люди начинают понимать, что виртуальное поведение тоже влияет на атмосферу в обществе. Онлайн-вежливость проявляется не в заученных "запретах", а в умении ставить себя на место другого: не публиковать чужое без согласия, не навязывать свою точку зрения, не высмеивать то, что для кого-то свято.

"Мы живем в уникальном социокультурном пространстве, где на одном цифровом поле пересекаются представители разных этнических, языковых и религиозных групп. Такое сосуществование формирует особый тип онлайн-коммуникации, в которой активно переплетаются казахский, русский и английский языки. Трехъязычие – основа для появления гибридных форм общения, особенно в интернете. В онлайн-среде заметно, как повседневная речь наполняется варваризмами, заимствованными словами, которые не всегда адаптированы к нормам языка. Особое место занимают англицизмы, активно проникающие как в русскую, так и в казахскую речь: люди свободно вставляют английские термины в деловой, развлекательный и даже бытовой контекст. Это может звучать как "зафорсить", "сделать митинг", "кинуть линк" или "организовать колл", – делится своими наблюдениями филолог, преподаватель русского языка КазНИТУ им. Сатпаева Анель Токпанова.

Такая лингвистическая смесь отражает не только глобализацию, но и внутреннюю гибкость нашей культуры. Языковая среда подстраивается под нужды говорящего.

"Интересно, что в этом процессе язык играет не просто роль инструмента, он становится самостоятельным участником. Язык сам фильтрует, какие-то слова, обороты и стили общения приживаются, а какие-то отторгаются. Он сам по себе живой организм". Анель Токпанова

В общении онлайн нет взглядов, интонаций, пауз, чтобы понять, что собеседник вздохнул, обиделся или просто устал. Все, что у нас есть, – слова и знаки препинания.

Радует, что сегодня молодежь все чаще демонстрирует осознанный и этичный подход к онлайн-взаимодействию. В эпоху, когда алгоритмы поощряют провокации, а громкие заголовки собирают больше лайков, многие молодые пользователи выбирают не шум, а уважение.

"Когда человек видит оскорбительный и унижающий кого-то контент, то это вызывает негативное мнение у пользователей об авторе. Бывает, что хейт увеличивает просмотры страницы. Но когда это выходит за рамки приличия, у меня это вызывает отвращение, и я просто скрываю подобный контент из ленты рекомендаций. Я считаю неприемлемым для обсуждения в комментариях внешних и духовных ценностей и качеств героя публикации. Мы не вправе осуждать человека за его личностные ценности. Каждый человек индивидуален и прекрасен по-своему". Студентка 3-го курса Альмедина Шайхат

Цифровая эмпатия – это не слабость, а, наоборот, внутренняя сила. Не кинуться в спор, где все и так уже горит, не подлить масла в огонь туда, где человеку и так неловко, не давить авторитетом, даже если ты "эксперт" в определенной области. Это как онлайн-эквивалент теплого чая, вроде ничего особенного, но именно с него начинается ощущение уюта и безопасности.

Ведь за каждым комментарием – человек, за каждой сторис – чья-то жизнь, а за каждым лайком – уважение.