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Заставят ли казахстанцев вновь носить маски

Казахстан маски ВОЗ Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на пресс-конференции в правительстве ответила на вопрос, заставят ли казахстанцев вновь носить маски из-за роста заболеваемости коронавирусом, о котором сообщает ВОЗ, сообщает Zakon.kz.

Министр пояснила, что коронавирусная инфекция – круглогодичная, и регистрируют ее ежемесячно. Тяжело болеют и поступают в стационары люди, которые имеют фоновые заболевания, в основном – пожилые.

"Для группы риска – больных с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, а также для пожилых мы рекомендуем пройти ревакцинацию. В прошлом году 350 тыс. человек привились, и в этом году мы запланировали за счет бюджета привить 350 тыс. человек".Ажар Гиният

Однако обязательного требования носить маски Минздрав вводить не планирует. На сегодня это только рекомендация.

"Маски мы рекомендуем. Как начинается сезон ОРВИ, начиная с октября до конца мая, постановлением главного санитарного врача рекомендуется носить маски и проводить профилактику данных заболеваний, а в медицинских организациях обязательно вводится масочный режим".Ажар Гиният

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призвала носить маски из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19. Об этом 5 января 2024 года заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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