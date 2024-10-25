Пожар в приюте для животных на севере США унес жизни более 40 собак

Спасатели приехали на вызов в приют для животных No Dogs Left Behind в Кантоне, штат Нью-Йорк (США), после того, как прохожий увидел пламя. В этом пожаре погибли десятки собак, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, пожарные на месте происшествия "столкнулись с сильным пожаром в здании питомника". В тот момент в приюте находилось более 40 животных . В Facebook приюта сообщили, что все собаки погибли в огне.

"Каждая собака была членом нашей семьи. К сожалению, они стали жертвами. У нас нет слов, чтобы выразить нашу скорбь", – заявили в приюте.

Причина пожара расследуется. Ночью сотрудники приюта спали на месте. Пострадавших среди гражданских лиц или пожарных нет.

Ранее сообщалось, что американец умер после укуса комара, который получил пять лет назад.

