Тест: Хорошо ли вы знаете флаги мира?

Фото: freepik, Zakon.kz

Флаг – это не только символ страны, а совокупность ценностей, которые государство несет в себе, представляясь на международной арене. Внутри страны флаг выполняет объединяющую функцию и транслирует теплые ассоциации, связанные с Родиной.

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