Мультфильмы, которые можно посмотреть в новогодние праздники всей семьей

Наступили каникулы и время новогодних праздников. А значит, появилась масса свободного времени и беззаботных дней. Zakon.kz подготовил подборку мультфильмов, просмотр которых добавит сказочной атмосферы к времяпрепровождению всех семей.

Клаус

Испанский мультфильм режиссера Серхио Паблоса, который будет интересно смотреть как детям, так и взрослым. Сюжет полнометражного анимационного фильма заключается в следующем: нахальный сын богача Джаспер не хочет заниматься ничем полезным. Чтобы образумить юношу, его отправляют в далекий северный город Смиренсбург, где вечно конфликтуют две семьи. На новом месте Джаспер должен наладить работу почтового отделения. Сначала молодому человеку задача кажется невыполнимой, но герой знакомится с ворчливым стариком Клаусом и обретает любовь. Все эти события увенчаются тем, что парнишка не только станет лучше, но и кардинально изменит жизнь всего города.

Примечательно, что мультфильм "Клаус" создан с помощью технологий рисованной анимации, что является большой редкостью в эпоху доминирования 3D-изображения. В 2020 году лента номинирована на "Оскар" в соответствующей категории.

Хранители снов

Призвание юного волшебника Джека Фроста – приносить детям зиму, чтобы они могли веселиться, катаясь на санках и играть в снежки. Все происходит размеренно до того момента, пока коварный Бугимен не погружает мир во тьму, чтобы поработить всех детей на планете с помощью страха.

Джек Фрост попадает в команду Хранителей – героев сказок, задача которых противостоять Бугимену и вернуть детям мечты и воображение.

Команда сказочных персонажей состоит из Санта-Клауса, Зубной феи, Песочного человека и Пасхального зайца. Но и они не совершенны: Санта-Клаус предпочитает не действовать, а командовать, Песочный человек все время засыпает в неподходящий момент, а Пасхальный заяц постоянно обижается, когда Джек его принимает за кенгуру. Сам же Джек Фрост, став пятым хранителем снов, может устраивать детворе снегопады, делать горки, рисовать узоры на окнах, но очень переживает из-за того, что его не могут видеть дети и совсем не верят в него. Мультфильм учит верить в чудеса и возвращает зрителя в детство.

Гринч

Главный герой – мохнатый ворчун, который против всеобщего веселья. Сюжет мультфильма разворачивается в небольшом городке. Гринч отличается от жителей весьма специфической внешностью, и большинство смеются над ним. Это весьма раздражает угрюмого зеленого героя картины. Его терпение заканчивается, и он решает отомстить. Единственной здравой идеей, на его взгляд, является украсть у местных жителей Рождество. Впоследствии он жалеет о своем поступке. Фильм удостоен премии Британской академии кино за "Лучший грим" и прическу, а также "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль.

Спасти Санту

Еще один мультфильм, в котором попытались раскрыть секрет Санты. На этот раз волшебник – Эльф Бернард – очень мил, умен, но слегка несерьезен. Он умеет перемещаться сквозь время и пространство благодаря магическому предмету. Конечно же, найдется тот, кто захочет заполучить эту машину времени. Ему предстоит потрясающее, но очень опасное приключение. Бернарду придется переместиться во времени, сразиться со злобным генералом, остановить его армию, спасти Новый год и стать героем.

Олаф и холодное приключение

Американский компьютерный анимационный короткометражный фильм 2017 года, снятый режиссерами Кевином Дитерсом и Стиви Вермерсом.

Сюжет основан на том, что неунывающий снеговик Олаф объединяется с северным оленем Свеном, чтобы устроить праздник для друзей. Принцесса Анна и королева Эльза выросли, не зная никаких рождественских семейных традиций. Желая подарить своим друзьям настоящее рождественское чудо, неунывающий снеговик Олаф отправляется на поиски лучших праздничных обычаев в королевстве.

Перед тем, как смотреть "Олаф и холодное приключение", обязательно стоит увидеть полнометражный мультфильм "Холодное сердце". Иначе многое в сюжете будет непонятно – например, почему у Эльзы столько перчаток.

Холодное сердце

Американский мультипликационный фильм 2013 года выпуска.

Одна из юных принцесс королевства Эренделл – Эльза – обладает волшебной способностью создавать лед и снег, а также повелевать ими. Пока этот дар никому не вредит: девочка забавляет им младшую сестренку Анну.

Но когда сбывается древнее предсказание, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев – принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен – отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны – Эльзу. Именно она может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристоффу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог.