На авиашоу в Казахстане Дед Мороз и Снегурочка спустились с небес на землю

Дед Мороз и Снегурочка спустились с неба к гостям авиашоу "Новогоднее небо Байсерке" в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Их праздничным транспортом в этом году стали не олени и не тройка лошадей, а вертолет. Встретить Новый год на аэродроме пришли более пяти тыс. человек, передает "МИР 24".

Первой прилетела Снегурочка, а Дед Мороз задержался. Оказалось, он попал в снежную бурю, но благодаря мастерству пилота смог из нее выбраться.

"Пилоты продемонстрировали элементы высшего пилотажа. На Ми-2 они исполнили вальс. Свой подарок приготовили и парашютисты – устроили в небе костюмированный новогодний парад", – говорится в репортаже.

