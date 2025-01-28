Тарих ағай: учитель истории показывает "аульский вайб" в Жамбылской области

Многие из нас стремятся в большие города, где есть возможность трудиться в комфортных условиях и хорошо зарабатывать. Однако Бексултан Бахит покоряет соцсети позитивом о жизни в ауле. Zakon.kz расскажет, как учитель истории заинтересовал казахстанцев своими роликами.

25-летний Бексултан Бахит третий год работает учителем истории в школе-гимназии имени Ермухана Бекмаханова села Толе Би Жамбылской области. Старинному зданию не меньше 60 лет, однако оно светлое, уютное и полно детского смеха.

"В школьные годы история была любимым предметом. Издавна мне нравится смотреть исторические фильмы. Интересуюсь, где и в какие годы что происходило. Хотя в школе я учился средне, университет окончил на красный диплом. После вуза сразу вернулся в аул. Меня не раз приглашали работать в городе, но мне больше по душе аульский вайб. Здесь будто свободнее дышится". Бексултан Бахит

Больше всего молодой человек любит свою профессию за возможность общаться с детьми. По его словам, у них можно многому поучиться.

"Нынешние дети соотносятся к поколению Альфа. С ними сложно работать. В том плане, что если уроки вести в традиционном формате, то им будет скучно. Этого недостаточно. Мы должны им не только давать знания, но и оказывать поддержку, мотивировать, самим быть примером для подражания. Я классный руководитель восьмого класса, а также преподаю другим. Со всеми нахожусь в хороших отношениях. Несмотря на мой возраст, дети уважают меня и нередко делятся со мной секретами". Бексултан Бахит

Не так давно парень стал активнее вести соцсети. Он даже не ожидал, что мгновенно получит популярность. Сейчас на него подписано свыше 46,7 тыс. пользователей. Особенность его постов – они жизненные, с юмором и мотивирующие.

"Я показываю самую обычную жизнь в ауле. Где нужно рано вставать, заниматься хозяйством, успевать с работой. Немаловажно уделять внимание своему здоровью, заниматься спортом. Дети говорят: "Мы хотим быть похожими на вас". Я им отвечаю, что секрет в отжиманиях. А потом вижу, что они идут отжиматься. Но самое главное для меня позитив, хорошее настроение и стремление жить лучше. Потому что вокруг негатива и так хватает. Хочу, чтобы люди зашли ко мне на страничку и хоть ненадолго забыли о своих трудностях и улыбнулись", – отмечает Бексултан Бахит.

Наставник признается, что желающих снимать вместе с ним контент очень много. Главное его требование, чтобы дети учились хорошо и принесли письменное разрешение от родителей.

"Соцсети – мое хобби, ими я занимаюсь в свободное время. Не хочу превращаться в блогера, потому что прежде всего я преподаватель. Тем более учителям выставляют строгие требования. Было, что коллеги интересовались, как я со всем успеваю, спрашивали у учеников, нормально ли я веду уроки? Ведь у нас хватает забот: контрольные, проверка домашних работ, проведение открытых уроков. А сниматься со мной хотят даже те, кому я не преподаю. Я не возражаю, главное, чтобы они не отвлекались от занятий". Бексултан Бахит

Семья Бексултана Бахит не только разделяет его увлечение, но и порой участвует в создании контента. Подписчики пристальное внимание уделяют отцу, который дает фору сыну.

"У нас с папой хорошие отношения, и он для меня настоящий пример мужества. Ему нравится со мной снимать видео, потом интересуется, что комментаторы пишут. Он тракторист, заодно занимается спортом", – рассказал Бексултан Бахит.

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