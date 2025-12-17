#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Статьи

Эффект многонациональности: Казахстан – лидер ЦА по количеству живых языков

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, люди с флагом, государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:50 Фото: Zakon.kz
По данным независимой организации World Population Review, в Казахстане количество живых языков постепенно увеличивается, сообщает Zakon.kz.

Аналитики независимой организации World Population Review, согласно опубликованным на ее портале данным, пришли к мнению, что в Казахстане в конце 2025 года насчитывается около 48 живых языков.

Вместе с тем количество живых языков коренных народов, постоянно проживающих в нашей стране, не превышает 13 (по данным независимого научного издания Our World in Data – 16-ти). Остальные 35 являются языками мигрантов, приехавших в страну на заработки, репатриантов и вынужденных переселенцев.

Что такое живой язык

Живой язык – это язык, используемый и эволюционирующий в современном обществе, независимо от общего количества его носителей. То есть если на нем будут разговаривать хотя бы двое, то он уже будет считаться живым.

К живым языкам также относятся диалекты, которые могут отличаться от общепринятых языков и использоваться целыми группами в повседневной жизни.

В этом случае в качестве примера могут быть отмечены многочисленные диалекты китайского языка, когда граждане КНР, постоянно проживающие в юго-восточной части страны, могут вообще не понимать тех, кто живет на западе, севере и в центральной части государства.

Живые языки в странах СНГ

Лидером по количеству живых языков на пространстве СНГ является Россия. Там, по данным World Population Review, насчитывается около 159 живых языков, при этом 115 из них принадлежат коренным народностям, населяющим страну, а 44 используются приезжими.

Вторым по общему количеству живых языков среди стран СНГ является Казахстан (48), при этом он немного уступает Азербайджану в количестве живых языков, использующихся коренными народностями двух стран (18 против 13).

Третьим по общему количеству живых языков на пространстве стран Содружества является Азербайджан (38 языков). Далее идут Узбекистан (общее количество – 37, из них 11 – коренных народов, 26 – мигрантов), Таджикистан (общее количество – 33, из них 13 – коренных народов, 20 – мигрантов), Кыргызстан (общее количество – 37, из них 6 – коренных народов, 27 – мигрантов), Армения (общее количество – 14, из них 8 – коренных народов, 6 – мигрантов) и Беларусь (общее количество – 11, из них 4 – коренных народов, 7 – мигрантов).

Общемировые показатели

Первым в мире по количеству живых языков является Папуа Новая Гвинея. Там их насчитывается около 840, при этом все они используются только коренным населением.

Вторым по этому показателю является Индонезия (709 живых языков, из них 707 используются проживающим в стране населением и всего два – приезжими). Третью позицию в этом рейтинге занимает Нигерия, где разговаривают на 532 языках (525 – языки коренного населения, 7 – мигрантов).

Далее по списку идут Индия (459 живых языков), США (335 живых языков), Австралия (319 живых языков) и Китай (305 живых языков).

Наименьшее число живых языков отмечается в Северной Корее (1 живой язык) и в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелоне (1 живой язык).

Олег Калиниченко
