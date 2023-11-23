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Составлен топ-10 самых посещаемых стран мира 2023 года

Составлен топ-10 самых посещаемых стран мира 2023 года Фото: freepik
Аналитики World Population Review составили рейтинг самых посещаемых стран мира за этот год, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Ассоциации туроператоров РФ в основе прогноза экспертов – данные Всемирной туристической организации по турпотоку за первое полугодие в корреляции с темпами восстановления объемов доковидного периода

На первом месте с показателем в 89,4 млн. гостей оказалась Франция. Это звание она удерживает уже 30 лет. На втором – 83,7 млн. туристов – Испания. На третьем – 79,3 млн. – США.

Далее - Китай - 65,7 млн. Потом Италия, которую посещают 64,5 млн. гостей. Турция заняла шестую строчку рейтинга (51,2 млн. гостей).

На седьмом месте (45 млн. туристов) Мексика, на восьмом – Таиланд (39,8 млн.). Также в рейтинг вошли Германия (девятое место, 39,6 млн. туристов) и Великобритания (десятое место, 39,4 млн.).

Ранее эксперты назвали сто лучших городов мира для жизни с учетом экономической, социальной и развлекательных сторон. Самым лучшим городом стал Лондон.

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