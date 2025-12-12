"Это не приют, а концлагерь": жители Атырау требуют проверки пункта отлова бездомных животных

В распоряжении редакции Zakon.kz оказались фотографии и видео атырауского приюта временного содержания бродячих собак, где на данный момент содержатся десятки четвероногих. На кадрах видно, что животные находятся в открытых бетонных загонах, где нет базовых условий: крыши и утепления.

Отсутствуют и видимые места для укрытия. Наш корреспондент проехал на место и убедился, что животные на самом деле содержатся в плачевных условиях.

Так называемый приют временного содержания бездомных собак представляет собой несколько секций из ракушечного блока. Пол – голый бетон, частично покрытый снегом и льдом. Внутри удерживают собак разных пород, возраста и состояния. Именно здесь вот уже несколько лет размещают животных после отлова, где затем их стерилизуют, вакцинируют, чипируют и отпускают, если они не представляют опасности. Агрессивных животных подвергают эвтаназии.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам зоозащитницы Виктории Синицыной, в Атырау уже два года отловом животных руководит человек по имени Арман, который, как она утверждает, избегает контактов с общественниками и владельцами потерянных собак.

"Я более 30 лет занимаюсь защитой животных, и подобные условия опасны для здоровья собак, особенно зимой. Мороз, отсутствие укрытия и стресс от содержания в группе усиливают риск заболеваний и гибели. Раньше доступ на территорию был: можно было зайти и посмотреть, нет ли здесь твоего питомца. Сейчас руководитель отлова блокирует людей и не выходит на связь". Виктория Синицына

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

О нынешнем состоянии приюта общественники узнали после того, как в городе потерялся лабрадор. После скандала животное хозяину вернули, однако люди увидели, что собак не кормят, не поят, а на территории находятся трупы животных.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"У меня в соцсетях есть группа "Я потерялся в Атырау", к нам обращаются очень много людей, потерявшие своих питомцев. Мы вместе с хозяином со скандалом забрали лабрадора из приюта, которого мы сами нашли здесь. Мы приходили сюда несколько раз, но на территории никого из людей нет. Там собаки не лают, там они воют. Животные в ужасном состоянии. Их должны кормить, поить, а там ничего нет. На территории лежат трупы собак. От чего они умерли? От болезни? От голода? Или их загрызли? Это не приют, это какой-то концлагерь. Честное слово". Виктория Синицына

По ее словам, по правилам задержанное животное должно содержаться 15 дней. В это время хозяин может прийти, показать документы, оплатить штраф и забрать питомца.

"В других городах Казахстана таких проблем нет, все в рамках закона. Разрешается забирать собак под свою ответственность даже волонтерам. Здесь, в приюте для собак, есть и клипсованные (чипированные), которые по закону имеют право передвигаться по городу, так как прошли стерилизацию и вакцинацию". Виктория Синицына

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В Управлении сельского хозяйства Атырауской области на запрос корреспондента Zakon.kz сообщили, что работы по отлову и временному содержанию животных проводятся в соответствии с Законом "Об ответственном отношении к животным" и финансируются из местного бюджета.

"В 2024 году из бюджета было выделено 148,2 млн тенге. На эти средства отловлено 11 226 бродячих собак, из которых 10 900 были подвержены эвтаназии на основании обращений граждан и заключений специалистов о потенциальной опасности. 326 псов прошли стерилизацию, кастрацию, вакцинацию и были выпущены в естественную среду. В 2025 году на эти цели было выделено 129,1 млн тенге. Работы сейчас выполняют несколько компаний. Отлов, содержание и утилизация осуществляются согласно утвержденным правилам", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в этом году на выделенные средства были отловлены 9335 бродячих собак. 8912 из наиболее опасных были уничтожены на основании обращений жителей области и заключений специалистов. 423 собаки, признанные безопасными, прошли стерилизацию и выпущены в естественную среду. Кроме того, в целях профилактики заболеваний 3700 собак прошли вакцинацию против эхинококкоза и еще столько же псов и 3200 кошек – от бешенства. Также в профильном управлении отметили, что информация о ненадлежащем содержании собак будет проверена.

"По вашему обращению будет проведена проверка. При выявлении нарушений подрядным организациям будут выданы предписания. В случае необходимости будут приняты меры в рамках действующего законодательства", – сообщили Zakon.kz в управлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что с нового года функция по отлову и временному содержанию бездомных животных будет передана акиматам городов и районов, которые будут самостоятельно организовывать работу и контролировать подрядчиков.