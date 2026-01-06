Три судака: история доброго рыбака и голодного пеликана в Конаеве облетела Казнет

Добро доставляет большое удовольствие, даже если оно идет в ущерб себе. Пользователей соцсетей тронула невероятная история знакомства рыбака и пеликана на Капшагайском водохранилище в Конаеве. Zakon.kz расскажет, как человек и птица разделили добычу.

В одном из пабликов Instagram появилось душевное видео, напоминающее о доброте, дружбе и взаимопомощи. В видео мужчина рассказывает, что рыбачит из лодки рядом с железнодорожным мостом на Капшагайском водохранилище. К нему подлетает настоящий здоровый краснокнижный пеликан-красавец, который скромно стал выпрашивать рыбу.

Рыбак говорит птице, что пока сидит без улова, однако обещает, что если поймает, то обязательно поделится с ним. Пеликан покорно ждет.

"Привет, красавчик! Какой ты большой. Давай одного судачка тебе дам. Держи", – делится с почином рыбак. Однако судак быстро уходит ко дну, и пернатый гость остается голодным.

Птица и человек не огорчаются, надеются, что еще кого-то поймают. И буквально через минуту на удочку попался очередной улов. Мужчина снова подбрасывает крылатому другу пищу. Но и в этот раз, разинув клюв и махая хвостом, упускает ее пеликан.

"Ой, тормоз. Дубль два не получился. Два судака ты пропустил. Давай попробуем в третий раз поймать", – не опускает руки мужчина.

Целых 10 минут терпеливо ждали добычу рыбак и пеликан. Жирный судак обрадовал их. Однако на сей раз молодой человек более продуманно подошел к передаче и сумел щедро угостить голодающего. Птице хоть и с трудом, но с радостью удалось закинуть в горловой мешок трофей и довольным уплыть в водные просторы.

"Да, не маленький судак, согласен. Не знаю, можно ли тебе его. Спасибо тебе, брат. Три судака потратил на тебя", – говорит на прощание рыбак.

