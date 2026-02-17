Весна в Алматы: каким будет март 2026 года в городе и области

Синоптики рассказали Zakon.kz, с какой погоды в южной столице начнется первый месяц весны. Согласно консультативному прогнозу "Казгидромета", март 2026 года ожидается в Алматы близким к климатической норме, однако осадков выпадет больше обычного.

Алматы расположен в предгорьях Заилийского Алатау, поэтому его мартовская погода всегда отличается переменчивостью. Весна чаще всего сюда приходит раньше, но характеризуется непостоянством: теплые солнечные дни могут резко сменяться снегом, дождем и туманами.

"Юго-восток страны в марте почувствует раннее приближение весны, особенно на юге регионов. Однако погодные условия останутся нестабильными: горные районы сохранят зимний характер дольше, а на равнине весеннее тепло будет чередоваться с кратковременными похолоданиями", – отметил представитель Гидрометцентра.

Алматы: устойчивого тепла не ожидается

По данным Гидрометцентра, средняя температура воздуха в марте прогнозируется на уровне +4,6°С, что соответствует климатической норме. А весна начнет развиваться активно, но с выраженными температурными колебаниями, особенно в горных районах.

Первая декада

Начало месяца будет неустойчивым: ночные температуры будут колебаться от 0-5°С до -5-10°С, дневные – от +5+10°С до 0+5°С. Возможны снег и низовая метель.

Вторая декада

Ожидается заметное потепление. Ночью температура повысится до +8+13°С, днем – до +20+25°С. Этот период может стать по-настоящему весенним.

Третья декада

В первой половине третьей декады ожидается постепенный спад температуры: ночью от +8+13°С до -2+3°С, днем от +20+25°С до +8+13°С. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +5+10°С, днем до +13+18°С.

Осадки

Осадков в мегаполисе прогнозируется больше нормы (при норме 72 мм). Возможны снег и мокрый снег, а также дожди в средине марта.

"Снег, низовая метель вероятны в середине первой декады. Осадки (дождь, снег), гололед ожидаются часто в первой, в середине третьей декад. Дождь – в середине второй, часто в третьей декадах. Туман ожидается в начале и в конце первой, в середине второй и третьей декад. Ветер 2-7 м/с, порывы 12 м/с прогнозируется часто в течение месяца". РГП "Казгидромет"

Алматинская область: контрасты от равнины до гор

В целом по области март ожидается около нормы, на северо-западе – на 1°С теплее. Среднемесячная температура составит от -5,7 до +6,3°С.

Температура

В первой декаде марта прогнозируются температурные колебаниями с заморозками. Во второй декаде будет наблюдаться устойчивое потепление, а в третьей декаде возможен кратковременный возврат прохладной погоды, но затем вновь потеплеет.

Первая декада – колебание температуры воздуха: ночью от 0,-5°С до -5-10°С, днем от +5+10°С до 0,+5°С. В горных районах области ночью от -10°С до -15-20°С, днем от 0°С до -5-10°С. Затем предполагается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -3-8°С, днем до +2+7°С, в горных районах области ночью до -13°С, днем до -3°С.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от -3-8°С до +5+10°С, днем от +2+7°С до +15+20°С. На юге области ночью от +2°С до +13°С, днем от +12°С до +25°С, в горных районах области ночью от -13°С до 0,+5°С, днем от -3°С до +5+10°С.

В первой половине третьей декады предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +5+10°С до -2-7°С, днем от +15+20°С до +3+8°С. На юге области ночью от +13°С до +3°С, днем от +25°С до +13°С, в горных районах области ночью от 0°С до -10°С, днем от +5+10°С до 0°С. Во второй половине декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 0,+5°С, днем до +10+15°С, на юге области ночью до +10°С, днем до +20+25°С, в горных районах области ночью до -5°С, днем до +5°С.

Осадки

Количество осадков в области также ожидается выше нормы, особенно в горных и предгорных районах.

Возможны:

снег и метели в первой декаде,

дождь и мокрый снег во второй и третьей декадах,

гололед,

частые порывы ветра до 15-20 м/с.

В результате можно предполагать, что март-2026 в Алматы будет мягким по температуре, но влажным и переменчивым. В городе весна проявит себя уже во второй декаде, однако устойчивого тепла ждать не стоит. В горных районах области зима задержится дольше, а осадков выпадет больше обычного.

Следует учитывать, что консультативный прогноз погоды на месяц – это предварительный, ориентировочный прогноз на длительный период – 30 дней, который показывает общую тенденцию погоды, а не точную картину на каждый день. Погода на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на начало весны в Казахстане, а также рассказали, каким будет март в других городах республиканского значения – в Астане и Шымкенте.