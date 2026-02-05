Дрозд стал птицей 2026 года в Казахстане: почему его исчезновение – тревожный сигнал

"Птицу года" выбрали в Казахстане. Черный дрозд – представитель тех видов пернатых, чью ценность для экосистемы страны часто недооценивают. Почему эту птицу называют индикатором благополучия городской природы – в материале Zakon.kz.

Ежегодная акция "Птица года" проводится во многих странах – Беларуси, России, Украине, Германии, Новой Зеландии, Эстонии, Узбекистане и в Казахстане. Кстати, в Новой Зеландии птицу могут выбирать все граждане страны через голосование на специальном сайте.

Первой птицей года в нашей стране был выбран редкий степной кулик – кречетка, в 2007-м – деревенская ласточка, в 2008-м – журавль стерх, в 2009 году – жаворонок, в 2010 году – обыкновенный скворец, в 2011 году – большая синица, в 2012 году – степной орел, в 2013 году – гусь-пискулька, в 2014 году – редкий реликтовый вид уток – савка, в 2015-м – серпоклюв, в 2016 году – домовый воробей, в 2017-м – филин, в 2018-м – большой пестрый дятел, в 2019-м – дрофа, в 2020-м – сокол балобан, в 2021 году – пеликан, в 2022-м – соловей, в 2023-м – синяя птица, в 2024 году птицей года стала сплюшка. В прошлом году в рамках ежегодной акции большинство членов орнитологического сообщества отдали свои голоса за стервятника. В 2026-м, как известно, большинство проголосовало за черного дрозда.

Что такое "Птица года" и зачем нужен этот статус

Орнитолог, директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергей Скляренко рассказал, как выбирают пернатый символ года и кто стал соперником дрозда в этом году.

По словам эксперта по биоразнообразию птиц, существуют определенные принципы, согласно которым выбирается птица года в республике уже более 20 лет.

"За это время в качестве птицы года были обозначены самые разные виды пернатых. Но, как правило, их чередуют, выбирая из редких видов и достаточно обычных. При выборе кандидатов из обычных или редких разновидностей птиц часто обращается внимание специалистов не на сам вид, а на какую-то проблему. Потому что птица года – это не самоцель объявить кампанию, а задача привлечь внимание к пернатым, к какому-то аспекту их жизни, к среде обитания. Ведь люди могут оказать им помощь, если знать, чем помочь. Особенно это касается обычных видов пернатых". Сергей Скляренко

В современном мире все больше птиц сталкиваются с трудностями для своего существования и нормального обитания. Поэтому никакого символического смысла в выборе года нет. Статус "птицы года" призван прежде всего привлечь внимание общества к проблемам сохранения биоразнообразия и уязвимости даже самых привычных видов и используется как инструмент экологического просвещения и повышения интереса к сохранению природы.

Конкурировал в 2026 году черный дрозд с кряквой, рассказал орнитолог. Это один из самых известных видов уток, которых знают все.

"Утки-кряквы тоже часто зимуют в городах, и тоже в южной половине Казахстана на незамерзающих водоемах. В северной половине Казахстана она живет практически на всех водоемах. Кряквы гнездятся, заходя на окраины населенных пунктов, в прудах и озерах. Кряква – это, пожалуй, самый известный охотничий вид уток. Черный дрозд победил в голосовании, конкурируя с кряквой, но обе птицы одинаковы по силе узнаваемости и равны между собой по значимости. Ученые специально стараются подобрать таких видов пернатых, чтобы претенденты в итоговом голосовании были идентичны. Оба эти вида имеют свои проблемы, свои плюсы, поэтому прошло совершенно равное состязание". Сергей Скляренко

Черный дрозд: портрет вида

Черный дрозд как вид, постоянно живущий в населенных пунктах, не совсем типичный городской вид пернатых. Он мирится с присутствием человека.

"Люди видят его в населенных пунктах очень часто, в частности, по всей южной половине Казахстана. На севере страны встречаются другие виды дроздов. Но это не синантропная птица. То есть этот вид не адаптировался к жизни рядом с человеком, его жилищем и в урбанизированной средой. Птицы, обитающие в Казахстане и по-настоящему связанные с человеком, – это сизый голубь, домовой воробей, серая ворона и так далее. То есть пернатые, которые расселяются и занимают новые территории вместе с человеком, следуя за его поселениями. А черный дрозд – это оставшийся в городах кусочек дикой природы. Он проник в места поселения людей из ближних лесов". Сергей Скляренко

Черный дрозд – типичная лесная птица, которая живет в населенных пунктах, потому что там находит для себя подходящие условия. Но этот вид птиц ценен тем, что он является отличным защитником зеленых насаждений.

По словам специалиста, любой вид птиц селится там, где находит для себя подходящие условия. Кормятся дрозды на открытых участках, как правило, на почве, собирая корм в подстилке, среди листьев. Весной с удовольствием едят дождевых червей, когда они выходят из влажной почвы.

В теплой части республики он находит подходящие условия для устройства гнезд, селясь в основаниях веток, в густых елках у стволов, на ветке располагает гнезда.

Жизнь в городе: какие угрозы есть у "обычной" птицы

Хищников в городе немного, не считая кошек. В общем-то, поэтому дрозд с удовольствием селится в городах. Но это вовсе не значит, что все дрозды перемещаются в города из ближайших лесов. Они просто потихоньку заселяют мегаполис как любой ландшафт.

"Любые птицы занимают подходящие для себя экологические ниши в пригодных для жизни ландшафтах при отсутствии конкуренции со стороны других сходных видов. Дрозд приспособился к жизни рядом с человеком. Например, Алматы он заселяет в самых различных его частях. Кроме тех, где практически нет кустарников и нет участков открытой почвы – травянистых участков для кормежки. То есть, скажем, в новых ЖК вы не увидите черного дрозда, да и, впрочем, других птиц. Даже куда более приспособленных птиц – майн там нет", – отметил орнитолог.

Конечно, в городе есть и проблемы для дрозда. Одна из угроз – кошки. Они при любой возможности ловят всех птиц, которые подходят им по размеру в качестве добычи. А в городе это практически все птицы. Кроме, пожалуй, ворон и грачей, с ними кошкам тяжеловато. Гнездо дрозда кошка с удовольствием разорит, если заметит и доберется до него.

Нехватка корма – ключевая проблема для городских птиц

Одной из серьезных проблем для черного дрозда, как и для многих других видов птиц, становится сокращение численности насекомых – основной кормовой базы. Дрозды питаются беспозвоночными: насекомыми, червями, моллюсками. Хотя этот вид можно отнести к всеядным – зимой птицы охотно поедают ягоды, в том числе достаточно крупные, например плоды терна, – в условиях городской агломерации даже такой рацион перестает компенсировать дефицит корма.

Фото: pixabay

С подобной проблемой сталкиваются и другие виды птиц. По мере сокращения численности насекомых уменьшается и количество пернатых – этот процесс становится все более заметным с каждым годом.

Алматы: личные наблюдения как тревожный сигнал

Говоря об Алматы, орнитолог поделился не научными данными, а своими личными визуальными наблюдениями. По его словам, за последние несколько лет количество насекомых в городе резко сократилось. И это напрямую отражается на птицах, связанных с древесно-кустарниковыми насаждениями. Их численность заметно уменьшается, что указывает на обеднение городской экосистемы.

"В районах современной застройки сегодня почти не встретишь насекомоядных птиц. Славки стали редкостью, сорокопуты давно не попадаются на глаза, резко сократилась численность воробьев – очевидно, из-за нехватки корма. Из насекомоядных видов в городе стабильно держатся разве что большая синица и черный дрозд. Чаще всего можно увидеть всеядных птиц – майну или голубей, которые менее зависят от беспозвоночных и способны питаться пищевыми отходами. Насекомоядные виды же практически исчезают из городской среды". Сергей Скляренко

На ситуацию влияют два ключевых фактора: обработка территорий против насекомых и отсутствие семян злаков – растения просто не успевают дать семена, так как газоны регулярно скашиваются. Внешне город может выглядеть ухоженным и зеленым, но для птиц такие условия становятся все более неблагоприятными.

Фото: pixabay

Как город меняет поведение птиц

Поведение птиц в городе заметно отличается от поведения в естественной среде. В природных условиях птицы более осторожны, тогда как в городе они быстро привыкают к человеку и перестают воспринимать его как угрозу, если нет прямого преследования.

Сегодня к черному дрозду в городской среде можно подойти на несколько метров: он спокойно кормится буквально под ногами. Лишь при целенаправленном внимании птица отлетает. В дикой природе такое поведение для дроздов нехарактерно – там они гораздо осторожнее.

Черный дрозд как индикатор городской среды

Самец черного дрозда. Фото из личного архива С.Л. Скляренко

Черного дрозда можно считать индикатором состояния городской экосистемы, поскольку он зависит как от наличия беспозвоночных, так и от кормовых растений. Эти птицы – своего рода "последние осколки" лесной фауны в городе: наиболее приспособленные, но при этом все еще несинантропные виды, отражающие реальное состояние ландшафта и зеленых насаждений.

Городской певец

Большинство дроздов – прекрасные певцы. В условиях современного Алматы черный дрозд, пожалуй, остается одним из лучших певчих видов. Соловья в городе сегодня почти не услышишь – разве что в верхней или нижней части мегаполиса, либо в отдельных парках.

"Песня дрозда флейтовая, приятная, хорошо различимая. Петь он начинает ранней весной – иногда уже в феврале, как только устанавливаются относительно теплые ночи и начинает таять снег. Его голос звучит в предрассветных сумерках, когда город только начинает просыпаться". Сергей Скляренко

Как сокращение зеленых зон влияет на птиц

Сокращение зеленых зон серьезно влияет даже на обычные виды птиц. Здесь действуют два фактора: уменьшение самих зеленых территорий и изменение их структуры из-за новой застройки. Прореживание парков, удаление густых кустарников, регулярная стрижка газонов – такая "генеральная уборка" лишает птиц мест гнездования и кормления.

Фото: pixabay

Во многих густых кустарниках птицы строят гнезда, а открытые участки с разнотравьем служат кормовыми площадками. После регулярного скашивания травы и уборки кустарников условия для птиц резко ухудшаются. Дополнительный ущерб наносят химические обработки против вредителей и удаление опавшей листвы, в которой зимует большое количество насекомых. Разрушение верхнего слоя почвы сокращает кормовую базу и ускоряет изменение городской фауны.

Обычные виды тоже под угрозой

В результате подобных процессов даже массовые виды птиц могут оказаться под угрозой – и это уже происходит как в городах, так и в сельской местности. В Европе за последние десятилетия численность обычных видов птиц сократилась в разы. Основная причина – широкое применение гербицидов, пестицидов и инсектицидов в сельском хозяйстве.

"Как правило, такие изменения замечают слишком поздно, когда оказывается, что привычный вид практически исчез. Подобная ситуация уже происходила, например, в Великобритании с воробьями. В Алматы в последние годы также резко сократилась численность воробьев и ласточек", – отмечает специалист.

Есть тревожные данные и по Восточному Казахстану: орнитолог Сергей Стариков заметил резкое падение численности многих видов мелких птиц за последние 20 лет. Причины этого явления до конца не изучены. При этом внимание чаще всего уделяется крупным или редким видам, тогда как "фоновые" городские птицы остаются вне поля системных исследований. Между тем именно они играют ключевую роль в экосистеме благодаря своей массовости, рассказал орнитолог АСБК.

Нужно ли подкармливать черного дрозда

Как правило, подкармливать черного дрозда не требуется. Он редко посещает кормушки. При желании можно заготавливать ягоды, однако лучшая поддержка для этого вида – наличие в городе ягодных кустарников. Они обеспечивают корм не только дроздам, но и многим другим зимующим птицам.

Фото: pixabay

Чтобы городская среда стала более благоприятной для птиц, необходимо ограничивать применение агрессивных химических препаратов, улучшать структуру зеленых насаждений, делая их многоярусными, с подлеском. Важно сохранять опавшую листву в парках и скверах, оставлять участки с разнотравьем – там, где это возможно. Чем больше насекомых, тем больше будет и птиц.

Почему не нужны скворечники и как действительно помочь

Скворечники черному дрозду без надобности: он строит открытые гнезда на развилках ветвей и в кустарниках. Главная помощь этому виду – сохранение и высадка кустарников, которые служат и местом укрытия, и источником корма, особенно зимой.

Фото: pixabay

На сроки гнездования может влиять изменение климата. В городах южной части Казахстана черный дрозд является оседлым видом и начинает размножение в зависимости от погодных условий. Если весна приходит раньше, раньше начинается и период размножения – эти процессы зависят не от длины светового дня, а от температуры и состояния среды.

Почему нельзя "спасать" птенцов

Часто горожане пытаются "спасти" нелетающих птенцов дроздов, найденных на земле. Однако у многих птиц птенцы покидают гнездо еще до того, как научатся хорошо летать, особенно у видов с открытыми гнездами. Молодые дрозды в первую неделю после вылета действительно летают плохо, и это нормально.

Фото: pixabay

Как посоветовал орнитолог, если птенец оказался на асфальте, его можно аккуратно пересадить в траву или под куст – родители находятся рядом и продолжат кормление. Забирать птенца домой нельзя: в большинстве случаев он погибает, а попытки выкармливания требуют специальных знаний и условий.

"Кроме того, изъятие диких животных из природы является незаконным и может повлечь административную ответственность. Исключение составляют случаи явных травм – например, перелома крыла. Если же птенцу угрожает кошка, достаточно отогнать животное и оставить птицу поблизости от места обнаружения: родители найдут его в течение короткого времени". Сергей Скляренко

Узнают ли дрозды людей и влияет ли климат

Птицы способны узнавать отдельных людей – особенно это характерно для врановых, отличающихся высокими когнитивными способностями. Дрозды в этом плане проще, но также способны запоминать людей в своем окружении.

С каждым годом все большее внимание уделяется сохранению биоразнообразия и защите различных видов животных, в том числе и птиц. Черный дрозд – санитар парков и садов, от которого напрямую зависит здоровье городских зеленых зон. Его присутствие говорит о живой, устойчивой экосистеме, а сокращение численности – о скрытых, но серьезных проблемах городской среды.

Забота о таких птицах – это не частный вопрос орнитологов, а важная часть ответственности человека за пространство, в котором он живет. Беречь нужно не только редкие, но и самые привычные виды.