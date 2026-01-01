Мультяшное волшебство: что посмотреть на новогодних праздниках

Новый год – это время, когда даже взрослым хочется укутаться в плед, налить какао, доесть праздничные салаты и на пару часов вернуться в детство. Zakon.kz сделал подборку мультфильмов, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

Что может быть лучше, чем добрые, смешные и немного волшебные мультфильмы? Мы собрали топ-5 анимационных историй, которые идеально подойдут для праздничного настроения. Каждый из них, как елочная игрушка, со своим характером и настроением.

"Шрек Мороз, зеленый нос"

Шрек мечтает о тихом и идеальном Рождестве, чтобы все было спокойно, в кругу семьи. О таком, чтобы все было по плану, без сюрпризов и хаоса. Но, как обычно, реальность врывается в болото вместе с болтливыми друзьями. Осел, Кот в сапогах и другие сказочные герои превращают спокойный праздник в настоящий карнавал, а Шрека – в злобного и раздражительного огра. Этот мультфильм лишний раз доказывает, что идеального Нового года не существует, зато есть веселый и живой, со всеми недостатками и шероховатостями и в компании друзей и близких.

"Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество"

Любовь Белль разрушила чары, и жители замка снова стали людьми. В свое первое Рождество в человеческом облике Чип (некогда чашечка) просит маму рассказать, что произошло прошлой зимой.

В заснеженном замке Рождество заперто на замок вместе с прошлыми страхами и невысказанными обидами. Елки здесь не зажигают, песни запрещены, а слово праздник звучит почти как проклятье. Но Белль не из тех, кто верит в вечную зиму. Шаг за шагом, словно расставляя свечи в темном зале, она согревает холодные стены вниманием, музыкой и тихой надеждой. За окнами кружит снег, внутри замка рождается свет, а в сердце Чудовища тает лед.

"Клаус"

На первый взгляд мрачная северная деревушка, где люди давно забыли, что такое доброта. Туда попадает ленивый почтальон Джеспер , который совсем не верит в чудеса. Но знакомство с загадочным мастером игрушек Клаусом меняет все. Постепенно письма, подарки и маленькие добрые поступки запускают цепочку больших изменений. Это красивая и трогательная история о том, как рождаются легенды и почему доброта всегда возвращается.

Материал по теме Секреты идеальных зимних каникул для школьников: весело и с пользой

"Олаф и холодное приключение"

Олаф и Свен отправляются в по-настоящему теплое приключение, чтобы спасти Рождество воссоединившихся сестер. В Эренделле особенный момент впервые с тех пор, как ворота королевского замка снова распахнулись для всех. Наступают рождественские каникулы. Анна и Эльза с радостью готовят грандиозный праздник для горожан, мечтая разделить с ними волшебство этого дня. Но радость оказывается недолгой, едва торжество начинается, все гости спешат разойтись по домам, чтобы отметить праздник в кругу своих семей. И тут сестры понимают страшную вещь, у них самих нет ни одной рождественской семейной традиции.

Чтобы Анна и Эльза не чувствовали себя одинокими в самый теплый день года, Олаф решает действовать. Вместе со Свеном он отправляется в путешествие по всему Королевству, заглядывая в каждый дом, собирая песни, обычаи и маленькие чудеса Рождества.

"Феи: Тайна зимнего леса"

Фея Динь-Динь узнает, что за границей ее мира простирается загадочный Зимний лес. Это место, о котором с детства ходят тревожные легенды. Считается, что пересекать его границу опасно, и потому феи никогда не осмеливались туда отправляться. Но однажды любопытство берет верх, приблизившись к лесу, Динь-Динь замечает, что ее крылья начинают сиять и переливаться необычным волшебным светом. Заинтригованная этим чудом и желая раскрыть тайну своего дара, Динь-Динь решается на смелый шаг. Надев теплое пальто, она отправляется в глубь снежного, окутанного магией леса. Там ее ждут не только холодные испытания и новые знакомства, но и важные открытия о своем происхождении, о силе дружбы и о чувствах, которых она раньше не знала.

Материал по теме Зима, как в кино и мультфильмах: вдохновляющие привычки для снежного сезона

Новогодние праздники даны нам для того, чтобы на время забыть о спешке и впустить в жизнь немного волшебства. Эти мультфильмы разные: смешные, трогательные, сказочные. Но каждый из них напоминает о самом главном – чудеса случаются там, где есть доброта, тепло и искренность. Просто выберите историю по душе, запаситесь вкусностями и позвольте празднику стать по-настоящему сказочным.