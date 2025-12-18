#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Статьи

В Алматы зажгли главную елку города – фоторепортаж

зажжение елки в Алматы, праздник, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 20:17 Фото: Zakon.kz
Алматы готовится к встрече Нового 2026 года. На площади Абая состоялась торжественная церемония зажжения главной елки города, которая традиционно стала одним из самых ожидаемых и масштабных зимних событий для жителей и гостей мегаполиса. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Праздничная программа собрала сотни алматинцев. Центральная площадь перед Дворцом Республики была украшена новогодними инсталляциями, световыми фигурами и праздничной иллюминацией, которая создавала атмосферу сказки и предвкушения Нового года.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Торжество открыли Дед Мороз и Снегурочка. Именно они дали старт обратному отсчету до зажжения огней на зеленой красавице, после чего главная елка города засияла праздничными огнями. Этот момент сопровождался световым шоу, фейерверком и аплодисментами зрителей.

"Каждый год зажжение главной городской елки – это настоящее шоу для алматинцев. Все очень красиво и празднично, чувствуется настоящая новогодняя атмосфера. С наступающим, казахстанцы! Пусть в будущем году у всех все будет хорошо", – сказала жительница Алматы Наталья Котенкова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позже для гостей была организована масштабная концертно-развлекательная программа. На сцену вышли звезды казахстанской эстрады и популярные творческие коллективы. Перед зрителями выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, группа "ЖІГІТТЕР", Али Окапов, группа "KeshYOU", Балжан Бидаш, Мади Рымбаев, группа ASTRA, Kodi и другие известные исполнители.

Артисты исполнили как уже полюбившиеся хиты, так и новогодние композиции, подарив зрителям праздничное настроение.

"Концерт как всегда на высоте. Старые и новые казахстанские хиты всегда приятно слушать, а под Новый год особенно! Зажжение елки – это настоящая, добрая и хорошая традиция, пусть она останется навсегда!" – сказал алматинец Абулхаир Сабит.

Фото: Zakon.kz

Особую радость праздник подарил детям. Их встречали аниматоры в костюмах сказочных персонажей, которые приглашали юных гостей к участию в интерактивных программах, фотографировались с ними и создавали атмосферу настоящего новогоднего волшебства.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что торжественные церемонии зажжения новогодних елок прошли во всех восьми районах Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Алматы зажгли главную новогоднюю елку
20:17, 20 декабря 2022
В Алматы зажгли главную новогоднюю елку
Главную елку страны зажгли в Астане
23:32, 19 декабря 2022
Главную елку страны зажгли в Астане
Стало известно, когда зажгут главную елку в Алматы
17:32, 19 декабря 2022
Стало известно, когда зажгут главную елку в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: