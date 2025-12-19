Где сколько платят: Казахстан в числе стран с низким уровнем подоходного налога

В 2025 году Казахстан продолжает оставаться в числе стран с самым низким подоходным налогом для физических лиц в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков независимой организации World Population Review, ставка подоходного налога для физических лиц в Казахстане в 2025 году осталась на уровне в 10%, что позволило стране остаться в числе стран с самым низким подоходным налогом не только в СНГ, но и в мире.

Что такое подоходный налог

Индивидуальный подоходный налог – обязательная выплата физических лиц в большинстве стран мира, основанная на принципе того, что часть их дохода отдается в пользу государства.

Он, как правило, уходит на формирование бюджета, с помощью которого государство имеет возможность покрывать затраты, направленные на реализацию своих социальных целей, в числе которых забота о качестве жизни граждан и их здоровье, благоустройство страны, безопасность, образование, ремонт и строительство объектов жизнеобеспечения населения (больницы, поликлиники, школы, спортивные площадки, досуговые центры и т.д.).

Обязательным подоходным налогом облагаются как резиденты, так и приезжие, получающие официальный доход от своей рабочей или предпринимательской деятельности.

Где платят больше всех

По данным независимой организации World Population Review, в 2025 году самая высокая ставка индивидуального подоходного налога отмечалась в Финляндии – на уровне в 57,65%. Далее по списку идут Япония (55,95%) и Дания (55,9%).

В топ-10 стран с самой высокой ставкой индивидуального подоходного налога также входят: Австрия (55%), Швеция (52%), Аруба (52%), Бельгия (50%), Израиль (50%), Словения (50%), Нидерланды (49,5%).

Немалую ставку ИПН имеют Китай (45%), Германия (45%), Великобритания (45%), Франция (45%), Южная Корея (45%), Турция (40%), Индия (39%), США (37%), Таиланд (35%) и Канада (33%).

Среди постсоветских стран наибольшую ставку индивидуального подоходного налога имеют Латвия (33%), Грузия (20%), Литва (20%), Эстония (20%) и Украина (18%).

Ситуация в СНГ

Среди стран СНГ наибольшей ставкой подоходного налога для физических лиц обладает Азербайджан (25%).

Далее в списке стран с наибольшем показателем ИПН идут Армения (20%), Россия (13%), Беларусь (13%), Узбекистан (12%) и Таджикистан (12%).

Наименьшей ставкой по данному виду налогообложения среди стран СНГ обладают Казахстан и Кыргызстан (10%).

Где платят меньше всех

Самой низкой процентной ставкой индивидуального подоходного налога в мире обладают Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, поскольку он полностью отсутствует.

В этом случае основными источниками пополнения их государственного бюджета являются налог на добавленную стоимость, корпоративный налог (налогообложение юридических лиц) и налог на прибыль от продажи нефти (в некоторых случаях достигает 85% от дохода).

К числу стран с низкой процентной ставкой ИПН также можно отнести Гватемалу (7%), Сербию (10%), Боснию и Герцеговину (10%), Болгарию (10%) и Румынию (10%).