Что делать, если один и тот же сон снится снова и снова
Довольно часто встречается, когда один и тот же сон повторяется каждую ночь или несколько ночей подряд, словно зацикленное кино. Это явление даже имеет специальное название – повторяющиеся сны, сообщает Zakon.kz.
Клинический психолог Анна Воир отмечает, что это является криком о помощи.
"Если вам постоянно снится одно и то же – какой-то сюжет, образ, ситуация – это мозг вам буквально сигналит SOS. Он пытается донести до вас что-то важное, какую-то проблему, которую вы упорно игнорируете наяву, или указывает на внутренний конфликт, который ждет решения".Анна Воир
Специалист советует разобраться и понять, что он хочет вам сказать.
Далее она приводит несколько простых, но рабочих лайфхаков для того, как это сделать.
- Проснулись – записывайте. Максимально быстро, пока не вылетело из головы. Фиксируйте на бумаге все подряд: сюжет, мелкие детали, кто был в вашем сне, что делал, что чувствовал. Даже если это кажется полным бредом.
- Ассоциации рулят. Анализируя сон, задавайте себе вопросы: "Что это значит лично для меня? Какие чувства или эмоции это вызывает? На что в моей жизни это похоже?". Эти ассоциации подскажут, на что обратить внимание в реальности.
- Контекст вашего "здесь и сейчас". Что вас напрягает в те дни, когда снится один и тот же сон? Какие решения вы ищете? Как у вас отношения с близкими? Как вы себя чувствуете? Свяжите повторяющиеся сны с событиями, которые происходят вокруг вас в последнее время, – и ответ найдется.
- Ищите "странности". Мозг во сне часто утрирует или искажает. Если вы наяву сильный и независимый, а во сне чувствуете себя беспомощным котенком – это повод задуматься о скрытых страхах или уязвимостях.
- Обратитесь к специалисту. Если навязчивые сны тревожат, повторяются слишком часто, или вы просто чувствуете, что сами не вывозите, – идите к психологу. Он не скажет "к чему это снится", но поможет расшифровать ваш личный язык символов, понять, что происходит в вашем бессознательном, и найти те самые ответы, которые уже сформировались внутри вас.
Воир подчеркивает, что мозг – это не только логика и факты. Это огромный, неизведанный мир.
"Не бойтесь туда заглядывать. Используйте это как мощный инструмент для самопознания и для решения реальных проблем в своей жизни", – цитирует Воир издание "АиФ".
Ранее испанский диетолог Реме Наварро рассказала, какая поза для сна считается наиболее полезной для здоровья. По ее словам, лучше всего спать на левом боку.
