Зачем мы спим и видим сны

Во сне человек проводит треть жизни, и он также необходим организму, как еда, вода и воздух. Однако его важность часто недооценивают. Зачем люди спят, почему снятся сны и как бороться с бессонницей – в материале Zakon.kz.

В условиях постоянной спешки, дедлайнов и вечной гонки за результатом сон все чаще воспринимается как лишняя трата времени. Каждый, кто хоть раз пытался "отвоевать" у ночи дополнительные часы для работы или срочных дел, задавался вопросом – зачем вообще проводить значительную часть суток в обществе Морфея, если это время можно потратить на более полезные дела?

Однако любые попытки бороться со сном неизбежно заканчиваются провалом – рано или поздно человек просто "отключается".

Все дело в том, что сон – это не просто приятное времяпрепровождение под теплым одеялом и с мягкой подушкой. Это один из ключевых механизмов, обеспечивающих нормальную работу организма. Природа наделила сном практически все живые существа, потому что именно в этот период происходит восстановление жизненно важных процессов.

Во время сна восполняются энергетические ресурсы, потраченные за день, и запускается восстановление биохимических и физиологических функций. У человека в эти часы организм словно проходит полную перезагрузку – стабилизируется работа нервной системы, укрепляется иммунитет, восстанавливаются мышцы и ткани, выравнивается гормональный фон. Специалисты подчеркивают, что без полноценного сна снижается концентрация внимания, быстрее накапливается усталость, ухудшается способность принимать решения, а организм становится более уязвимым к заболеваниям.

"Если человек регулярно не высыпается, нарушается обмен веществ, повышается уровень кортизола – гормона стресса, снижается выработка мелатонина и гормона роста. Это отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде, психоэмоциональном состоянии и общем качестве жизни", – сказал врач психотерапевт-сомнолог Канат Жумышев.

Сомнологи отмечают еще один немаловажный факт. Во время сна мозг не "отключается", как принято считать. Напротив, он активно работает – сортирует и обрабатывает полученную за день информацию, формирует долговременную память, избавляется от лишних нейронных связей и токсичных продуктов обмена. Именно поэтому после полноценного сна человек чувствует ясность мышления и эмоциональную стабильность. Если же бодрствовать сутки и более, организм утрачивает способность к полноценному восстановлению, и на следующий день резко падает работоспособность.

Сновидения и наука

Сновидения – наверное, самое таинственное и загадочное событие, что дарит нам ночной отдых. Люди видят сны по-разному. Одни могут пересказывать их в мельчайших деталях, другие вспоминают сновидения лишь изредка, а у некоторых складывается впечатление, что у них снов вовсе нет.

С древнейших времен люди придавали снам большое значение, пытаясь по ним предсказать будущее или осмыслить свои прошлые поступки. Есть даже примеры, когда сновидения якобы влияли на ход истории. Так, согласно легенде, периодическая таблица Менделеева ученому приснилась. Известный художник Сальвадор Дали рассказывал, что некоторые сюжеты для его картин приходили именно из сновидений, а музыкант Пол Маккартни тоже признавался, что мелодия к знаменитой песне "Yesterday" пришла к нему во сне.

Современная наука, однако, не видит в снах никакой мистики. Ученые настаивают на том, что сновидения – это всего лишь результат активности мозга, который во сне продолжает обрабатывать переживания, образы и эмоции, накопленные за день. Они помогают упорядочивать опыт и впечатления, но не несут прямого предсказательного смысла.

"Сны не имеют четкой логической структуры и скрытого смысла. Это фрагменты мыслей, воспоминаний и впечатлений, соединенные в произвольном порядке. На уровне нейронов мозг словно "перебирает" информацию, не подчиняясь законам реальности. К сожалению, пока наука не располагает технологиями, позволяющими записывать и воспроизводить сновидения, так как этот процесс связан с чрезвычайно сложной и тонкой работой головного мозга", – рассказал врач Канат Жумышев.

Бессонница: причины и лечение

Бессонница – одно из самых распространенных нарушений сна. Чаще всего она возникает на фоне нервного перенапряжения. Стресс, тревога, переживания, депрессивные состояния мешают мозгу перейти в режим отдыха, даже если человек физически устал.

"Кроме этого, нарушения сна могут быть связаны и с соматическими заболеваниями. Болезни сердца, хронические боли, проблемы с дыханием, последствия травм или переломов нередко не дают человеку уснуть или приводят к частым ночным пробуждениям. Кроме того, бессонница характерна для людей с психологическими и психическими расстройствами, при которых нарушается работа нервной системы и гормональная регуляция сна", – пояснил Канат Жумышев.

Врачи отмечают, что подход к лечению бессонницы всегда должен быть комплексным. В первую очередь важно выявить причину нарушения сна. Если она связана со стрессом, необходимо снизить уровень психоэмоционального напряжения: наладить режим дня, чередовать работу и отдых, отказаться от использования гаджетов перед сном, ограничить употребление кофеина и алкоголя.

"Большую роль играет так называемая гигиена сна. Спальня должна быть тихой, темной и прохладной, а отход ко сну – происходить в одно и то же время. Полезны вечерние ритуалы, которые помогают организму настроиться на отдых", – рекомендует врач.

Если бессонница вызвана тревожными или депрессивными состояниями, эффективной может быть работа с психологом или психотерапевтом. В случаях, когда причиной являются хронические заболевания, необходимо лечить основную патологию. Медикаментозные препараты, включая снотворные, применяются только по назначению врача, так как бесконтрольный прием может привести к зависимости и усугублению проблемы.