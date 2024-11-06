Какие информационно-коммуникационные услуги предоставит электронное правительство госорганам

Приказом МЦРИАП утвержден перечень информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" государственным органам, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень входят услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры:

услуга организация защищенных каналов связи государственных органов с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);

администрирование информационно-коммуникационной услуги по представлению программного обеспечения;

услуги связи (организация виртуальных частных сетей на базе беспроводной/спутниковой/наземной инфраструктуры посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО), доступ к Интернету, IP-телефония, организация межсетевой защиты);

услуга организации проведения сеансов видеоконференцсвязи;

услуга выделения виртуальной машины (Хостинг);

виртуальный дата-центр — vDC;

центр обработки данных (ЦОД) — Data-center as a Service, DCaaS, co-location;

информационно-коммуникационная инфраструктура на территориально удалённом объекте для реализации информационно-коммуникационной услуги по резервированию информационных систем государственных органов;

услуга по резервированию информационных систем государственных органов, в части резервного копирования;

услуга организации проведения онлайн трансляций;

услуга выделения виртуального пространства для резервного копирования и хранения.

Услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы:

биометрическая идентификация на основе лица;

облачный документооборот;

Е-обращение;

единая платформа интернет-ресурсов государственных органов;

электронный почтовый сервис государственных органов;

мобильное рабочее место;

витрина сервисов;

информационно-аналитическая система "Smart Data Ukimet".

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.