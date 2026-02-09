Названы страны с самым дорогим электричеством, а на каком месте Казахстан

Казахстан в 2025 году остался в списке стран мира с низкой стоимостью электричества, сообщает Zakon.kz.

Электричество по состоянию на сегодняшний день остается одним из наиболее важных ресурсов для всего человечества, потребность в котором продолжает расти.

Это связано не только со стремительным ростом населения во всем мире, но и с бурно развивающейся цифровизацией в повседневной жизни и технологическим прогрессом в целом. А с повышением спроса, естественно, растет и его цена.

Самая дорогая электроэнергия

По версии независимой организации World Population Review и сервиса BestBroadbandDeals.co.uk по итогам 2025 года, самая высокая цена за электроэнергию в мире отмечалась в островных государствах.

Причинами называют ограниченность этих стран в ресурсной базе, недостаточно развитую энергетическую инфраструктуру, а также их сложное географическое положение.

На этом фоне в число государств с самой дорогой электроэнергией вошли: Соломоновы острова (средняя стоимость 0,692 доллара за 1 кВт/ч), остров Святой Елены (средняя стоимость 0,612 доллара за 1 кВт/ч), Вануату (средняя стоимость 0,591 доллара за 1 кВт/ч), острова Кука (средняя стоимость 0,523 доллара за 1 кВт/ч) и Микронезия (средняя стоимость 0,523 доллара за 1 кВт/ч).

В топ-10 также попали Бермудские острова (средняя стоимость 0,47 доллара за 1 кВт/ч), Ирландия (средняя стоимость 0,44 доллара за 1 кВт/ч), Италия (средняя стоимость 0,42 доллара за 1 кВт/ч), Каймановы острова (средняя стоимость 0,41 доллара за 1 кВт/ч) и Лихтенштейн (средняя стоимость 0,41 доллара за 1 кВт/ч).

Среди европейских стран высокой средней ценой за 1 кВт/ч отмечаются Германия (11-е место в мире – 0,40 доллара), Бельгия (12-е место в мире – 0,40 доллара), Великобритания (13-е место в мире – 0,40 доллара), Швейцария (14-е место в мире – 0,36 доллара), Дания (15-е место в мире – 0,36 доллара) и Чехия (16-е место в мире – 0,36 доллара).

США в рейтинге стран с самой дорогой электроэнергией занимают 60-е место из 149 возможных. Там средняя стоимость электроэнергии фиксируется на уровне 0,18 доллара за 1 кВт/ч.

Индия по этому показателю занимает 110-е место в мире (средняя стоимость 0,08 доллара за 1 кВт/ч), Китай – 112-е (средняя стоимость 0,08 доллара за 1 кВт/ч), а Турция – 114-е (средняя стоимость 0,07 доллара за 1 кВт/ч).

Ситуация в СНГ

СНГ, как в принципе и все постсоветское пространство, за исключением Прибалтийских государств, оценивается как регион с самой дешевой средней ценой за электроэнергию – 0,049 доллара за 1 кВт/ч.

В данном ключе страной с самой высокой стоимостью электроэнергии в Содружестве стала Армения – 0,11 доллара за 1 кВт/ч. При этом в общемировом рейтинге по этому показателю страна занимает всего лишь 92-е место.

Дешевле средней цены за электричество в Армении на пространстве СНГ отмечается стоимость 1 кВт/ч в Беларуси (106-е место в общемировом рейтинге) и России (118-е место).

Следом за ними по этому показателю расположился Казахстан (122-е место), Азербайджан (129-е место), Узбекистан (134-е место) и Кыргызстан (146-е место).

Где дешевле всего

Согласно данным экспертов, наиболее дешевая электроэнергия в мире, как правило, отмечается в странах с обширным доступом к энергоресурсам, развитой гидроэнергетикой либо там, где отсутствует большой спрос на нее ввиду низкого уровня жизни населения и слаборазвитой промышленной базы.

В этом случае в число стран с самой дешевой электроэнергией в мире входят Ливия (средняя стоимость 0,007 доллара за 1 кВт/ч), Ангола (средняя стоимость 0,013 доллара за 1 кВт/ч), Эфиопия (средняя стоимость 0,013 доллара за 1 кВт/ч) и Судан (средняя стоимость 0,014 доллара за 1 кВт/ч).