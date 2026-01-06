Три судака: история доброго рыбака и голодного пеликана в Конаеве облетела Казнет
В одном из пабликов Instagram появилось душевное видео, напоминающее о доброте, дружбе и взаимопомощи. В видео мужчина рассказывает, что рыбачит из лодки рядом с железнодорожным мостом на Капшагайском водохранилище. К нему подлетает настоящий здоровый краснокнижный пеликан-красавец, который скромно стал выпрашивать рыбу.
Рыбак говорит птице, что пока сидит без улова, однако обещает, что если поймает, то обязательно поделится с ним. Пеликан покорно ждет.
"Привет, красавчик! Какой ты большой. Давай одного судачка тебе дам. Держи", – делится с почином рыбак. Однако судак быстро уходит ко дну, и пернатый гость остается голодным.
Птица и человек не огорчаются, надеются, что еще кого-то поймают. И буквально через минуту на удочку попался очередной улов. Мужчина снова подбрасывает крылатому другу пищу. Но и в этот раз, разинув клюв и махая хвостом, упускает ее пеликан.
"Ой, тормоз. Дубль два не получился. Два судака ты пропустил. Давай попробуем в третий раз поймать", – не опускает руки мужчина.
Целых 10 минут терпеливо ждали добычу рыбак и пеликан. Жирный судак обрадовал их. Однако на сей раз молодой человек более продуманно подошел к передаче и сумел щедро угостить голодающего. Птице хоть и с трудом, но с радостью удалось закинуть в горловой мешок трофей и довольным уплыть в водные просторы.
"Да, не маленький судак, согласен. Не знаю, можно ли тебе его. Спасибо тебе, брат. Три судака потратил на тебя", – говорит на прощание рыбак.
Остался без улова, зато сделал доброе дело – это и восхитило пользователей:
- Объявляю вас самым лучшим рыбаком страны.
- Чудесное зрелище!
- Какое милое видео, здоровья вам. К сожалению, даже дикие животные приспособились к цивилизации и вынуждены попрошайничать, так как старыми методами уже не выжить.
- Молодец, такой добрый человек.
- Пеликан, похоже, от голода обессилел, что даже рыбу взять не может, хорошо, рыбак попался добрый.