Встреча 2026-го: как украсят города Казахстана к Новому году и сколько это будет стоить

C 1 декабря по всему Казахстану началась подготовка к Новому году. Мегаполисы преображаются, стараясь создать праздничное настроение и порадовать жителей сказочной иллюминацией. Zakon.kz выяснил, как оформят улицы и во сколько обошлась подготовка к Новому году в крупнейших городах страны.

Приближается самый долгожданный праздник в году, волшебство которого ждут не только дети, но и взрослые. Именно он окрашивает городские проспекты разноцветными огнями гирлянд, мигающей иллюминацией, вызывая восторг и погружая горожан в атмосферу радости.

Местные власти каждый год стараются придумать новые торжественные инсталляции, монтируя с начала декабря праздничные конструкции, преображая улицы и здания к встрече Нового года.

Первыми обычно наряжают центральные улицы и главные административные здания, а также витрины и фасады магазинов. По всему городу устанавливают светящиеся арки, гирлянды, арт-объекты и, конечно, новогодние елки.

О том, как украсят самые главные города к Новому году-2026, корреспондент редакции выяснил в местных акиматах.

Как украсят Астану к зимнему празднику

В Управлении внутренней политики города Астаны рассказали, что к празднованию новогодних мероприятий в столице создадут большое число точек притяжения для зимних развлечений горожан.



Будет организовано множество локаций для времяпрепровождения населения столицы, а также гостей города на бесплатной основе, а именно следующие декоративные конструкции: ледовые катки, искусственные горки, уютные малые архитектурные формы, фотозоны и другие активности.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в разных районах города будут установлены елки, которые находятся на балансе акимата.

"Для новогоднего оформления улиц планируется использовать часть гирлянд, инсталляций и других украшений с прошлого года. Ряд общественных пространств будет оформлен тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями, создающими атмосферу зимнего досуга", – сообщили в управлении.

Также запланирован ряд праздничных мероприятий, график проведения которых будет заранее опубликован на официальном сайте столичного акимата.

Финансирование новогоднего оформления столицы осуществляется из бюджета местного исполнительного органа, а также за счет спонсорских средств.

Районными акиматами на работы по зимнему оформлению будет выделено порядка 365 млн тенге, которые распределят следующим образом: Байқоңыр – 50 млн; Сарайшық – 50 млн; Сарыарка – 50 млн; Алматы – 50 млн; Есиль – 90 млн; Нура – 75 млн.

Алматы

Город Алматы регулярно является рекордсменом по затратам на новогоднюю атрибутику. И в этом году в акимате сообщили, что в текущем году для всех восьми районов города Алматы впервые выделено полноценное финансирование, что позволит значительно увеличить количество праздничных объектов.

В администрации города отметили, что мегаполис будет оформлен современными новогодними инсталляциями, большими и малыми архитектурными формами, световыми арками, гирляндами, кронштейнами и праздничными композициями.

Алматинцев и туристов южной столицы порадует комплексная иллюминация: от "звездного неба" на Арбате и светящихся конструкций на улицах до крупных декораций в скверах и парках.

"Всего в городе будет установлено более 400 архитектурных форм, около 2230 световых кронштейнов. Специалисты украсят более 2320 деревьев и празднично оформят свыше 60 мостов и надземных переходов", – разъяснили в акимате города.

Как и в предыдущие годы, на центральных площадях, аллеях и участках пешеходных улиц будут установлены праздничные фотозоны и тематические зоны отдыха. Также городское пространство преобразится с помощью декоративных домиков и световых композиций.

При этом в городе в 2025 году будет увеличено количество праздничных зон. В общей сложности тринадцать новых локаций впервые нарядят в полноценное праздничное облачение.

Среди них оформление получат – озеро Сайран, улица Сауранбаева в Турксибском районе, парк "Гүлдер" в Жетысуском районе, площадь перед акиматом Алатауского района, территория "Атакент", "Family" парк, новый сквер Ганди, сквер Байсеитовой, парк 28 гвардейцев-панфиловцев, а также микрорайоны Айнабулак, Жасқанат, Көкжиек и Құлагер.

Кроме того, новые инсталляции появятся в привычных праздничных локациях – на площади Астана, площади Абай, пешеходных улицах Панфилова, Жибек Жолы и на площади перед "Алматы Ареной".

Вместе с тем уточнили, что для оптимизации бюджета в текущем году город повторно будет использовать часть ранее приобретенных украшений.

"Всего восстанавливают и повторно установят 62 малые архитектурные формы и 4 новогодних елки. В рамках госзакупок предусмотрено восстановление 45 праздничных домиков и 17 архитектурных форм, что позволяет снизить расходы и при этом сохранить визуальное разнообразие оформления", – сказано в ответе на официальный запрос редакции.

На вопрос о потраченных на украшение мегаполиса средствах был получен такой ответ:

"Общий объем расходов на новогоднее оформление и мероприятия формируется за счет средств районных акиматов и городского бюджета. При этом затраты оптимизируются через восстановление части существующих украшений и привлечение частных инвестиций. Крупный бизнес также участвует в оформлении города, устанавливая отдельные инсталляции за собственный счет. Все закупки и финансовые данные доступны на портале государственных закупок, что обеспечивает полную прозрачность и открытость процесса".

К встрече нового 2026 года в городе украсят три большие ели – одна высотой 22 метра и две по 19 метров. В их числе главная 22-метровая елка, установленная на площади Абая.

Шымкент

Во сколько обойдется новогоднее украшение одного из трех городов республиканского значения с населением более миллиона человек, рассказали в акимате.

По данным администрации Шымкента, на проведение новогодних мероприятий на 2025 год предусмотрено финансирование в размере 166,5 млн тенге, из которых 52,3 млн тенге выделено на организацию мероприятий, проводимых Управлением культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

"14,9 млн тенге направлено на организацию мероприятий в пяти районах города, 99,3 млн тенге предусмотрено на новогоднее оформление территории пяти районов города", – отчитались по суммам в администрации.

В рамках празднования Нового года управлением будут организованы следующие городские мероприятия: "Жасыл шырша, жарқыра!", "Төрлет, Жаңа жыл!".

Кроме того, в районах города запланированы праздничные программы, включая:"Аудан әкімінің Жаңа жылдық шыршасы", "Жаңа жылдық мәдени іс-шара" и другие. Также сообщаем, что в районах города будет проведено праздничное оформление, а также установлены новогодние елки.

Конаев

На украшение к празднику административного центра Алматинской области акиматом предусмотрено 28 млн тенге. Как объяснили, в эту сумму входят работы по украшению Центрального парка, Центральной площади, нескольких центральных улиц, а также въездов в город.

Кроме того, будет организовано проведение конкурса "Лучшее новогоднее оформление здания".

В канун встречи Нового года жителей города Конаева порадуют праздничной шоу-программой, а также подготовлена церемония зажжения главной елки.