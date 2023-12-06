Полсотни животных в Алматинской области остались без приюта из-за пожара

В Алматинской области после крупного пожара без крыши остались полсотни животных. Огонь охватил здание приюта поздно вечером. На улицу кошек и собак выносил ветеринар. Сгорели корм, оборудование, а сам волонтер лишился всех вещей и документов, сообщает Zakon.kz.

Ветеринар Михаил Прокудин рассказал КТК, что животные и волонтеры пережили настоящий ужас. ЧП случилось поздно вечером, хвостатые оказались заблокированы в полыхающем доме. Чтобы спасти подопечных, ему пришлось разбить окно.

"Когда левый край крыши уже упал – он упал, естественно, перегородил. Балки уже горели вовсю. Горячие куски железа туда, собака не смогла выйти. Она не понимала, что с ней происходит. Когда забежал, уже выталкивал, вот это все откидывал, выбрасывал, уже ее хватал. Она не понимала, начала кусать". Михаил Прокудин

В здании приюта вместе с животными жил и сам ветеринар. Михаил рассказал, что пламя распространилось слишком быстро. Кошки запаниковали: одни забились в дальние углы, другие спрятались под диваном. Мужчина уверен, произошло короткое замыкание. Все запылало мгновенно. Здесь до сих пор чувствуется запах гари. Крупный пожар вспыхнул за считанные минуты, и огонь перекинулся на крышу дома. Сгорело около 100 кв. м. Пламя удалось потушить только спустя два с половиной часа.

В ту злополучную ночь сгорело все: оборудование, домики с лежанками и корм для животных. Около 50 собак живут в вольерах на улице. А вот кошки лишились единственного дома, их временно разместили в соседней пристройке на участке. Но вскоре питомцы рискуют остаться на улице.

"Кошек ловили. Наш зооврач ловил кошек, которых он успел выкинуть из этого окна. У наших соседей в вагончике был запас сухого корма, резервный запас. А здесь в морозильниках были фарш и мясо. Фарш и мясо, соответственно, были уничтожены. Сейчас сухим кормом кормим. В соцсетях разместили информацию о нашей беде. Нам люди помогают". Основатель приюта для бездомных животных Марат Жумали

Дом разрушен полностью и восстановлению не подлежит. Сейчас животным негде жить и нечего есть. Без жилья, вещей и документов остался и сам ветеринар. Но, несмотря на ЧП, добровольцы не планируют сворачивать деятельность. Волонтеры просят помощи в восстановлении приюта.

Ранее на встрече с жителями Жетысуского района акиму Алматы пожаловались на бродячих собак и попросили решить эту проблему. Ерболат Досаев ответил, что места для отловленных животных не хватает.