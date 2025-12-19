Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Казахстане

Многие семьи и компании не представляют новогодние праздники без визита Деда Мороза и Снегурочки с играми, конкурсами и подарками. Zakon.kz узнал, сколько будет стоить такое праздничное поздравление в 2025 году в Алматы и регионах.

В преддверии Нового года спрос на услуги аниматоров в Казахстане традиционно растет, как и ценник. Родители стремятся подарить детям атмосферу сказки, а взрослые все чаще заказывают новогодние поздравления для корпоративов и семейных застолий. Стоимость визита сказочных героев при этом может существенно различаться – цена зависит сразу от нескольких факторов.

Как рассказала алматинская актриса и аниматор Елизавета Рон, ключевую роль играет длительность программы и ее наполнение. Самый простой формат – 15-минутное поздравление – обойдется в среднем от 40 тысяч тенге. В него входят выход Деда Мороза и Снегурочки, короткая интерактивная часть с одной игрой или хороводом, вручение подарков и совместное фотографирование.

"Более продолжительные программы рассчитаны на активное участие детей. Часовое поздравление включает несколько подвижных игр, конкурсы, загадки, а также традиционный момент, когда ребенок читает стихотворение или поет песню для Деда Мороза и его внучки. Такой формат стоит от 80 тысяч тенге и чаще всего заказывается для нескольких детей или больших семей", – пояснила Елизавета Рон.

Отдельно оплачивается участие дополнительных персонажей. По словам аниматоров, чаще всего вместе с основными героями приглашают классическую Бабу-Ягу, Лешего или Храброго Зайца. Не отстают от праздника и заморские герои – Человек паук, Супермэн и Капитан Америка. Можно даже пригласить Лабубу или любого героя из компьютерной игры. Стоимость одного дополнительного персонажа составляет около 15 тысяч тенге.

"Существенное влияние на стоимость оказывает и дата поздравления. Самым дорогим днем остается 31 декабря – особенно вечерние и ночные часы. Если заказать Деда Мороза на несколько дней раньше, например, 26-27 декабря, можно сэкономить значительную сумму", – рассказала актриса.

Фото: freepik

Стоит отметить, что в других регионах страны стоимость таких услуг заметно ниже, чем в Алматы и Астане. Так, в Костанае экспресс-поздравление продолжительностью до 20 минут стоит около 20 тысяч тенге. Руководитель эвент-агентства Дмитрий Сикорский отметил, что клиенты все чаще выбирают расширенные форматы с дополнительными услугами.

"Очень востребовано холодное шоу с угощением под названием "Дыхание Деда Мороза" и небольшим мастер-классом для ребенка. Стоимость такого формата – 25 тысяч тенге. Дополнительный персонаж в Костанае в среднем стоит 7 тысяч тенге, снег-машина – 5 тысяч, мыльный дождь – 4 тысячи тенге. С 31 декабря после 17:00 стоимость вызова сказочных персонажей, как правило, увеличивается примерно на 5 тысяч тенге, после 22:00 – еще на 10 тысяч", – рассказал Дмитрий Сикорский.

При этом аниматоры подчеркивают, что все чаще заказчиками становятся взрослые. Деда Мороза приглашают не только на корпоративы, но и на семейные застолья в качестве сюрприза для родных и друзей.

"Очень интересно наблюдать, как взрослые, серьезные мужчины на праздничном семейном застолье вдруг превращаются в зайчиков и медвежат, читают стихи на табуретке и с азартом участвуют в конкурсах. Женщины же почти всегда заступаются за Бабу-Ягу – просят не выгонять ее с праздника, обещают проработать ее комплексы с психологом, найти достойного мужчину и щедро угощают напитками", – рассказала Елизавета Рон.

Фото: freepik

Несмотря на рост цен и ажиотаж в последние дни декабря, аниматоры отмечают, что для многих казахстанцев важнее не масштаб шоу, а эмоции. Даже короткое поздравление может стать ярким воспоминанием, если в нем есть искренний контакт, внимание к ребенку и ощущение настоящего праздника. Именно за этим, признаются артисты, люди и продолжают приглашать Деда Мороза домой, независимо от возраста и бюджета.