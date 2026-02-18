Какие страны стали самыми посещаемыми среди туристов и насколько популярен Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года вошел в топ-50 наиболее популярных для иностранных туристов стран мира, сообщает Zakon.kz.

По версии американского онлайн-издания "CEOWORLD Magazine", в 2025 году Казахстан в глобальном рейтинге наиболее посещаемых иностранными туристами стран занял 50-е место из 188-ми возможных.

На этом фоне стоит отметить, что Казахстан за 2025 год стал более популярным для иностранцев, чем даже те страны, для которых туризм является чуть ли не основным источником их доходов, – Финляндия, Швеция, Норвегия, Грузия и прибалтийские страны.

Достичь такого результата Казахстану, по мнению специалистов издания, с большей долей вероятности удалось благодаря высокому уровню безопасности, упрощению визового режима, проведению в стране культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием звезд мирового уровня и развитию туристической сферы государства в целом.

Самые посещаемые страны

Наиболее популярным для иностранных туристов направлением в 2025 году стала Франция. Ее, по данным онлайн-издания, посетило 217,8 миллиона человек.

Второе место по популярности для иностранных туристов в мире заняли Соединенные Штаты (посетило 165,4 млн человек), а третье – Китай (посетило 162,5 млн человек).

В десятку самых посещаемых иностранцами государств мира также входят: Испания (посетило 126,2 млн человек), Мексика (посетило 97,4 млн человек), Италия (посетило 95,4 млн человек), Польша (посетило 88,5 млн человек), Венгрия (посетило 61,3 млн человек), Хорватия (посетило 60 млн человек) и Гонконг (посетило 55,9 млн человек).

Кроме того, в числе наиболее популярных туристических направлений мира остаются Турция (11-е место, посетило 51,7 млн человек), Великобритания (12-е место, посетило 40,8 млн человек), Таиланд (13-е место, посетило 39,9 млн человек), ОАЭ (22-е место, посетило 25,2 млн человек), Саудовская Аравия (24-е место, посетило 20,2 млн человек), Вьетнам (27-е место, посетило 18 млн человек), Индия (28-е место, посетило 17,9 млн человек) и Египет (36-е место, посетило 13 млн человек).

Самые популярные в СНГ

Наиболее популярным туристическим направлением для иностранцев на пространстве стран Содружества продолжает оставаться Россия. Ее территорию в 2025 году посетило около 24,4 млн человек, что позволило ей занять 23-е место в глобальном рейтинге наиболее посещаемых иностранцами государств.

Второй по популярности для иностранцев среди стран СНГ стала Беларусь (40-е место, посетило 11,8 млн человек), а третьим – Казахстан (50-е место, посетило 8,51 млн человек).

Чуть ниже в глобальном рейтинге разместились Кыргызстан (51-е место, посетило 8,5 млн человек), Узбекистан (59-е место, посетило 6,7 млн человек), Азербайджан (87-е место, посетило 3,1 млн человек), Армения (109-е место, посетило 1,8 млн человек) и Таджикистан (123-е место, посетило 1,2 млн человек).

Менее посещаемые туристами страны

Наиболее непопулярным для иностранных туристов направлением в 2025 году стало Тувалу. Это государство за указанный период посетило всего 4350 туристов, в результате чего оно заняло в данном рейтинге последнее 188-е место.

Также не пользуются популярностью среди иностранцев Маршалловы острова (посетило 6100 человек), Ниуэ (посетило 10 200 человек), Кирибати (посетило 12 000 человек), Монтсеррат (посетило 19 300 человек) и Соломоновы острова (посетило 29 000 человек).