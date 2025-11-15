Сокровища исламской цивилизации представили лидерам Центральной Азии и Азербайджана
Как рассказали президентам, пишет Акорда, основной целью Центра является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации.
Фото: Акорда
Главным экспонатом является Коран Османа, вокруг которого разместят еще 114 древних книг – по числу сур Корана.
Фото: Акорда
Отметим, что в Ташкенте 15-16 ноября состоится седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики. По итогам Консультативной встречи предусматривается принятие солидного пакета многосторонних документов.
Токаев прилетел с рабочим визитом в Ташкент накануне, 14 ноября. Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. После Токаеву вручили высшую государственную награду Узбекистана.