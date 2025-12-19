#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Статьи

Где сколько платят: Казахстан в числе стран с низким уровнем подоходного налога

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:00 Фото: Zakon.kz
В 2025 году Казахстан продолжает оставаться в числе стран с самым низким подоходным налогом для физических лиц в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков независимой организации World Population Review, ставка подоходного налога для физических лиц в Казахстане в 2025 году осталась на уровне в 10%, что позволило стране остаться в числе стран с самым низким подоходным налогом не только в СНГ, но и в мире.

Что такое подоходный налог

Индивидуальный подоходный налог – обязательная выплата физических лиц в большинстве стран мира, основанная на принципе того, что часть их дохода отдается в пользу государства.

Он, как правило, уходит на формирование бюджета, с помощью которого государство имеет возможность покрывать затраты, направленные на реализацию своих социальных целей, в числе которых забота о качестве жизни граждан и их здоровье, благоустройство страны, безопасность, образование, ремонт и строительство объектов жизнеобеспечения населения (больницы, поликлиники, школы, спортивные площадки, досуговые центры и т.д.).

Обязательным подоходным налогом облагаются как резиденты, так и приезжие, получающие официальный доход от своей рабочей или предпринимательской деятельности.

Где платят больше всех

По данным независимой организации World Population Review, в 2025 году самая высокая ставка индивидуального подоходного налога отмечалась в Финляндии – на уровне в 57,65%. Далее по списку идут Япония (55,95%) и Дания (55,9%).

В топ-10 стран с самой высокой ставкой индивидуального подоходного налога также входят: Австрия (55%), Швеция (52%), Аруба (52%), Бельгия (50%), Израиль (50%), Словения (50%), Нидерланды (49,5%).

Немалую ставку ИПН имеют Китай (45%), Германия (45%), Великобритания (45%), Франция (45%), Южная Корея (45%), Турция (40%), Индия (39%), США (37%), Таиланд (35%) и Канада (33%).

Среди постсоветских стран наибольшую ставку индивидуального подоходного налога имеют Латвия (33%), Грузия (20%), Литва (20%), Эстония (20%) и Украина (18%).

Ситуация в СНГ

Среди стран СНГ наибольшей ставкой подоходного налога для физических лиц обладает Азербайджан (25%).

Далее в списке стран с наибольшем показателем ИПН идут Армения (20%), Россия (13%), Беларусь (13%), Узбекистан (12%) и Таджикистан (12%).

Наименьшей ставкой по данному виду налогообложения среди стран СНГ обладают Казахстан и Кыргызстан (10%).

Где платят меньше всех

Самой низкой процентной ставкой индивидуального подоходного налога в мире обладают Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, поскольку он полностью отсутствует.

В этом случае основными источниками пополнения их государственного бюджета являются налог на добавленную стоимость, корпоративный налог (налогообложение юридических лиц) и налог на прибыль от продажи нефти (в некоторых случаях достигает 85% от дохода).

К числу стран с низкой процентной ставкой ИПН также можно отнести Гватемалу (7%), Сербию (10%), Боснию и Герцеговину (10%), Болгарию (10%) и Румынию (10%).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Токаев о вооруженных конфликтах в мире: Достигло самого высокого уровня за последние десятилетия
14:08, Сегодня
Токаев о вооруженных конфликтах в мире: Достигло самого высокого уровня за последние десятилетия
Какой подоходный налог будут платить казахстанцы по дифференцированным ставкам
17:57, 29 апреля 2025
Какой подоходный налог будут платить казахстанцы по дифференцированным ставкам
Что изменилось при исчислении корпоративного подоходного налога
15:26, 20 января 2023
Что изменилось при исчислении корпоративного подоходного налога
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: