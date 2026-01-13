Казахстан продолжает создавать комфортные условия для пенсионеров
В конце декабря 2025 года независимая организация World Population Review выпустила обновленный вариант глобального рейтинга стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию, в котором Казахстан разместился на 77-м месте.
Методология расчета
По мнению многих международных организаций, занимающихся исследовательской деятельностью, одним из наиболее важных показателей развивающегося или развитого государства является то, насколько в нем созданы благоприятные условия для комфортного проживания граждан на пенсии.
В этом случае аналитики World Population Review за основу своих расчетов в определении, где на самом деле пенсионерам живется лучше всего, берут результаты проводимых исследований международным изданием "International Living" и интернет-платформы "US news".
Общая оценка в этом случае производится из учета анализа следующих показателей:
- Размеры финансового обеспечения (средние показатели пенсионных выплат по стране).
- Жилищные условия (обеспеченность жильем, льготы на ипотечное кредитование и т.д.).
- Стоимость жизни (цены на продукты питания, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги).
- Здравоохранение (доступность медицинских услуг и наличие льготных условий).
- Свобода передвижения (наличие возможности у пенсионеров свободно путешествовать и переезжать на постоянное место жительство в другое понравившееся им государство мира).
- Государственное управление (качество государственных услуг и коммунальных предприятий, созданная инфраструктура для путешествий, политическая стабильность).
- Климат (наличие возможности у пенсионера найти себе в стране наиболее подходящие и комфортные для проживания климатические условия).
Ситуация в СНГ
Наилучшие условия для комфортного выхода граждан на пенсию и последующего проживания на пространстве СНГ, по версии аналитиков World Population Review, созданы в Казахстане.
По этому показателю наша страна по итогам 2025 года заняла 77-е место из 89 оцениваемых развитых и развивающихся государств мира.
Ниже Казахстана в данном рейтинге разместились: Азербайджан (81-е место), Узбекистан (84-е место), Беларусь (87-е место) и Россия (88-е место). Также по этому показателю Казахстан обошел и Украину (85-е место).
Оценка Кыргызстана, Таджикистана и Армении по данному направлению в 2025 году не производилась.
Общие позиции
Лидерами среди стран с наилучшими условиями для выхода на пенсию являются Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.
В топ-10 лучших стран мира по этому показателю, согласно версии аналитиков независимой организации World Population Review, также входят: Австралия, Испания, Канада, Дания, Нидерланды, Швеция и Люксембург.
США в этом рейтинге разместились на 30-м месте, Германия – на 31-м, Япония – на 34-м, Турция – на 33-м. Китай, в свою очередь, по этому показателю занимает лишь 61-е место.
Последнее место в рейтинге среди стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию занимает Иран.