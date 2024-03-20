В Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства"

Приказом МЦРИАП от 13 марта 2024 года расширен Перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень добавили две информационные системы:

информационная система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального Банка РК";

информационная система технического регулирования "Е-КТРМ".

Кроме того, в перечень входят следующие информационные системы:

веб-портал "электронного правительства";

шлюз "электронного правительства";

информационная система "Государственная база данных "Физические лица";

информационная система "Государственная база данных "Юридические лица";

информационная система "Государственная база данных "Е-лицензирование";

информационная система "Платежный шлюз "электронного правительства";

информационная система "Адресный регистр";

информационная система "Государственная база данных "Регистр недвижимости";

информационная система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";

информационная система "Интернет-портал государственных органов Республики Казахстан";

единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;

таможенная автоматизированная информационная система;

селективный контроль и управление рисками;

статистика, анализ, организация доступа к данным статистики внешней торговли;

контроль над производством и оборотом алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок с голографическим защитным элементом;

контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов (Акциз);

интегрированное хранилище данных;

комплекс электронного декларирования "Web-декларант";

интегрированная информационная система казначейства;

информационная система "ЗАГС";

информационная система "Регистр движимого имущества";

автоматизированная информационная система "Национальный институт интеллектуальной собственности";

информационная система электронного обучения "e-learning";

информационная система "Web-приложение Кабинет налогоплательщика";

информационная система "Система обработки налоговой отчетности";

информационная система "Промышленная платформа интеграции информационных систем налогового администрирования";

информационная система "Интегрированная налоговая информационная система";

информационная система "Единое хранилище данных";

информационная система "Централизованный унифицированный лицевой счет";

информационная система "Web-портал КГД МФ РК";

информационная система "Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения";

информационная система "Электронные счет-фактуры";

информационная система "Центр оперативного управления";

информационная система "Интегрированный таможенный тариф";

информационная система "Мобильный офис правительства РК";

информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК в электронном виде";

автоматизированная информационная система "Государственный земельный кадастр";

информационная система "Мобильное правительство";

интегрированная информационная система "Единая государственная система управления недропользованием РК";

программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);

информационная система "Е-обращение";

информационная система "Единый электронный архив документов";

интегрированная информационная система управление персоналом "Е-қызмет";

единая информационная система юридической помощи "Е-заң көмегі";

информационная система "Единая нотариальная информационная система".

Таким образом, теперь в перечень входят 47 различных информационных систем.

Приказ вводится в действие с 30 марта 2024 года.