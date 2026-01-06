#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Статьи

Три судака: история доброго рыбака и голодного пеликана в Конаеве облетела Казнет

Три судака: история доброго рыбака и голодного пеликана в Конаеве облетела Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:53 Фото: Zakon.kz
Добро доставляет большое удовольствие, даже если оно идет в ущерб себе. Пользователей соцсетей тронула невероятная история знакомства рыбака и пеликана на Капшагайском водохранилище в Конаеве. Zakon.kz расскажет, как человек и птица разделили добычу.

В одном из пабликов Instagram появилось душевное видео, напоминающее о доброте, дружбе и взаимопомощи. В видео мужчина рассказывает, что рыбачит из лодки рядом с железнодорожным мостом на Капшагайском водохранилище. К нему подлетает настоящий здоровый краснокнижный пеликан-красавец, который скромно стал выпрашивать рыбу.

Рыбак говорит птице, что пока сидит без улова, однако обещает, что если поймает, то обязательно поделится с ним. Пеликан покорно ждет.

"Привет, красавчик! Какой ты большой. Давай одного судачка тебе дам. Держи", – делится с почином рыбак. Однако судак быстро уходит ко дну, и пернатый гость остается голодным.

Птица и человек не огорчаются, надеются, что еще кого-то поймают. И буквально через минуту на удочку попался очередной улов. Мужчина снова подбрасывает крылатому другу пищу. Но и в этот раз, разинув клюв и махая хвостом, упускает ее пеликан.

"Ой, тормоз. Дубль два не получился. Два судака ты пропустил. Давай попробуем в третий раз поймать", – не опускает руки мужчина.

Целых 10 минут терпеливо ждали добычу рыбак и пеликан. Жирный судак обрадовал их. Однако на сей раз молодой человек более продуманно подошел к передаче и сумел щедро угостить голодающего. Птице хоть и с трудом, но с радостью удалось закинуть в горловой мешок трофей и довольным уплыть в водные просторы.

"Да, не маленький судак, согласен. Не знаю, можно ли тебе его. Спасибо тебе, брат. Три судака потратил на тебя", – говорит на прощание рыбак.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:53
Дикого пеликана в Казахстане выпустили на волю, а лебеди не смогли взлететь

Остался без улова, зато сделал доброе дело – это и восхитило пользователей:

  • Объявляю вас самым лучшим рыбаком страны.
  • Чудесное зрелище!
  • Какое милое видео, здоровья вам. К сожалению, даже дикие животные приспособились к цивилизации и вынуждены попрошайничать, так как старыми методами уже не выжить.
  • Молодец, такой добрый человек.
  • Пеликан, похоже, от голода обессилел, что даже рыбу взять не может, хорошо, рыбак попался добрый.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Тарих ағай: учитель истории показывает "аульский вайб" в Жамбылской области
16:46, 28 января 2025
Тарих ағай: учитель истории показывает "аульский вайб" в Жамбылской области
Быть или не быть: пластиковые пальмы на набережной вновь раскритиковали жители Актау
12:32, Сегодня
Быть или не быть: пластиковые пальмы на набережной вновь раскритиковали жители Актау
Планирование на 365 дней: как достичь всех целей и ничего не упустить в 2026 году
18:03, 05 января 2026
Планирование на 365 дней: как достичь всех целей и ничего не упустить в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: