Казахстан продолжает совершенствовать сферу информационно-коммуникационных технологий

В 2025 году Казахстан улучшил показатели индекса информационно-коммуникационных технологий, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков Международного союза электросвязи, который в свою очередь является специализированным подразделением ООН в области информационно-коммуникационных технологий, казахстанский индекс ИКТ в 2025 году вырос с 90,1 до 90,5 балла, что позволило ему обойти по этому показателю целый ряд стран СНГ, Турцию, Грузию, Украину и Германию.

Что такое индекс развития ИКТ

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий по своей сути является оценкой того, насколько страна в цифровом плане развита, имеют ли ее граждане свободный доступ в интернет и к различным гаджетам и как активно они все это используют в повседневной жизни.

Он также является показателем того, как активно государство и бизнес внедряют в свою деятельность новые технологии и насколько они готовы к новой цифровой эре.

Оценка производится сразу по 11 критериям. Наиболее важными из них являются:

Инфраструктура (есть ли мобильная связь и интернет, зона покрытия, скорость соединения, доступ к услугам со стороны граждан, наличие гаджетов и компьютеров) ;

; Применение (цифровые навыки населения и уровень их применения в повседневной жизни) ;

; Готовность (способность населения и государства быстро осваивать новые продукты информационно-коммуникационных технологий).

Оценка производится по шкале от 0 до 100, где индекс, равный 100 баллам, является максимальным результатом.

Рейтинг по СНГ

Первым по показателю индекса развития информационно-коммуникационных технологий на пространстве СНГ является Россия (92,3 балла).

Второе место по индексу развития ИКТ, по данным Международного союза электросвязи в 2025 году, среди стран Содружества с показателем в 90,7 балла заняла Беларусь.

На третьем месте, немного уступая Беларуси, с показателем в 90,5 балла расположился Казахстан.

Следом за ними идут: Армения (86,9 бала), Узбекистан (86,5 балла), Азербайджан (85,9 балла) и Кыргызстан (85,9 балла).

Фото: Zakon.kz

Показатели развития информационно-коммуникационных технологий Таджикистана в оценках Международного союза электросвязи 2025 года не учитывались.

Общемировые показатели

Лидером по индексу развития информационно-коммуникационных технологий в 2025 году с показателем в 99,2 балла стала Саудовская Аравия. Второе место по итогам года заняла Финляндия (98,7 балла), а третье Эстония (98,5 балла).

В топ-10 стран с высоким индексом развития ИКТ также вошли: Катар (98,4 балла), Кувейт (98,4 балла), ОАЭ (98,3 балла), Дания (97,9 балла), Сингапур (97,7 балла), Гонконг (97,6 балла) и Бахрейн (97,5 балла).

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий США составил 97,4 балла, Великобритании – 95,4 балла, Китая – 91,2 балла, Германии – 89,6 балла, Грузии – 89,5 балла, Турции – 88,5 балла и Украины – 82,5 балла.

Последнее место по индексу развития ИКТ в общемировом зачете по итогам 2025 года занимает Бурунди – 25,3 балла.