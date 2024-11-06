Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие информационно-коммуникационные услуги предоставит электронное правительство госорганам

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:25 Фото: freepik
Приказом МЦРИАП утвержден перечень информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" государственным органам, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень входят услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры:

  • услуга организация защищенных каналов связи государственных органов с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);
  • администрирование информационно-коммуникационной услуги по представлению программного обеспечения;
  • услуги связи (организация виртуальных частных сетей на базе беспроводной/спутниковой/наземной инфраструктуры посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО), доступ к Интернету, IP-телефония, организация межсетевой защиты);
  • услуга организации проведения сеансов видеоконференцсвязи;
  • услуга выделения виртуальной машины (Хостинг);
  • виртуальный дата-центр — vDC;
  • центр обработки данных (ЦОД) — Data-center as a Service, DCaaS, co-location;
  • информационно-коммуникационная инфраструктура на территориально удалённом объекте для реализации информационно-коммуникационной услуги по резервированию информационных систем государственных органов;
  • услуга по резервированию информационных систем государственных органов, в части резервного копирования;
  • услуга организации проведения онлайн трансляций;
  • услуга выделения виртуального пространства для резервного копирования и хранения.

Услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы:

  • биометрическая идентификация на основе лица;
  • облачный документооборот;
  • Е-обращение;
  • единая платформа интернет-ресурсов государственных органов;
  • электронный почтовый сервис государственных органов;
  • мобильное рабочее место;
  • витрина сервисов;
  • информационно-аналитическая система "Smart Data Ukimet".  

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.

Читайте также

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана
Мажилис одобрил законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка
Правила учета иностранных печатных изданий утвердили в Казахстане
Правила учета иностранных печатных изданий утвердили в Казахстане
Конституция РК, нормативные постановления Верховного Суда РК
Какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году
Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан 2024 год Госуслуги Цифровые технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: