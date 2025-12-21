#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
События

В Шымкенте зажгли огни главной новогодней елки города

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 21:12 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В Шымкенте состоялось торжественное зажжение огней главной новогодней елки города. В праздничном событии, организованном впервые в таком формате и собравшем на площади "Астана" тысячи жителей и гостей, принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Ежегодно это символичное мероприятие объединяет горожан и гостей мегаполиса, создавая настроение радости, уюта и ожидания Нового года. Отметим, новогодние елки зажглись одновременно в пяти районах города: в Енбекшинском – в парке "Алатау", в Аль-Фарабийском – на Арбате, в Туранском – на территории "Дома дружбы", в Абайском – на площади "Наурыз" и в Каратауском – на площади "Астана".

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В этот вечер площадь "Астана" преобразилась в настоящее праздничное пространство, став центром притяжения жителей города. Великолепная иллюминация, продуманное тематическое оформление и насыщенная развлекательная программа наполнили площадь атмосферой волшебства. Для маленьких гостей были подготовлены аттракционы, а территорию украсили более 80 елей, усилив ощущение зимнего праздника.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

За час до начала главной церемонии прошли показательные выступления по фигурному катанию. На ледовой площадке демонстрировали свое мастерство победители и призеры международных и республиканских соревнований. Программа включала короткие и произвольные номера, а также групповые танцевальные постановки на льду, ставшие ярким прологом праздничного вечера.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Кульминацией вечера стала концертная программа с участием местных и известных отечественных исполнителей, тепло встреченных публикой. Также отметим, что по поручению акима города в Шымкенте впервые были открыты ледовые катки под открытым небом.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Эта инициатива по созданию комфортных зимних зон отдыха дала возможность еще большему числу горожан заниматься активным зимним досугом и проводить время на свежем воздухе. В ближайшие дни в городе пройдут различные культурные и развлекательные мероприятия, направленные на создание праздничной атмосферы и организацию досуга жителей и гостей города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Главную новогоднюю елку зажгли в СКО
09:31, 25 декабря 2023
Главную новогоднюю елку зажгли в СКО
В Алматы зажгли главную елку города – фоторепортаж
18:17, 18 декабря 2025
В Алматы зажгли главную елку города – фоторепортаж
Главную елку зажгли в СКО
22:12, 24 декабря 2024
Главную елку зажгли в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: