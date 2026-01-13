#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Статьи

Казахстан продолжает создавать комфортные условия для пенсионеров

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:22 Фото: unsplash
По версии платформы независимой организации World Population Review, наилучшие условия для жизни пенсионеров на пространстве СНГ созданы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В конце декабря 2025 года независимая организация World Population Review выпустила обновленный вариант глобального рейтинга стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию, в котором Казахстан разместился на 77-м месте.

Методология расчета

По мнению многих международных организаций, занимающихся исследовательской деятельностью, одним из наиболее важных показателей развивающегося или развитого государства является то, насколько в нем созданы благоприятные условия для комфортного проживания граждан на пенсии.

В этом случае аналитики World Population Review за основу своих расчетов в определении, где на самом деле пенсионерам живется лучше всего, берут результаты проводимых исследований международным изданием "International Living" и интернет-платформы "US news".

Общая оценка в этом случае производится из учета анализа следующих показателей:

  • Размеры финансового обеспечения (средние показатели пенсионных выплат по стране).
  • Жилищные условия (обеспеченность жильем, льготы на ипотечное кредитование и т.д.).
  • Стоимость жизни (цены на продукты питания, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги).
  • Здравоохранение (доступность медицинских услуг и наличие льготных условий).
  • Свобода передвижения (наличие возможности у пенсионеров свободно путешествовать и переезжать на постоянное место жительство в другое понравившееся им государство мира).
  • Государственное управление (качество государственных услуг и коммунальных предприятий, созданная инфраструктура для путешествий, политическая стабильность).
  • Климат (наличие возможности у пенсионера найти себе в стране наиболее подходящие и комфортные для проживания климатические условия).

Ситуация в СНГ

Наилучшие условия для комфортного выхода граждан на пенсию и последующего проживания на пространстве СНГ, по версии аналитиков World Population Review, созданы в Казахстане.

По этому показателю наша страна по итогам 2025 года заняла 77-е место из 89 оцениваемых развитых и развивающихся государств мира.

Ниже Казахстана в данном рейтинге разместились: Азербайджан (81-е место), Узбекистан (84-е место), Беларусь (87-е место) и Россия (88-е место). Также по этому показателю Казахстан обошел и Украину (85-е место).

Оценка Кыргызстана, Таджикистана и Армении по данному направлению в 2025 году не производилась.

Общие позиции

Лидерами среди стран с наилучшими условиями для выхода на пенсию являются Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.

В топ-10 лучших стран мира по этому показателю, согласно версии аналитиков независимой организации World Population Review, также входят: Австралия, Испания, Канада, Дания, Нидерланды, Швеция и Люксембург.

США в этом рейтинге разместились на 30-м месте, Германия – на 31-м, Япония – на 34-м, Турция на 33-м. Китай, в свою очередь, по этому показателю занимает лишь 61-е место.

Последнее место в рейтинге среди стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию занимает Иран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Эффект многонациональности: Казахстан – лидер ЦА по количеству живых языков
10:50, 17 декабря 2025
Эффект многонациональности: Казахстан – лидер ЦА по количеству живых языков
Составлен топ-10 самых посещаемых стран мира 2023 года
06:20, 23 ноября 2023
Составлен топ-10 самых посещаемых стран мира 2023 года
Страны, в которых люди работают меньше и больше всех – где расположился Казахстан
07:20, 12 ноября 2025
Страны, в которых люди работают меньше и больше всех – где расположился Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: