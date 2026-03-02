Паника в соцсетях: Минздрав Казахстана объяснил судьбу педиатрических участков

Министерство здравоохранения заявило, что педиатрические участки не сокращаются – внедряется новая расширенная комплексная модель медицинского сопровождения детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Nofake.kz, на фоне обсуждения изменений в педиатрии в социальных сетях пользователи начали говорить о возможном сокращении участков. В Министерстве здравоохранения РК пояснили, что нововведения направлены на усиление системы, а не на ее сокращение.

"Речь идет о внедрении новой расширенной комплексной модели медицинского сопровождения детей, а не о сокращении педиатрических участков и ослаблении системы. Министерство продолжает последовательную работу по укреплению педиатрической службы и гарантирует сохранение доступности квалифицированной медицинской помощи каждому ребенку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили стандарт оказания педиатрической помощи.