Тест: Хорошо ли вы знаете флаги мира?
Фото: freepik, Zakon.kz
Флаг – это не только символ страны, а совокупность ценностей, которые государство несет в себе, представляясь на международной арене. Внутри страны флаг выполняет объединяющую функцию и транслирует теплые ассоциации, связанные с Родиной.
Есть флаги, которые знает почти каждый человек, а некоторые для большинства неизвестны. Чтобы узнать, насколько хорошо вы знаете флаги мира, Zakon.kz сделал подборку государственных символов.
Квиз
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