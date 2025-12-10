Плесень, инфекции и аллергия: какие опасности еще могут таиться в новогодней елке

Новогодние елки могут стать причиной аллергии. Вместе с хвойными в дом попадают грибки, насекомые и пыль. Скрытую опасность таят в себе не только живые, но и искусственные деревья, заявляют специалисты. Какую же ель выбрать, чтобы она доставляла только радость, выяснял Zakon.kz.

Новогодняя елка может омрачить праздник. Врачи предупреждают: декоративные деревья порой становятся рассадником заразы. Касается это и натуральных деревьев, и искусственных. Итак, разберем каждый вид по-отдельности.

Сюрпризы искусственных елок

Фото: freepik

Искусственные ели при неправильном хранении и уходе довольно опасны. Они накапливают пыль и провоцируют аллергию, а иногда даже астму, говорят эксперты.

"Искусственные елки могут вызвать аллергическую реакцию. Сама по себе ель не аллергенная, но за то длительное время, которое она хранится, может накопить большое количество пыли. Зачастую елки хранят в подвалах, на складах, а там могут быть споры плесени, что часто вызывает абструктивный синдром, раздражительность, особенно если в семье есть атопики с бронхиальной астмой, с аллергическим ринитом", – пояснила врач-аллерголог высшей категории Дильдаш Кадырова.

В некоторых случаях воспалительные процессы возникают не от самой пыли, а из-за пылевых клещей. Они быстро обживают постельное белье, матрасы и ковры. Эти паразиты тоже являются виновниками аллергических заболеваний. Новогодняя ель может подарить не только массу положительных эмоций, но и целый букет симптомов. Среди них, по словам аллерголога, часто наблюдаются:

чихание

покраснение глазного белка

слезоточивость

заложенность носа

сухой кашель

Реже проявляются:

одышка

сыпь, крапивница

зуд кожи

боль в горле

насморк

"Бывает дискомфорт в груди, особенно при дыхании. Недорогие елки из дешевого состава, из ПВХ, имеют специфический химический запах и очень часто вызывают раздражение слизистой верхних дыхательных путей", – добавила Дильдаш Кадырова.

Большинство новогодних деревьев производят из поливинилхлорида (ПВХ). Его считают основным источником солей и эфиров фталевой кислоты. Со временем эти соединения могут высвобождаться из пластика и собираться в воздухе, что влечет за собой много негативных последствий для здоровья. К примеру, нарушают работу эндокринной системы.

Пластик содержит и другие вредные компоненты. Иностранные ученые в 2019 году провели исследование семи искусственных елей. Во всех обнаружили токсичное вещество ацетальдегид. Правда, в допустимых пределах. Елки проверяли и на наличие формальдегида: в пяти деревьях были существенные превышения нормы. После повторного замера через три недели легколетучий элемент из двух елок исчез.

Аллерголог рекомендует при выборе ели обращать внимание на материал. Необходимо внимательно прочитать состав, указанный на этикетке. Слишком яркие цвета должны насторожить. Не будет лишним и понюхать дерево.

"Более качественные не должны иметь неприятный запах и неестественный цвет, а также не отличаются обилием декоративного напыления, покрытия наподобие снега. Лучше взять елку небольшую или разборную. Такие удобны в хранении. Хранить их лучше в герметичном чехле и в плотной коробке", – посоветовала аллерголог.

Перед установкой искусственную елку надо правильно подготовить к торжеству. Проводить гигиенические процедуры желательно в медицинской маске или респираторе.

"Если в доме пациенты с аллергией, то лучше сделать все заранее. Елку нужно хорошенько встряхнуть, подальше от лица, затем тщательно промыть водой. Можно использовать хозяйственное или детское мыло. Важно полностью высушить. Ведь влажность – питательная среда для споров грибов. Не помешает протереть антисептической и сухой салфетками, чтобы меньше прилипала пыль. Обрабатывать хлоркой, солевым раствором, ароматизаторами и другими химическими составами я не рекомендую, может произойти дополнительное раздражение слизистых верхних дыхательных путей", – подытожила эксперт в области аллергологии Дильдаш Кадырова.

У искусственных елок есть срок годности. Его завод-изготовитель указывает на упаковке. Нежелательно использовать дерево больше пяти лет.

Материал по теме Владельцев кошек и собак предупредили об опасности новогодней елки

Прелести натуральных елок

Фото: freepik

Живые ели представляют не меньше опасностей для здоровья, чем искусственные, утверждают специалисты.

На популярном сайте объявлений алматинцам предлагают натуральные елки из Северного Казахстана и Сибири. Цены начинаются от шести тысяч тенге.

Аромат натуральной хвои ни с чем не спутать, он ассоциируется с Новым годом и создает особую атмосферу. Но именно запах может быть причиной раздражения носовых пазух и легких.

"Хвойные содержат эфирные масла, смолу, ароматические терпеновые соединения, которые могут стать причиной обострения аллергии. Кроме того, настоящие елки, прежде чем их срубят, собирают на себя пыльцу с других растений, которая вызывает симптомы сенной лихорадки, бронхиальной астмы, а у некоторых – отек Квинке или анафилактический шок", – сказала микробиолог Мадина Дзин.

Вот только на этом опасности не заканчиваются. По словам биолога, в стволе, хвое и ветвях живого дерева могут зимовать насекомые: жуки-короеды, пилильщики, тля, пауки и клещи. Оказавшись в теплом помещении, вредители наверняка начнут размножаться и расползаться по всей квартире.

"Нельзя забывать, что на иголках ели, сосны и пихты могут оказаться продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц, что может способствовать развитию инфекционных болезней. Если елка загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц, при вдыхании возможно заражение, например, орнитозом", – полагает микробиолог.

Отказываться от главного атрибута Нового года не стоит. А чтобы свести риски к минимуму, рекомендуется при покупке внимательно осмотреть дерево на предмет заражения грибками и насекомыми. Живые елки во время выращивания и перед продажей могут опрыскивать пестицидами от насекомых, сорняков и для сохранения свежего вида. Любые химвещества – потенциальные провокаторы аллергии. Больше всех подвержены опасностям маленькие дети. Если после установки новогоднего символа вы заметили, что дома кто-то шмыгает носом, скорее всего, ель атакует раздражителями. В таком случае следует немедленно обратиться к медикам.

Существует термин "синдром новогодней елки". Его ввели в 1929 году: у нескольких пациентов в больнице обострилась астма после того, как в палатах поставили рождественские деревья. По некоторым оценкам, недуг поражает примерно 6% людей в мире.

Как предотвратить аллергию

Среди настоящих елей ищите наименее аллергенные виды пихты или кипариса, либо гибридные сорта. Их вывели специально, чтобы избегать раздражений.

Не хотите подметать осыпающиеся иголки – берите елку искусственную.

Протрите елочные игрушки. Подготовьте дерево, нарядите и не забывайте регулярно проветривать комнату, где стоит зеленая красавица.

Используйте очиститель воздуха. Устройство отфильтрует пыль и другие раздражители.

Украшайте с умом, не применяйте ароматизаторы.

Заблаговременно проконсультируйтесь с врачом, он выпишет антигистаминные препараты, снимающие симптомы аллергии.

Материал по теме Когда наряжать елку, чтобы стать успешным и богатым в 2026 году

Какую же елку покупать: натуральную или искусственную?

По этому вопросу расходятся во мнении даже эксперты. Живая в процессе роста поглощает углекислый газ, выделяет кислород и радует ароматом. А с точки зрения сохранения окружающей среды полезнее пластиковая.

К слову, с 1 декабря хвойные молодняки в Государственном национальном природном парке "Бурабай" взяли под усиленную охрану.