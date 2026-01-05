#Казахстан в сравнении
Общество

На авиашоу в Казахстане Дед Мороз и Снегурочка спустились с небес на землю

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 05:25 Фото: Zakon.kz
Дед Мороз и Снегурочка спустились с неба к гостям авиашоу "Новогоднее небо Байсерке" в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Их праздничным транспортом в этом году стали не олени и не тройка лошадей, а вертолет. Встретить Новый год на аэродроме пришли более пяти тыс. человек, передает "МИР 24".

Первой прилетела Снегурочка, а Дед Мороз задержался. Оказалось, он попал в снежную бурю, но благодаря мастерству пилота смог из нее выбраться.

"Пилоты продемонстрировали элементы высшего пилотажа. На Ми-2 они исполнили вальс. Свой подарок приготовили и парашютисты – устроили в небе костюмированный новогодний парад", – говорится в репортаже.

В Алматы популярный фотограф сфотографировал 31 декабря цветущий подснежник.

Алия Абди
Алия Абди
