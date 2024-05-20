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Тест: Хорошо ли вы знаете флаги мира?

Тест, хорошо ли вы знаете флаги мира?, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:36 Фото: freepik, Zakon.kz
Флаг – это не только символ страны, а совокупность ценностей, которые государство несет в себе, представляясь на международной арене. Внутри страны флаг выполняет объединяющую функцию и транслирует теплые ассоциации, связанные с Родиной.

Есть флаги, которые знает почти каждый человек, а некоторые для большинства неизвестны. Чтобы узнать, насколько хорошо вы знаете флаги мира, Zakon.kz сделал подборку государственных символов.


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Интересное Тесты Австралия Африка 2024 год Азия Европа Флаги
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