Казахстан продолжает создавать комфортные условия для пенсионеров

По версии платформы независимой организации World Population Review, наилучшие условия для жизни пенсионеров на пространстве СНГ созданы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В конце декабря 2025 года независимая организация World Population Review выпустила обновленный вариант глобального рейтинга стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию, в котором Казахстан разместился на 77-м месте.

Методология расчета

По мнению многих международных организаций, занимающихся исследовательской деятельностью, одним из наиболее важных показателей развивающегося или развитого государства является то, насколько в нем созданы благоприятные условия для комфортного проживания граждан на пенсии.

В этом случае аналитики World Population Review за основу своих расчетов в определении, где на самом деле пенсионерам живется лучше всего, берут результаты проводимых исследований международным изданием "International Living" и интернет-платформы "US news".

Общая оценка в этом случае производится из учета анализа следующих показателей:

Размеры финансового обеспечения (средние показатели пенсионных выплат по стране).

Жилищные условия (обеспеченность жильем, льготы на ипотечное кредитование и т.д.).

Стоимость жизни (цены на продукты питания, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги).

Здравоохранение (доступность медицинских услуг и наличие льготных условий).

Свобода передвижения (наличие возможности у пенсионеров свободно путешествовать и переезжать на постоянное место жительство в другое понравившееся им государство мира).

Государственное управление (качество государственных услуг и коммунальных предприятий, созданная инфраструктура для путешествий, политическая стабильность).

Климат (наличие возможности у пенсионера найти себе в стране наиболее подходящие и комфортные для проживания климатические условия).

Ситуация в СНГ

Наилучшие условия для комфортного выхода граждан на пенсию и последующего проживания на пространстве СНГ, по версии аналитиков World Population Review, созданы в Казахстане.

По этому показателю наша страна по итогам 2025 года заняла 77-е место из 89 оцениваемых развитых и развивающихся государств мира.

Ниже Казахстана в данном рейтинге разместились: Азербайджан (81-е место), Узбекистан (84-е место), Беларусь (87-е место) и Россия (88-е место). Также по этому показателю Казахстан обошел и Украину (85-е место).

Оценка Кыргызстана, Таджикистана и Армении по данному направлению в 2025 году не производилась.

Общие позиции

Лидерами среди стран с наилучшими условиями для выхода на пенсию являются Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.

В топ-10 лучших стран мира по этому показателю, согласно версии аналитиков независимой организации World Population Review, также входят: Австралия, Испания, Канада, Дания, Нидерланды, Швеция и Люксембург.

США в этом рейтинге разместились на 30-м месте, Германия – на 31-м, Япония – на 34-м, Турция – на 33-м. Китай, в свою очередь, по этому показателю занимает лишь 61-е место.

Последнее место в рейтинге среди стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию занимает Иран.