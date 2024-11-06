Какие информационно-коммуникационные услуги предоставит электронное правительство госорганам
Фото: freepik
Приказом МЦРИАП утвержден перечень информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" государственным органам, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень входят услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры:
- услуга организация защищенных каналов связи государственных органов с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);
- администрирование информационно-коммуникационной услуги по представлению программного обеспечения;
- услуги связи (организация виртуальных частных сетей на базе беспроводной/спутниковой/наземной инфраструктуры посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО), доступ к Интернету, IP-телефония, организация межсетевой защиты);
- услуга организации проведения сеансов видеоконференцсвязи;
- услуга выделения виртуальной машины (Хостинг);
- виртуальный дата-центр — vDC;
- центр обработки данных (ЦОД) — Data-center as a Service, DCaaS, co-location;
- информационно-коммуникационная инфраструктура на территориально удалённом объекте для реализации информационно-коммуникационной услуги по резервированию информационных систем государственных органов;
- услуга по резервированию информационных систем государственных органов, в части резервного копирования;
- услуга организации проведения онлайн трансляций;
- услуга выделения виртуального пространства для резервного копирования и хранения.
Услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы:
- биометрическая идентификация на основе лица;
- облачный документооборот;
- Е-обращение;
- единая платформа интернет-ресурсов государственных органов;
- электронный почтовый сервис государственных органов;
- мобильное рабочее место;
- витрина сервисов;
- информационно-аналитическая система "Smart Data Ukimet".
Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.
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