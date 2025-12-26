#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Советы

Почему не радует Новый год и что с этим делать

украшенные здания, елка, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 10:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Психолог Алена Никольская обратилась к тем, у кого нет по-прежнему праздничного настроения, несмотря на предновогоднюю суету и ярко украшенные улицы городов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт предложила несколько нестандартных, но эффективных техник, которые помогают снизить тревожность и вернуть ощущение праздника.

Никольская уточняет, что, если у вас хорошо развито воображение, по­пробуйте "поймать" пришедшую в голову плохую мысль.

Но, если понимаете, что негативные мысли бегают по кругу и вы никак не можете отпустить их на свободу, обратитесь за консультацией к психологу.

Техника "Поймай плохую мысль". Прикройте глаза и попробуйте ее хорошенько рассмотреть с разных сторон. Или представьте гнетущую мысль в виде картинки какого-то существа. Сформулируйте эту мысль, ведь тем, чему мы даем название, легче управлять. Спросите себя, для чего эта мысль пришла в вашу жизнь. Уже на данном этапе будет легче и проще справиться с тревогой. Представьте, что беспокоящие вас события превращаются в облака, и проследите за тем, как они уплывают.

Техника осознанности. Чтобы вернуть контроль над собой, над своей жизнью, над эмоциями, необходимо осознать и принять то, о чем вы думаете, что чувствуете прямо сейчас. Если хочется встать и потянуться, сделайте это. Походите, поменяйте позу, выпейте чашечку горячего чая с лимоном. Кофе в момент тревоги не пейте – он повышает уровень стресса.

Техника дыхания по квадрату. Хорошо успокаивает и отвлекает. А всего лишь нужно вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть и снова задержать дыхание. Каждое из этих дей­ствий выполняйте на 4 счета. Сосредоточьтесь на дыхании: почувствуйте, как воздух наполняет ваши легкие, покидает их и возвращается обратно.

Техника заземления. Сосредоточьтесь на конкретных окружающих вас объектах. Допустим, это шкаф. Обратите внимание на его цвет, форму, размеры, текстуру, рассмотрите дизайн зеркала и т. д. Или можете искать вокруг себя только квадратные предметы либо только красные. Цель – переключить внимание с навязчивой мысли на другую.

Техника отвлечения. Нужно заняться тем, что требует концент­рации. Например, подкидывать монетку в воздух и запоминать, сколько раз выпал "орел", сколько – "решка". Можно, как говорится в публикации издания "АиФ", включить любое музыкальное произведение и постараться понять, какие инструменты в нем задействованы.

Техника благодарности. Мы все время чего-то требуем от жизни, но мало благодарим судьбу за то, что имеем. А ведь семья, дети, работа, друзья остаются мечтой для тех, кто, например, прикован к инвалидному креслу, страдает от тяжелых заболеваний. По­благодарите мир за то, что у вас есть, тем самым смещая фокус с негатива на позитив.

Немного ранее психолог Рената Бахтеева подсказала, что дарить детям, у которых все есть. По ее словам, прежде всего, ребенку нужны впечатления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как можно вычислить маньяка по глазам
20:51, 23 июля 2025
Как можно вычислить маньяка по глазам
Как нарядить елку в 2026 году: секреты астролога
17:43, 18 ноября 2025
Как нарядить елку в 2026 году: секреты астролога
Встреча 2026-го: как украсят города Казахстана к Новому году и сколько это будет стоить
16:41, 08 декабря 2025
Встреча 2026-го: как украсят города Казахстана к Новому году и сколько это будет стоить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: