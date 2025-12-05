Как идея одного экоамбассадора изменила ландшафт целого села в Павлодарской области

Юрий Гашек уверен: даже той земле, которая была многократно вспахана, использована и подверглась опустыниванию, можно вернуть жизнь. Экоамбассадор Павлодарской области называет свое творение не лесом, а скромно – "леском", сообщает Zakon.kz. Но вначале его называли странным и не верили.

"Живи так, чтобы Земле было хорошо" – такую формулу счастья вывел для себя Юрий Гашек.

В 2003 году Юрий Гашек вместе с единомышленниками основал экологическое поселение родовых поместий "Туған жер – Родная земля" в селе Даниловка, расположенном в 40 километрах от Павлодара. На пустынной степной земле они начали возводить дома и высаживать первые рощи. Постепенно местность ожила и покрылась зеленью.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Спустя годы, в 2014-м, стартовал новый масштабный проект – "Природная школа счастья". Его особенность в том, что деревья здесь сажают исключительно дети. Взрослые лишь готовят почву, лунки и саженцы, а школьники со всей области приезжают, чтобы посадить свое собственное дерево.

"Изначально нас вдохновляла идея: каждая семья берет гектар земли, приводит его в порядок и создает цветущий сад. Глобальная цель – повысить ответственность за свою землю, укрепить связь поколений. Когда мы уже создали сады, почувствовали запахи, красоту, пришло осознание: жить в своем райском уголке хорошо, но если вокруг пожары и бедствия – счастья не будет. Надо делать мир счастливым вокруг себя. Мы поняли: у природы есть все для всех, и человек должен идти своим путем – совместного сотворения. Это не делается за один день. Мы осознали: нужно восстанавливать природу и возвращать любовь к ней", – вспоминает Юрий Гашек.

Фото: из личного архива Юрия Гашека

Главным путем стало озеленение: посадка деревьев, увеличение зеленого покрова для людей и животных.

"Лесоразведение – дело трудное. Посадка сама по себе не страшна, сложнее уход и подготовка. Для нас счастье – делать землю цветущей. Сначала мы искали место поближе к городу, но оказалось, что это не экологично. В пойме растения и без нас растут хорошо. А вот засушливое поле в Даниловке, где воздух чистый и тишина, стало нашим выбором", – рассказывает экоамбассадор.

Фото: из личного архива Юрия Гашека

Юрий подчеркивает: для массового озеленения не нужны заморские породы деревьев – они требуют больших затрат и ухода. Земле нужна помощь без лишней нагрузки. Поэтому они высаживают местные виды: омские деревья, сосны из ленточного бора Семейского региона.

"Калинка, сосенка, клен куда прекраснее, чем канадские пальмы. Главное, чтобы деревья приживались сами, без постоянного вмешательства", – говорит он.

Фото: из личного архива Юрия Гашека

Первые годы были самыми трудными. В голой степи воду привозили из города по 500 литров. Потом пробурили скважину, начали возить бочками, сделали разводку трубами и шлангами. Постепенно внедрили капельный полив.

Фото: из личного архива Юрия Гашека

Однако в самом начале к их идее земляки отнеслись скептически.

"Мол, странные люди, говорят о какой-то любви… Реакция была нулевая. Первым нас поддержал аким района: сказал, пусть попробуют. Землю дали, но поддержки не было. Десять лет мы жили в вакууме, на одном энтузиазме. Через десять лет, когда стало ясно, что мы серьезны, что мы не оставляем мусора, мы создаем инфраструктуру, а деревья растут, на нас обратили внимание и местные жители, и власти, и экоорганизации", – вспоминает экоамбассадор.

Фото: из личного архива Юрия Гашека

За двадцать лет пустынная земля изменилась. Там, где были свалки и пустошь, теперь зеленые рощи. Многие не верили: говорили, что ничего не вырастет. Но земля оказалась отзывчивой и благодарной к человеческой заботе.

"Если цель благая, вся вселенная помогает. Сажать деревья только ради себя – эгоизм. Землю надо озеленять ради самой Земли. На первом месте – забота о ней", – убежден Юрий Гашек.

Степь до них была живая: ящерицы, змеи, суслики, насекомые. С развитием леса появились новые животные, особенно птицы. Более двадцати видов, которых раньше здесь не было, теперь гнездятся, выводят потомство, поют. Появились сапсаны, совы, горлянки.

История Юрия Гашека – это доказательство того, что даже один человек способен изменить ландшафт и вдохнуть жизнь в землю. Его "лесок" стал символом веры в силу добрых дел и примером того, как любовь к природе может превратиться в наследие для будущих поколений.