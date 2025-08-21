Сколько стоит снять квартиру в городах Казахстана

Рынок аренды жилья в Казахстане вступил в новую фазу. В мегаполисах ставки стремительно приближаются к уровням европейских столиц, тогда как в региональных центрах сохраняется относительная доступность, сообщает Zakon.kz.

По данным БНС АСПиР РК, летом 2025 года рост на съемное жилье составил 8–12%. Но динамика крайне неравномерна: Астана и Талдыкорган показали скачок до 30%, тогда как в Алматы рост был скромным, а в Жезказгане и Конаеве цены даже снизились.

"Высшая лига" рынка аренды

Алматы традиционно удерживает статус самого дорогого города страны. Средняя ставка составляет 5 200–5 480 тенге за квадратный метр. Это означает, что однокомнатная квартира в 40–45 кв. м обойдется в 220–270 тысяч тенге. На окраинах и в спальных районах цены стартуют от 170 тысяч, но в центральных и престижных локациях – Медеуском, Бостандыкском и Алмалинском районах – аренда легко достигает 350–400 тысяч. Трехкомнатные квартиры с современным ремонтом в этих кварталах уже переваливают за 700 тысяч в месяц.

Цены на аренду в южной столице Казахстана сопоставимы с ценами арендой жилья в Йоханнесбурге, Фуджейре, Бордо или Неаполе.

Астана стала лидером по темпам подорожания. Средняя ставка – около 5 000 тенге за квадратный метр. Если в Сарыаркинском районе еще можно найти квартиру за 115–140 тысяч, то в Есильском районе, где сосредоточены новые жилые комплексы, цены на "однушки" начинаются от 250 тысяч и доходят до 300 тысяч. Особенно дорогими остаются квартиры в районе Левого берега, недалеко от набережной Ишима и Ботанического сада. В премиальном сегменте аренда трехкомнатных квартир превышает 600 тысяч. За год столица показала прирост ставок на уровне 25–30% – это самый высокий показатель по стране.

Сегодня снять квартиру возле Ботанического сада Астаны обходится дороже, чем в Анталии, Будапеште, Кутаиси или Пенанге.

В Шымкенте, третьем по численности городе Казахстана, цены заметно ниже, но тоже растут. Однокомнатные квартиры можно арендовать от 70 тысяч на окраинах до 170–220 тысяч в новых жилых комплексах. Здесь сохраняется широкий выбор в среднем сегменте, что делает рынок привлекательным для студентов и молодых семей.

Фото: Zakon.kz

"Средняя лига" аренды

Караганда и Уральск представляют "среднюю лигу". В Караганде ставка около 4 400 тенге за квадратный метр: в центре аренда однокомнатной квартиры достигает 270 тысяч, в старом фонде остается в пределах 100–120 тысяч. Уральск показывает стабильность: диапазон цен от 90 до 250 тысяч без резких скачков.

Павлодар остается одним из самых доступных индустриальных центров. Здесь аренда варьируется от 70–100 тысяч за "однушку" в старых домах до 155–180 тысяч в новых ЖК. Даже крупные квартиры редко превышают 300 тысяч. При этом спрос стабилен: город остается привлекательным для работников промышленных предприятий.

В Актобе и Семее фиксируется ускоренный рост. За год аренда выросла на 20–22%, и сегодня стоимость однокомнатной квартиры колеблется от 100 до 200 тысяч. Талдыкорган также вышел в число лидеров: еще недавно доступный рынок теперь предлагает "однушки" по 80–180 тысяч, рост за 2025 год достиг 30%.

Самые демократичные цены

На противоположном полюсе рынка съемного жилья находятся Тараз и Туркестан. Это самые дешевые города для арендаторов: однокомнатные квартиры обходятся всего в 60–120 тысяч в месяц, а ставка за квадратный метр – около 2 200–2 450 тенге.

Таким образом, карта Казахстана выглядит крайне пестро. Рынок аренды сегодня – это лоскутное одеяло, в котором каждая территория живет по своим правилам. Но общее направление очевидно: спрос в крупных центрах продолжает расти, и именно там аренда будет дорожать быстрее всего.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года средние цены на первичное жилье выросли незначительно по сравнению с июнем – всего на 0,25%, до 528 559 тенге на квадратный метр. Для сравнения: месяцем ранее рост составлял более 1%.