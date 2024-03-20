В Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства"
Фото: gov4c.kz
Приказом МЦРИАП от 13 марта 2024 года расширен Перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень добавили две информационные системы:
- информационная система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального Банка РК";
- информационная система технического регулирования "Е-КТРМ".
Кроме того, в перечень входят следующие информационные системы:
- веб-портал "электронного правительства";
- шлюз "электронного правительства";
- информационная система "Государственная база данных "Физические лица";
- информационная система "Государственная база данных "Юридические лица";
- информационная система "Государственная база данных "Е-лицензирование";
- информационная система "Платежный шлюз "электронного правительства";
- информационная система "Адресный регистр";
- информационная система "Государственная база данных "Регистр недвижимости";
- информационная система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";
- информационная система "Интернет-портал государственных органов Республики Казахстан";
- единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;
- таможенная автоматизированная информационная система;
- селективный контроль и управление рисками;
- статистика, анализ, организация доступа к данным статистики внешней торговли;
- контроль над производством и оборотом алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок с голографическим защитным элементом;
- контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов (Акциз);
- интегрированное хранилище данных;
- комплекс электронного декларирования "Web-декларант";
- интегрированная информационная система казначейства;
- информационная система "ЗАГС";
- информационная система "Регистр движимого имущества";
- автоматизированная информационная система "Национальный институт интеллектуальной собственности";
- информационная система электронного обучения "e-learning";
- информационная система "Web-приложение Кабинет налогоплательщика";
- информационная система "Система обработки налоговой отчетности";
- информационная система "Промышленная платформа интеграции информационных систем налогового администрирования";
- информационная система "Интегрированная налоговая информационная система";
- информационная система "Единое хранилище данных";
- информационная система "Централизованный унифицированный лицевой счет";
- информационная система "Web-портал КГД МФ РК";
- информационная система "Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения";
- информационная система "Электронные счет-фактуры";
- информационная система "Центр оперативного управления";
- информационная система "Интегрированный таможенный тариф";
- информационная система "Мобильный офис правительства РК";
- информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК в электронном виде";
- автоматизированная информационная система "Государственный земельный кадастр";
- информационная система "Мобильное правительство";
- интегрированная информационная система "Единая государственная система управления недропользованием РК";
- программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);
- информационная система "Е-обращение";
- информационная система "Единый электронный архив документов";
- интегрированная информационная система управление персоналом "Е-қызмет";
- единая информационная система юридической помощи "Е-заң көмегі";
- информационная система "Единая нотариальная информационная система".
Таким образом, теперь в перечень входят 47 различных информационных систем.
Приказ вводится в действие с 30 марта 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript