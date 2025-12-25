В пользу жителей, а не водителей авто: каким будет Алматы к 2040 году по обновленному Генплану

Каким вы представляете Алматы через 15 лет? Безусловно, без пробок, с просторными зелеными парковыми зонами и современными сооружениями в пешей доступности. Именно таким обещают сделать его местные власти к 2040 году. Zakon.kz расскажет, как планируют преобразить южную столицу.

В Алматы продолжается обсуждение проекта корректировки Генерального плана. В этот раз его презентовали общественности и журналистам. В основном он посвящен транспорту и пространственному развитию.

Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов отметил, что в 2022 году запущена программа развития города, которая была нацелена на краткосрочные и среднесрочные проекты. Тогда одним из лозунгов являлось: уход от моноцикличной модели к полицентричному росту. Эту идею полицентров специалисты описали и разложили "по полочкам".

Главное направление мастер-плана полицентричного развития разбито на блоки. Например, в разделе "Функциональные ядра общегородского типа" подразумевается аэропорт, индустриальная зона, туристические локации, большие транспортные хабы. И цель – чтобы они между собой были взаимосвязаны, имели максимально прямые коридоры для сообщений различного вида транспорта.

"В городе есть локации, которые, несмотря на большую территорию, в основном состоят из жилого сектора. Других ассоциаций нет. А жителям нужно разнообразие. Именно "якорные вещи" создают комфортную городскую среду. Чтобы ежедневная рутина не превращалась в день сурка, важно, чтобы в 15-минутной доступности были другие значимые объекты". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Эксперт привел другой пример – центр города, где есть много улиц. У людей появляется возможность выбора маршрута, а это, как следствие, более качественная жизнь и опыт передвижения.

"Если смотреть на Ауэзовский район, где очень низкая плотность улиц, людям приходится передвигаться в основном по Момышулы и Саина. Это делает городскую среду скучной с точки зрения ежедневного потребления. Тут важна диверсификация маршрутов. Поэтому центр сильно отличается от других территорий в плане притягательности. Мы можем пользоваться разными маршрутами, даже ходить пешком, потому что очень плотная сетка улиц и комфортные условия. Алматы этим и отличается от других городов Центральной Азии. И эта структура была заложена еще в XIX веке, по такому же принципу развивались европейские города: Лондон, Париж, Барселона. А дальше детализация с точки зрения функций для того, чтобы были рекреационные зоны, коммерческие, культурные и спортивные функции. Это делает улицы более активными, а также декриминализирует среду, потому что если большое количество людей будет передвигаться ежедневно по той или иной улице днем и ночью, то криминальных ситуаций не возникнет. Еще один немаловажный момент, что на оживленных улицах активно развивается бизнес". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Асхат Садуов подчеркнул, что с пешеходной доступностью нет острых проблем во многом благодаря плану 1952 года, который делал интересные варианты. Однако в дальнейшем при индустриализации стали больше строить жилья, создавать промышленные территории.

"Сейчас мы уже не индустриальный город, а крупный мегаполис торговли и экономики. Соответственно, нам нужно действовать по другому характеру. Например, "золотой квадрат" не имеет такой высокой плотности жизни, мы эту территорию уже не застроим. Наша задача – сбалансировать плотность по всей территории, для того чтобы люди, проживая, могли там же потреблять". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Следующий шаг в Генплане – иерархия улиц. Имея этот анализ, градостроители могут определить, какие улицы общегородского характера, а какие более низкого.

"Если говорить про общегородской анализ, мы видим, что центральная часть похожа на Барселону, но из-за таких участков, как Ауэзовский район, отдаленных участков, большого количества магистралей, которые создают барьеры и разрывы, мы имеем характер Венеции". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Спикер поделился, что также определены коридоры скоростных видов общественного транспорта, чтобы пассажиры могли быстро передвигаться. Если обычно горожане тратят на дорогу в среднем час, то новая модель поможет сэкономить время, как минимум вдвое меньше.

"Нужно дальше совершенствовать транзитно-ориентированное пространство, когда города развиваются вокруг транспортной инфраструктуры, в частности станции метро, потому что там большой поток пассажиров. К примеру, ранее вокруг станции "Алатау" городская среда сильно отличалась, но с ее появлением здесь стало возникать больше бизнес-центров. Причем это произошло не потому, что город поставил на это курс, а просто органически: бизнес понял, что люди будут работать в этих офисах. Мы можем заблаговременно продумать такие вещи. Поэтому на станции "Калкаман" сделали большое метро среднего уровня. Сейчас там особо ничего нет, но мы уже заложили программу развития, чтобы там было достаточное количество рабочих мест, комфортная инфраструктура, бизнес-центры. Это повысит качество среды и уровень данного участка". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Директор НИИ "Алматыгенплан" считает, что личное авто – транспорт периферии. Горожане все чаще стали пользоваться самокатами, автобусами и такси.

"Эти виды транспорта должны быть для нас в приоритете. Это не только мировой тренд, а безвыходная ситуация, с которой столкнулись большие города. Поэтому мы хотим развивать скоростные виды транспорта: метро, ЛРТ, БРТ, чтобы у людей была альтернатива. Эта схема работает абсолютно везде. Когда такое произойдет, наш город будет более разнообразным, в котором люди почувствуют себя счастливыми". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Асхат Садуов добавил, что Алматы продолжит поддерживать и обслуживать пригородные территории, где большая плотность населения и миграция.

"Это подтверждает станция "Калкаман", что у рынка "Барлык". Например, мы закладываем пересадочную парковку, и это правильный подход, люди будут отправляться до него на авто и далее пересаживаться на метро. Мы проанализировали, что многие пользуются самокатами и там пересаживаются на метро. Потому что передвигаться на авто до Момышулы очень сложно из-за пробок. Поэтому важно развивать метро, лучше на запад, у нас крайняя точка – Большой транспортный хаб". Директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Стоит отметить, что решение большинства существующих проблем Алматы уже заложены в новом Генплане. А власти тем временем уже приступили к исполнению поставленных задач, а значит, к 2040 году жизнь алматинцев и гостей станет еще комфортнее и безопаснее.