#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
События

Все процедуры соблюдены – акимат о проведении общественных обсуждений по корректировке Генплана Алматы

обсуждение Генплана Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:09 Фото: акимат Алматы
В Алматы в рамках общественных обсуждений по корректировке Генерального плана города до 2040 года поднимался вопрос соблюдения установленных законом процедур перед проведением подобных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Управления архитектуры и градостроительства Алмаса Жанбыршы, проведение общественных обсуждений проводится в соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 30 сентября 2020 года №505 "Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки)".

обсуждение Генплана Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:09

Фото: акимат Алматы

"В соответствии с Правилами дата проведения общественных обсуждений посредством открытых собраний назначается не ранее 20 календарных дней с даты размещения объявления о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. 25 ноября нами было официально объявлено в СМИ о проведении общественных обсуждений по проекту корректировки Генерального плана города с 24-26 декабря. Также на сайте управления был опубликован проект корректировки, с которым могли ознакомиться все желающие. При этом сроки размещения самого проекта Правилами не регламентируются", – отметил он.

обсуждение Генплана Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:09

Фото: акимат Алматы

Главный архитектор подчеркнул, что в объявлении о проведении общественных обсуждений содержится вся необходимая информация: электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить дополнительную информацию, запросить копии документов, относящихся к намечаемым обсуждениям.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:09

Фото: акимат Алматы

"После замечаний о соблюдении процедур мы перепроверили все правила и убеждены, что требования законов соблюдены в полной мере. Поэтому сейчас проводим обсуждения в установленные ранее сроки", – добавил Алмас Жанбыршы.

обсуждение Генплана Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:09

Фото: акимат Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города
15:44, 24 декабря 2025
В Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города
В Караганде прошли общественные слушания по корректировке Генплана
18:36, 15 мая 2025
В Караганде прошли общественные слушания по корректировке Генплана
Депутаты и Общественный совет обсудили изменения в Генеральный план Алматы
11:33, 12 декабря 2025
Депутаты и Общественный совет обсудили изменения в Генеральный план Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: