В Алматы зажгли главную елку города – фоторепортаж

Алматы готовится к встрече Нового 2026 года. На площади Абая состоялась торжественная церемония зажжения главной елки города, которая традиционно стала одним из самых ожидаемых и масштабных зимних событий для жителей и гостей мегаполиса. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Праздничная программа собрала сотни алматинцев. Центральная площадь перед Дворцом Республики была украшена новогодними инсталляциями, световыми фигурами и праздничной иллюминацией, которая создавала атмосферу сказки и предвкушения Нового года.

Фото: Zakon.kz

Торжество открыли Дед Мороз и Снегурочка. Именно они дали старт обратному отсчету до зажжения огней на зеленой красавице, после чего главная елка города засияла праздничными огнями. Этот момент сопровождался световым шоу, фейерверком и аплодисментами зрителей.

"Каждый год зажжение главной городской елки – это настоящее шоу для алматинцев. Все очень красиво и празднично, чувствуется настоящая новогодняя атмосфера. С наступающим, казахстанцы! Пусть в будущем году у всех все будет хорошо", – сказала жительница Алматы Наталья Котенкова.

Фото: Zakon.kz

Позже для гостей была организована масштабная концертно-развлекательная программа. На сцену вышли звезды казахстанской эстрады и популярные творческие коллективы. Перед зрителями выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, группа "ЖІГІТТЕР", Али Окапов, группа "KeshYOU", Балжан Бидаш, Мади Рымбаев, группа ASTRA, Kodi и другие известные исполнители.

Артисты исполнили как уже полюбившиеся хиты, так и новогодние композиции, подарив зрителям праздничное настроение.

"Концерт как всегда на высоте. Старые и новые казахстанские хиты всегда приятно слушать, а под Новый год особенно! Зажжение елки – это настоящая, добрая и хорошая традиция, пусть она останется навсегда!" – сказал алматинец Абулхаир Сабит.

Особую радость праздник подарил детям. Их встречали аниматоры в костюмах сказочных персонажей, которые приглашали юных гостей к участию в интерактивных программах, фотографировались с ними и создавали атмосферу настоящего новогоднего волшебства.

Стоит отметить, что торжественные церемонии зажжения новогодних елок прошли во всех восьми районах Алматы.