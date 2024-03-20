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В Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства"

В Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру &quot;электронного правительства&quot;», фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:19 Фото: gov4c.kz
Приказом МЦРИАП от 13 марта 2024 года расширен Перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень добавили две информационные системы:

  • информационная система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального Банка РК";
  • информационная система технического регулирования "Е-КТРМ".

Кроме того, в перечень входят следующие информационные системы:

  • веб-портал "электронного правительства";
  • шлюз "электронного правительства";
  • информационная система "Государственная база данных "Физические лица";
  • информационная система "Государственная база данных "Юридические лица";
  • информационная система "Государственная база данных "Е-лицензирование";
  • информационная система "Платежный шлюз "электронного правительства";
  • информационная система "Адресный регистр";
  • информационная система "Государственная база данных "Регистр недвижимости";
  • информационная система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";
  • информационная система "Интернет-портал государственных органов Республики Казахстан";
  • единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;
  • таможенная автоматизированная информационная система;
  • селективный контроль и управление рисками;
  • статистика, анализ, организация доступа к данным статистики внешней торговли;
  • контроль над производством и оборотом алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок с голографическим защитным элементом;
  • контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов (Акциз);
  • интегрированное хранилище данных;
  • комплекс электронного декларирования "Web-декларант";
  • интегрированная информационная система казначейства;
  • информационная система "ЗАГС";
  • информационная система "Регистр движимого имущества";
  • автоматизированная информационная система "Национальный институт интеллектуальной собственности";
  • информационная система электронного обучения "e-learning";
  • информационная система "Web-приложение Кабинет налогоплательщика";
  • информационная система "Система обработки налоговой отчетности";
  • информационная система "Промышленная платформа интеграции информационных систем налогового администрирования";
  • информационная система "Интегрированная налоговая информационная система";
  • информационная система "Единое хранилище данных";
  • информационная система "Централизованный унифицированный лицевой счет";
  • информационная система "Web-портал КГД МФ РК";
  • информационная система "Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения";
  • информационная система "Электронные счет-фактуры";
  • информационная система "Центр оперативного управления";
  • информационная система "Интегрированный таможенный тариф";
  • информационная система "Мобильный офис правительства РК";
  • информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК в электронном виде";
  • автоматизированная информационная система "Государственный земельный кадастр";
  • информационная система "Мобильное правительство";
  • интегрированная информационная система "Единая государственная система управления недропользованием РК";
  • программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);
  • информационная система "Е-обращение";
  • информационная система "Единый электронный архив документов";
  • интегрированная информационная система управление персоналом "Е-қызмет";
  • единая информационная система юридической помощи "Е-заң көмегі";
  • информационная система "Единая нотариальная информационная система".

Таким образом, теперь в перечень входят 47 различных информационных систем.

Приказ вводится в действие с 30 марта 2024 года.

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Лариса Черненко
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