Почему не радует Новый год и что с этим делать

Психолог Алена Никольская обратилась к тем, у кого нет по-прежнему праздничного настроения, несмотря на предновогоднюю суету и ярко украшенные улицы городов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт предложила несколько нестандартных, но эффективных техник, которые помогают снизить тревожность и вернуть ощущение праздника.

Никольская уточняет, что, если у вас хорошо развито воображение, по­пробуйте "поймать" пришедшую в голову плохую мысль.

Но, если понимаете, что негативные мысли бегают по кругу и вы никак не можете отпустить их на свободу, обратитесь за консультацией к психологу.

Техника "Поймай плохую мысль". Прикройте глаза и попробуйте ее хорошенько рассмотреть с разных сторон. Или представьте гнетущую мысль в виде картинки какого-то существа. Сформулируйте эту мысль, ведь тем, чему мы даем название, легче управлять. Спросите себя, для чего эта мысль пришла в вашу жизнь. Уже на данном этапе будет легче и проще справиться с тревогой. Представьте, что беспокоящие вас события превращаются в облака, и проследите за тем, как они уплывают.

Техника осознанности. Чтобы вернуть контроль над собой, над своей жизнью, над эмоциями, необходимо осознать и принять то, о чем вы думаете, что чувствуете прямо сейчас. Если хочется встать и потянуться, сделайте это. Походите, поменяйте позу, выпейте чашечку горячего чая с лимоном. Кофе в момент тревоги не пейте – он повышает уровень стресса.

Техника дыхания по квадрату. Хорошо успокаивает и отвлекает. А всего лишь нужно вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть и снова задержать дыхание. Каждое из этих дей­ствий выполняйте на 4 счета. Сосредоточьтесь на дыхании: почувствуйте, как воздух наполняет ваши легкие, покидает их и возвращается обратно.

Техника заземления. Сосредоточьтесь на конкретных окружающих вас объектах. Допустим, это шкаф. Обратите внимание на его цвет, форму, размеры, текстуру, рассмотрите дизайн зеркала и т. д. Или можете искать вокруг себя только квадратные предметы либо только красные. Цель – переключить внимание с навязчивой мысли на другую.

Техника отвлечения. Нужно заняться тем, что требует концент­рации. Например, подкидывать монетку в воздух и запоминать, сколько раз выпал "орел", сколько – "решка". Можно, как говорится в публикации издания "АиФ", включить любое музыкальное произведение и постараться понять, какие инструменты в нем задействованы.

Техника благодарности. Мы все время чего-то требуем от жизни, но мало благодарим судьбу за то, что имеем. А ведь семья, дети, работа, друзья остаются мечтой для тех, кто, например, прикован к инвалидному креслу, страдает от тяжелых заболеваний. По­благодарите мир за то, что у вас есть, тем самым смещая фокус с негатива на позитив.

